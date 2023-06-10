Asia Times: Наступление ВСУ провалилось из-за попытки использовать тактику немецкого генерала Гудериана

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались использовать в наступлении тактику немецкого генерала Хайнца Гудериана, которая без превосходства в воздухе стала для ВСУ самоубийственной, и поплатились за провал западной бронетехникой, заявил высокопоставленный европейский офицер порталу Asia Times.

По мнению источника издания, Украина пыталась использовать в наступлении тактику немецкого генерала Хайнца Гудериана. При этом источник отметил, что у Гудериана было 3 тыс. танков, а у ВСУ только 30. Он назвал украинских военачальников «идиотами», выразив уверенность, что без превосходства в воздухе это самоубийственная миссия, передает РИА «Новости».

По словам источника издания, в Европе заметили, что ВСУ «носятся в пяти разных направлениях», после чего представителям Украины пытались сказать, что им необходимо прекратить использовать тактику разрозненных ударов, определиться с местом нанесения главного удара и усилить бронетехнику поддержкой пехоты.

Ранее на Западе признали успешное отражение Россией контрнаступления ВСУ.