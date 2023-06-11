В Financial Times узнали, как Украина навредит Европе

Вступление Украины в Евросоюз может повлечь за собой ряд последствий, которые могут ударить по самой структуре альянса, считает журналист Financial Times Тони Барбер.

Так, авторы указывает на то, что союзники Украины преследуют собственные цели, уже ограничивая киевский режим экономически, поскольку ряд стран, например, Болгария и Венгрия, не готовы к неограниченному экспорту украинской сельскохозяйственной продукции в ущерб собственному производству, передает РИА «Новости».

Кроме того, значение имеет вопрос перераспределение бюджета ЕС в случае присоединения к нему Украины, так как так как более густонаселенные страны претендуют на большие отчисления из Брюсселя.

«Какие страны добровольно откажутся от миллиардов евро, чтобы освободить место для Украины?» – задает вопрос автор.

Ранее стало известно, что Евросоюз не сможет единовременно принять и Украину, и Турцию. «В какой-то момент нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы – это последнее расширение. Немыслимо, чтобы ЕС смог принять и Турцию, и Украину. Рынок этого не выдержит», – привело издание Politico слова высокопоставленного европейского чиновника.