|
|
Отравившаяся сидром калужская школьница умерла в больнице
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
В Кургане в больнице умерла 11-классница из Шумихи, выпившая контрафактный напиток «Мистер сидр», она провела в коме несколько дней.
Врачи до последнего боролись за жизнь девушки, однако спасти ее не удалось, передает ТАСС.
Точная причина смерти будет установлена по результатам экспертизы, однако есть все основания считать, что школьница умерла от отравления метанолом.
Напомним, в результате распространения напитка в стране погиб 31 человек, всего отравился 101 человек. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как можно отравиться сидром.
У Галкина возникли проблемы с организацией концерта в Казахстане
Представитель Галкина Пучков сообщил о проблемах с организацией концерта в Алма-Ате
|
|
У шоумена Максима Галкина* (включен в реестр физлиц-иностранных агентов) возникли проблемы с организацией концерта в Алма-Ате в октябре 2023 года, сообщил его представитель Алексей Пучков.
Пучков сообщил, что обратился к городским властям и во Дворец Республики (здание в Алма-Ате, предназначенное для проведения концертов) с «уведомлением о бронировании даты», также были запрошены договоры на проведение концерта, после чего началась продажа билетов, передает РИА «Новости».
Однако местные СМИ сообщили, что продажа билетов «без договора с концертной площадкой» является незаконной и «может расцениваться как мошенничество и настоящий обман зрителей». В СМИ подчеркивалось, что сообщения о продаже билетов опубликовали на платформе, которая «не имеет никакого отношения к Дворцу Республики». Стало известно, что «руководство площадки обратилось в прокуратуру для дальнейших разбирательств».
Пучков сообщил, что договор так и не заключен, а «представители площадки ссылаются на то, что даты забронированы для другого артиста». Между тем, по сведениям продюсера, власти Астаны согласовали проведение концерта юмориста на 8 октября.
Напомним, признанный в России иноагентом Галкин через суд пытается оспорить этот статус. Галкин был включен в реестр иностранных агентов в середине сентября 2022 года. В документе указывалось, что страна финансирования – Украина, а также упоминалось об «осуществлении политической деятельности».
В США заявили о провале наступления ВСУ вопреки помощи Запада
Американские военные эксперты Макгрегор и Риттер заявили о провале контрнаступления ВСУ вопреки поставкам Западом оружия
|
|
Ни один военный эксперт не сомневается в провале контрнаступления ВСУ, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Украинские войска терпят поражение вопреки поставкам Западом оружия, отметил бывший советник главы Пентагона полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в интервью Serbian Radio Chicago заявил, что украинцы серьезно проигрывают. Согласно его образному выражению, в данный момент «за кулисами достаточно много нервных людей, которые знают, что НАТО – мало на что годная военная сила».
По его словам, несмотря на активное снабжение западным оружием, намерения Украины и ее западных союзников обескровить Россию успехом не увенчались из-за постоянных провалов ВСУ, сообщает радио Sputnik.
Аналогичного мнения придерживается и офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. В эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty он отметил, что ВСУ используют технику НАТО, в частности, артиллерию, альянс обеспечивает военную подготовку и передает данные разведки, то есть у Киева «все натовское, кроме солдат», и все равно украинских военнослужащих уничтожают. Он выразил уверенность в том, что подобное массовое уничтожение будет происходить на каждом участке наступления украинских войск.
Риттер подчернул, что украинские военные не смогут пробить оборону российской армии и понесут огромные потери, причем виноваты в этом будут именно организаторы контрнаступления, в провале которого теперь уже «не сомневается ни один военный эксперт».
Ранее на Западе признали успешное отражение Россией контрнаступления ВСУ.
Российский посол обвинил власти Канады в краже Ан-124
Посол России в Оттаве Степанов: Решение премьера Канады о конфискации российского самолета Ан-124 является воровством
|
|
Решение премьер-министра Канады Джастина Трюдо о конфискации российского самолета Ан-124 и передаче его Украине незаконно и является обычным воровством, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.
