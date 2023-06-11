Отравившаяся сидром калужская школьница умерла в больнице

В Кургане в больнице умерла 11-классница из Шумихи, выпившая контрафактный напиток «Мистер сидр», она провела в коме несколько дней.

Врачи до последнего боролись за жизнь девушки, однако спасти ее не удалось, передает ТАСС.

Точная причина смерти будет установлена по результатам экспертизы, однако есть все основания считать, что школьница умерла от отравления метанолом.

Напомним, в результате распространения напитка в стране погиб 31 человек, всего отравился 101 человек. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как можно отравиться сидром.