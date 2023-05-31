В Госдуме предложили брать на службу по контракту судимых и ограниченно годных

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внесли в Госдуму проект закона, предполагающий возможность поступать на военную службу по контракту ограниченно годным к военной службе.

Инициатива предусматривает возможность службы по контракту и тех, кто имеет судимость, передает «Интерфакс».

Отмечается, что речь идет о службе в период мобилизации, военного положения и военного времени.

Авторы отметили, что есть множество граждан, желающих поступить на службу по контракту из числа тех, с кем контракт не может быть заключен.