Дипломат подчеркнул, что решение о конфискации российского самолета Ан-124 совершенно незаконно, это воровство, грабеж. Как отметил глава российской дипломатической миссии в Оттаве, режим Трюдо показал, что правового государства в Канаде не существует, передает ТАСС.
Комментируя заявление Трюдо о поставках Киеву очередной партии оружия, Степанов обратил внимание, что любые попытки накачать Украину оружием только продлевают конфликт и мучения украинских призывников. Он заверил, что все цели объявленной президентом России специальной военной операции будут выполнены.
Посол России также прокомментировал введение против физических и юридических лиц из РФ новых санкций, о которых, по данным телеканала CTV, также сообщил Трюдо. Степанов указал, что санкции не работают, ни секторальные, ни персональные. Дипломат заявил, что фигуранты санкций воспринимают их со смехом, никакого воздействия на Россию они не оказывают. При этом посол России отметил, что такие действия Оттавы лишь наносят непоправимый ущерб двусторонним отношениям, но кабинет Трюдо об этом не думает.
Ранее в субботу премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе визита в Киев объявил о конфискации Канадой российского Ан-124 для передачи борта Украине. Он также объявил, что Канада займется подготовкой украинских пилотов-истребителей.
Суд ООН отказал США в допуске к делу по иску Украины против России
МИД: Международный суд ООН удовлетворил требование Москвы и отказал США в допуске к делу по иску Украины против России
Международный суд ООН удовлетворил требование России и единогласно отказал Соединенным Штатам в допуске к делу по иску Украины против России по Конвенции о геноциде, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
МИД сообщил в своем Telegram-канале, что суд удовлетворил требование России и единогласно отказал в допуске к данному делу Соединенным Штатам Америки.
В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что международный суд ООН 9 июня объявил о беспрецедентном в истории суда решении допустить 32 государства в качестве третьих сторон в разбирательство по иску Украины против России по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года.
В МИД указали, что все допущенные в качестве так называемых третьих сторон государства занимают проукраинскую позицию и относятся к западному лагерю, Россия рассматривает подобное лавинообразное вступление в дело государств, не имеющих к нему отношения, в пользу одной стороны спора как недопустимое нарушение принципа равноправия сторон и злоупотребление процессуальными правами.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что это решение принято вопреки представленным суду доказательствам противоречия такой практики правилам суда и общим принципам правосудия. В МИД выразили уверенность, что это решение суда будет использовано против всего международного правосудия.
В российском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что взятый коллективным Западом курс на политизацию системы международного правосудия и превращение его в инструмент расправы над неугодными угрожает подрывом всей системы мирного разрешения споров, являющейся основой международных отношений.
Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал приверженность Запада формуле Зеленского готовностью поддержать геноцид.
В ВСУ пожаловались на западную технику и отечественных офицеров
WSJ: В ВСУ заявили о недовольстве подготовкой своих офицеров и западной техникой
Украинские военные пожаловались на подготовку своих офицеров на Западе и технику НАТО, сообщили СМИ.
Как рассказал украинский командир с позывным «Финн» в интервью газете The Wall Street Journal, из-за погоды западные машины тяжело перемещаются по территории Украины, потому что создавались для боев в пустыне и городе.
По словам украинского командира, офицеры ВСУ не имеют достаточной подготовки и боевого опыта, что дезориентирует их в ситуации опасности.
Также Финн рассказал о трудностях, с которыми столкнулись бойцы ВСУ из-за тщательной подготовки ВС России к украинскому наступлению. Он добавил, что россияне ждали ВСУ на подготовленных позициях и представляли собой «стальную стену».
Ранее отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу рассказал, что российские войска продемонстрировали высокое качество подготовки при отражении попыток наступления вооруженных сил Украины.
Макрон попытался запугать Иран за поддержку России
Макрон пригрозил Ирану «тяжелыми последствиями» за поддержку России в конфликте на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Ирана Эбрахимом Раиси заявил, что Тегеран ждут «тяжелые последствия», если Иран не прекратит поддерживать Россию в конфликте на Украине.
