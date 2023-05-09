При пожарах в Курганской области погибли 19 человек, еще 13 получили ранения различной степени тяжести, сообщили в медицинских службах.

Источник ТАСС сообщил, что число погибших при пожарах в Курганской области достигло 19 человек, кроме того, 13 пострадали.

В ГУ МЧС заявили, что возбуждено семь уголовных дел против поджигателей, всего с начала года были выявлены и установлены 46 виновников ландшафтных пожаров. Есть среди поджигателей – дети.

В ведомстве уточнили, что после введения особого противопожарного режима проводили 900 рейдов в населенных пунктах и садоводствах региона, инструкцию прошли 16 тыс. человек.

Ранее МЧС сняло угрозу населенным пунктам от природных пожаров в Курганской области.

До этого был введен режим ЧС на территории всей Курганской области в связи с пожарами. Сообщалось о шести погибших и 14 пострадавших.