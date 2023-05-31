Песков: Странам ЕС придется отвечать перед своими народами за конфликт на Украине

Песков заявил, что странам ЕС придется отвечать перед своими народами за конфликт на Украине

Страны Европы и ряд других государств «по уши» влезли в украинский конфликт, им придется ответить перед собственными народами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в передаче «Москва. Кремль. Путин».

Рано или поздно европейским государствам и другим странам, кто «по уши влез» в конфликт, придется задуматься и ответить перед своими народами, зачем они это делают, заявил Песков, передает ТАСС.

Избежать негативных последствий у них не получится, заверил он.

Так Песков отреагировал на слова немецкого руководства «легитимности» украинских ударов украинским же оружием по России.

По его мнению, власти ЕС «кормят» свои народы русофобией, но это можно продолжать до определенной степени. Через какое-то время это перестанет работать, когда «денег в кармане становится меньше у них». Европа уже сейчас беднеет из-за вовлеченности в конфликт на Украине, добавил Песков.

Ранее представитель ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил о легитимности с точки зрения международного права ударов киевского режима по объектам на российской территории, но только в случае, если удары наносятся оружием украинского производства.