Как сообщил Елисейский дворец, Макрон сказал, что Иран ждут «тяжелы последствия в гуманитарной области и сфере безопасности». Причиной такого предупреждения стали приписываемые Тегерану поставки дронов в Россию. Макрон призвал Тегеран прекратить поддержку Москвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
Напомним, утверждения о том, что Россия якобы получает от Тегерана беспилотники, которые используются в ходе спецоперации на Украине, уже привели к санкциям со стороны ЕС и США против Ирана. Россия называла вбросами сообщения о поставках иранских беспилотников.
Российский сапер рассказал о дружественных посланиях на минах ВСУ
Российский сапер «Кирпич» сообщил о дружественных посланиях от украинских минеров
Украинские мобилизованные иногда не до конца активируют мины и оставляют дружественные послания, сообщил начальник инженерной службы полка группировки российских войск «Юг» с позывным «Кирпич».
Как рассказал «Кирпич», «бывает, они оставляют нам разные надписи или не до конца минируют». «То есть он поставил мину, а верхнюю чеку не снял», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, «сзади этой мины бывают надписи», сообщил военный. Он рассказал, что «один раз встретили – мина стояла не заминированная». При этом «сзади на русском языке» украинские военные оставили надпись: «Ребята, мы такие же, как вы. Мы не хотим воевать. Надеюсь, я скоро уеду домой». «Нам очень приятно было», – сказал «Кирпич».
Однако, по его словам, на минах оставляют и враждебные послания – оскорбления или угрозы. Также встречаются мины с нацисткой символикой.
«Кирпич» сообщил, что украинские военные с начала наступления на Южнодонецком направлении стали в несколько раз чаще подрываться на российских минах. По его словам, это происходит, поскольку на Украине «мобилизуют человека и через неделю отправляют на самый передний край», а «за такой короткий срок всему инженерному делу обучиться очень сложно, даже в теории изучить мины».
Он рассказал, что на передовой устанавливают противопехотные и противотанковые мины, управляемые мины направленного действия, растяжки. В свободное время бойцы инженерной роты изучают итальянские, немецкие и американские мины натовского образца.
«Кирпич» сказал, что вооруженные силы Украины массово используют мины западного производства. Как заявил военный, «тяжело, когда воюешь против всего» Запада – «в разных странах разные мины и характеристики разные». Ему часто встречались «датчики от фирм Siemens и Bosch», кроме того, «много мин-сюрпризов».
«Если раньше мы, допустим, укладывались за час с минным полем, то сейчас это сделать невозможно физически – очень много они ставят мин-ловушек и сюрпризов. И все минные поля у них начали охраняться, стоят так называемые «глаза» (боец-наблюдатель), наблюдают и в случае чего открывают огонь», – сказал российский военный.
Сапер с позывным «Муха» заявил, что, несмотря на сложности, российские саперы адаптировались, и большинство зарубежных мин их уже не удивляют, а скорее помогают совершенствовать собственные навыки.
Напомним, сообщалось, что российские минные поля серьезно затруднили контрнаступление ВСУ. Военкор Александр Сладков рассказал, что ВСУ «наступают колоннами и по одним и тем же маршрутам» из-за «сплошного минирования подходов».
В Минобороны назвали число уничтоженных танков Leopard за сутки
В Минобороны отчитались об уничтожении трех танков Leopard за сутки
|
|
Минувшие сутки ВСУ продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, в результате они потеряли 11 танков, в том числе три Leopard, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства указывается, что в районе Времевского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Кроме того, на Запорожском направлении ВС России за сутки отразили три атаки противника с направлений населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка Запорожской области.
На данных направлениях ВСУ суммарно потеряли до 50-ти военных, 11 танков, среди которых три Leopard, 17 БМП, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевую машину зенитного ракетного комплекса Stormer, а также артиллерийскую систему М777 производства США.
Также за сутки средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Осокоровка Херсонской области был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.
