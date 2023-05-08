В США назвали ответственных за атаку украинских дронов на Кремль

Бывший американский военный разведчик Риттер: Ответственность за атаку на Кремль лежит на Украине, США, НАТО, ЕС

Атака БПЛА на Кремль является открытой провокацией со стороны президента Украины Владимира Зеленского, ответственность за эти действия лежит на Киеве и его спонсорах, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Как указал Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty, атака БПЛА на Кремль представляет собой прямую атаку на резиденцию российской власти. Он выразил уверенность, что этот политический акт не даст ВСУ никаких военных преимуществ, передает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что у него нет никаких сомнений в том, кто это сделал. Риттер назвал это нападением Украины на Россию. По его словам, всем должно быть ясно, что ответственность за эти действия лежит на Киеве и его спонсорах: США, НАТО и ЕС.

Кроме того, как заявил американский военный, все, что украинцы надеялись получить от этого акта, меркнет на фоне ситуации «на театре военных действий». Риттер отметил, что атака на Кремль не изменит того факта, что Украина проигрывает в этом конфликте.

Риттер обратил внимание на то, что российский лидер в очередной раз показал себя мастером реагирования на попытки эскалации и не попал в подготовленную для него ловушку.

Напомним, в ночь на среду Кремль атаковали украинские беспилотники, которые были выведены из строя российскими системами радиолокационной борьбы.