За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM.
Напомним, в районе Времевского выступа, расположенного на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики, уже несколько суток идут ожесточенные бои. Небольшая территория на возвышенности имеет стратегическое значение. Контроль России над выступом не позволяет украинским военным объединить группировки. ВСУ же пытаются отбить этот участок для того, чтобы открыть себе дорогу к Азовскому морю.
Военкоры сообщали, что ВСУ изменили тактику наступления и предприняли фланговые удары вместо лобовых атак на Южно-Донецком направлении.
Москва обвинила Запад в нарушении трех из пяти условий зерновой сделки
МИД: Выполнение зерновой сделки в рамках Меморандума Россия-ООН полностью заблокировано Западом
|
|
Российская сторона в ходе переговоров в Женеве констатировала отсутствие прогресса в реализации меморандума Россия-ООН, продвижение полностью заблокировано западными столицами, говорится в сообщении министерства иностранных дел.
Российские дипломаты отметили в Telegram-канале министерства иностранных дел, что в ходе переговоров в Женеве с российской стороны было констатировано отсутствие прогресса по трем из пяти системных проблем: аммиакопровод, переподключение к SWIFT и запчасти. В МИД подчеркнули, что продвижение по этим трекам, по сути, полностью заблокировано западными столицами.
В ведомстве отметили, что замглавы МИД Сергей Вершинин во время консультаций осудил подрыв аммиакопровода Тольятти – Одесса на подконтрольной Киеву территории. Он отметил, что тем самым Украина нанесла серьезный удар по самой концепции стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года, в том числе о «черноморской инициативе», частью которых были поставки аммиака, передает РИА «Новости».
В ведомстве подчеркнули, что скорейшее урегулирование перечисленных проблем может поспособствовать восстановлению доступа российской продукции на мировые рынки, что, в свою очередь, соответствует целям глобальной продовольственной безопасности в целом.
Накануне чрезвычайный и полномочный посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что условий для продления сроков зерновой сделки пока нет. В четверг в Кремле усомнились в продлении зерновой сделки после подрыва аммиакопровода под Харьковом.
Военкоры: ВСУ начали менять тактику наступления
Военкоры: ВСУ поменяли тактику наступления на Южнодонецком направлении
|
|
Украинская армия изменила тактику наступления и предприняла фланговые удары вместо лобовых атак на южнодонецком направлении, сообщили военкоры.
Как передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (РВ), на Южнодонецком направлении ВСУ начали предпринимать более грамотные маневры, чем штурмы в лоб. Так, не сумев взять населенный пункт Нескучное лобовыми атаками, украинские войска ударили во фланги, пытаясь войти в тыл и срезать углубившийся во фронт Времевской выступ.
В ходе двух фланговых маневров ВСУ подразделения оставили Нескучное, отойдя на позиции, где им не грозит окружение.
По сообщению военкоров, тяжелые бои продолжаются, авиация ВКС наносит удары управляемыми бомбами КАБ по местам сосредоточения резервов противника в районе Шахтерского и Великой Новоселки.
Напомним, в районе Времевского выступа, расположенного на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики, уже несколько суток идут ожесточенные бои. Небольшая территория на возвышенности имеет стратегическое значение. Контроль России над выступом не позволяет украинским военным объединить группировки. ВСУ же пытаются отбить этот участок для того, чтобы открыть себе дорогу к Азовскому морю.
Ранее в Минобороны России сообщали, что ВС России успешно отбили атаки ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях.
Кроме того, 9 июня президент России Владимир Путин сообщал, что противник прибег к использованию стратегических резервов, это говорит о том, что украинские войска начали контрнаступление. Он подчеркнул, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления ВСУ провалились, но наступательный потенциал войск киевского режима сохранился.
Позже американские военные эксперты Макгрегор и Риттер заявили о провале контрнаступления ВСУ вопреки поставкам Западом оружия.
Маск отреагировал на очередной пакет американской военной помощи Киеву
В ответ на сообщения о новой военной помощи Киеву со стороны США Маск задался вопросом о том, «чем это закончится»
|
|
Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал новый пакет военной помощи Украине со стороны США. Он задался вопросом о том, «чем это закончится».
Комментируя новость о военной помощи, Маск заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России): «Чем это закончится? Без принятия желаемого за действительное. Я имею в виду – в реальности», – передает РИА «Новости».
Напомним, в новый пакет помощи Украине вошли системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды. США направят на военные нужды Украины 2,1 млрд долларов.
В октябре прошлого года Маск предложил свой план урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, Крым должен остаться в составе России, а на в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях он предлагал провести повторный референдум под наблюдением ООН. Тогда же Маск устроил в соцсетях опрос о том, имеют ли право Донбасс и Крым самостоятельно решать свою судьбу.
Президент Украины Владимир Зеленский запустил опрос о том, какой Маск больше нравится пользователям – поддерживающий Украину или Россию.
Сам Маск заверил Зеленского в поддержке Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Корабль «Приазовье» отразил украинскую атаку в Черном море
Минобороны: Корабль ЧФ «Приазовье» отразил атаку морских безэкипажных катеров
|
|
Корабль ЧФ «Приазовье», обеспечивающий безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», отразил атаку морских беспилотников, сообщили в Минобороны России.
Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, сегодня около 1 часа 30 минут ВСУ осуществили безуспешную попытку атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье» ЧФ, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря.
В военном ведомстве рассказали, что в ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя, пострадавших нет, корабль повреждений не получил.
В Минобороны отметили, что как и в ходе предыдущих подобных атак, в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk США.
Ранее стало известно, что беспилотные украинские катера, пытавшиеся атаковать корабль ЧФ России «Иван Хурс», были произведены в одной из стран Запада, запускались с территории военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове, и управлялись дронами через модули Starlink.
Напомним, 24 мая надводные украинские беспилотники атаковали корабль ЧФ России «Иван Хурс» в исключительной экономической зоне Турции. Атакованный дронами ВСУ корабль ЧФ РФ самостоятельно вернулся в Севастополь.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала угрозу брандеров для российских баз и кораблей у причалов и на рейде. С учетом рисков, которые влечет за собой массированная атака брандеров на корабль или судно в море, необходимо, во-первых, провести замену части тумбовых пулеметов на кораблях на дистанционно управляемые модули с качественным прицелом, со стабилизированным наведением и сопряжением с корабельными радиолокаторами.
Оператор, получив сигнал от радиолокатора, сможет на большом расстоянии обнаружить дрон и поразить его точной пулеметной очередью. Вместе с боновыми заграждениями и дисциплинированным несением вахты это сведет опасность от украинских дронов-брандеров к приемлемо малой.
Во-вторых, параллельно с РЛС нужна тепловизионная система наблюдения. Это сделает обнаружение более вероятным и позволит объявить тревогу до того, как личный состав сможет обнаружить брандеры визуально.
В-третьих, стоит вести речь не столько о замене части тумбовых пулеметов на дистанционно управляемые модули, сколько о наращивании «стволов» на борту кораблей и судов. На месте части пулеметных установок должны появиться модули с пулеметами, способные стрелять при качке, по данным стабилизированной оптико-электронной прицельной системы, далеко и точно.
Однако тумбы надо не убирать, а просто перенести, чтобы пулеметов на борту стало больше. И конечно, стрелки на пулеметах должны быть всегда. Круглые сутки во время боевой вахты. Кроме того, нужно оснащать пулеметы тепловизионными прицелами на случай ночной атаки.
Газета ВЗГЛЯД также подробно писала о том, как «Иван Хурс» отбил групповую атаку украинского флота.
В соцсетях высмеяли фото журналиста Минкина «вымершего» торгового центра в Москве
|
|
Журналист Александр Минкин опубликовал в соцсетях фото из московского торгового центра с посылом, что в разгар выходного в магазинах якобы нет людей. В ответ в комментариях посмеялись над публикацией, заявив, что все в порядке.
«Не только покупателей – даже продавцов не видно. Думают ли хозяева и арендодатели, что все идет по плану?» – написал Минкин в Facebook* (принадлежит компании Meta*, признана в РФ экстремистской).
Однако в комментариях опровергли это, объяснив Минкину, что многие предпочитают покупать товары онлайн или провести длинные летние выходные на даче или за городом.
«Видали бы пробки на выезд из Москвы в пятницу эту вечером», – написали в комментариях под постом иноагента Олега Кашина**, который репостнул публикацию журналиста.
«Минкин что-то подогнал под желаемое, а поуехавшие сразу возликовали. ТЦ Москвы забиты людьми», – указали в комментариях. Также пользователи объяснили, что изображенный на фото ТЦ располагается в неудобном месте и в нем не самый удачный выбор магазинов.
«Ну чушь, конечно. Вчера ходили в кино (…) Метрополис (другой ТЦ в Москве – прим. ВЗГЛЯД) забит», – отметили комментаторы.
К обсуждению присоединились жители других городов. Так, женщина из Екатеринбурга рассказала, что в городе в выходные в ТЦ «яблоку негде упасть».
Канада сообщила об аресте и намерении конфисковать российский Ан-124
МИД Канады сообщил об аресте российского Ан-124 и намерении конфисковать его в интересах Украины
|
|
Правительство Канады распорядилось арестовать зарегистрированный в России транспортный самолет Ан-124 «Руслан», его планируют конфисковать и использовать в интересах Украины, сообщил канадский МИД.
МИД сообщил, что с самолетом планируют «распоряжаться в соответствии с федеральным законодательством». В случае конфискации Канада собирается обсудить с Киевом возможность «перераспределения» для «компенсации жертвам нарушений прав человека, восстановления международного мира и безопасности или восстановления Украины», передает РИА «Новости».
Напомним, Ан-124 оказался первым российским активом, на котором Канада апробирует санкционный механизм «ареста и конфискации». Самолет с грузом ковид-тестов из Китая был зафрахтован правительством Канады, он прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года. Позже небо было закрыто, борт задержан, а экипаж отправлен в Россию.
Сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу в ходе визита в Киев заявил, что Канада конфисковала российский самолет и передала его Украине. Посол России в Оттаве Олег Степанов обвинил власти Канады в воровстве.
Унабомбер умер в тюрьме в США
В тюрьме в США умер известный как Унабомбер Теодор Качински
|
|
В тюрьме в штате Северная Каролина в возрасте 81 года умер известный как Унабомбер Теодор Качински, который в 1978–1995 годах рассылал по почте самодельные бомбы, сообщило бюро тюрем при министерстве юстиции США.
Качински, который отбывал пожизненное заключение за терроризм, обнаружили мертвым ночью в его камере. До 2021 года он находился в тюрьме максимально строгого режима в Колорадо, но в связи с проблемами со здоровьем его перевели в федеральное медицинское учреждение в Северной Каролине, передает ТАСС.
Напомним, Качински получил диплом Гарвардского университета, был математиком, но прекратил преподавать и стал отшельником, выступив против технического прогресса. Он рассылал в университеты, корпорации, авиакомпании почтовые бандероли с самодельными взрывными устройствами. Жертвами его бомб стали три человека, еще 23 получили тяжелые ранения.
До того, как правоохранители вышли на его след, он получил прозвище Унабомбер («University and airline bomber») и 17 лет оставался самым разыскиваемым в США преступником. Задержали Теодора Качински в 1996 году – его брат понял, кто является автором «манифеста», который ведущие американские СМИ опубликовали под угрозой очередного взрыва. ФБР нашло хижину Качински, где были обнаружены улики, достаточные для обвинения.
В 1998 году Качински признал вину в обмен на отмену смертного приговора. Он также требовал права самостоятельно защищать себя в ходе судебного процесса, но ему не позволили, чтобы не дать возможности вести пропаганду. Кроме того, врачи признали его шизофреником.