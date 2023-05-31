В Донецке три человека погибли из-за обстрела со стороны ВСУ

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31 мая, среда  |  Последнее обновление — 14:39  |  vz.ru
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Огромный спрос на санкционную нефть из России обнулил санкции

Российская нефть стала полностью независимой от европейцев и санкций Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Появляющиеся в открытом доступе засекреченные данные о нефтедобыче и экспорте выглядят довольно странно. С одной стороны, официально Москва говорит о добровольном сокращении добычи нефти на полмиллиона баррелей в сутки. С другой – неофициальные данные говорят о росте ввода новых нефтяных скважин в России и о рекордном экспорте сырой нефти. Почему информация так разнится и кому верить? Подробности...
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Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
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Как Сталин наказывал генералов-тыловиков за голодных солдат

Фотографии времен Великой Отечественной показывают парадную сторону снабжения солдат пищевым довольствием Владимир Гребнев/РИА Новости
Ровно 80 лет назад, 31 мая 1943-го, Сталин издал весьма суровый приказ. Он снял с должностей и отдал под трибунал генералов, отвечавших за снабжение войск продуктами. А все потому, что боевые дивизии – в том числе легендарные панфиловцы – фактически голодали. Как такое могло случиться во время Великой Отечественной? Подробности...
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БРИКС начал притягивать новые государства

Новым союзникам БРИКС, вроде Саудовской Аравии, предлагают для начала создать формат «БРИКС плюс» Валерий Шарифулин/ТАСС
Сблизиться с БРИКС почти одновременно решили сразу две страны, очень разные по своему экономическому весу. Саудовская Аравия начала переговоры о присоединении к Банку БРИКС. А вот Венесуэла претендует на полноценное членство в клубе. После этого в российском Совете Федерации даже предостерегли БРИКС от «безудержного расширения», иначе в этом клубе будет трудно искать согласие. Оправданы ли такие опасения? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Может ли иноагент заслужить реабилитацию

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Как будет происходить это великое и трудное примирение с релокантами и иноагентами, нужно продумывать уже сейчас. И его условия должны диктовать мы, раз уж мы уверены в нашей победе. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Опасность искусственного интеллекта исходит от человека

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Обман и фальшивки существовали всегда – но нейросети создают дополнительные возможности, которые уникальны для нашего времени. Уже сейчас создание фальшивки и вброс ее в сети, где ее увидят миллионы людей – дело нескольких минут. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Когда отношения Венгрии и Украины испортятся окончательно

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Особая позиция Венгрии сегодня радикально повлиять на украинский кризис не может – понятно, что у Будапешта нет достаточного политического веса, чтобы навязать свое видение ситуации другим странам ЕС. Но именно Венгрия может выступить в роли «застрельщика», если страны Запада решат, что конфликт на Украине надо заканчивать. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли ограничить распространение фото- и видеоматериалов последствий ударов ВСУ по территории России?
  • Да, во всех случаях

  • Да, только последствий ударов по объектам армии и критической инфраструктуры

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли России присоединить Харьковскую область?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
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    Дмитрий Орехов: Можно ли считать англосаксов победителями Гитлера

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    В Донецке три человека погибли из-за обстрела со стороны ВСУ

    31 мая 2023, 14:28

    Текст: Александра Юдина

    Три человека погибли в Калининском районе Донецка после обстрела со стороны украинских военнослужащих, сообщили в силовых структурах ДНР.

    По информации ведомств, трое скончались еще до прибытия скорой помощи, передает ТАСС.

    Утром в среду сообщалось, что ВСУ провели массированный обстрел жилого квартала Калининского района Донецка.

    В ночь на 31 мая вооруженные формирования Украины обстреляли птицефабрику в поселке Карпаты в Перевальском районе ЛНР. Погибли пять человек, 19 пострадали.

    Путин подтвердил удар ВС России по штабу разведки Украины
    Путин заявил об ударе ВС России по штабу разведки Украины
    		   
    30 мая 2023, 16:44
    Фото: Минобороны РФ
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские военные произвели удар по штабу украинской военной разведки, заявил президент Владимир Путин во вторник.

    «Мы уже говорили и о возможности нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад», – цитирует Путина ТАСС.

    По его словам, России пришлось ответить на развязанную киевским режимом войну в Донбассе началом специальной военной операции.

    Глава российского государства подчеркнул, что российские военные наносят удары по территории Украины, но высокоточным оружием большой дальности и по объектам военной инфраструктуры, либо по складам с боеприпасами.

    До этого президент удовлетворительно оценивал работу ПВО столичного региона, отбившего атаку украинских дронов.

    Коментарии (27)
    Минобороны заявило о поражении высокоточным оружием центральных пунктов принятия решения ВСУ
    		   
    30 мая 2023, 15:44
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские военные нанесли удары ракетами по центрам принятия решений киевского режима, где готовились теракты на российской территории, сообщило Минобороны России.

    ВС России в течение суток нанесли групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    В этих пунктах велась подготовка терактов на территории России под руководством западных спецслужб. Все назначенные цели поражены, заключили в министерстве.

    Отмечается, что за сутки на Купянском направлении уничтожены до 40 украинских военных, три автомобиля и САУ «Гвоздика». Возле поселка Синьковка (Харьковская область) пресечена деятельность украинской ДРГ.

    Около поселка Московка (Харьковская область) уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    На Краснолиманском направлении поражены подразделения противника у поселков Червоная Диброва, Кузьмино (ЛНР) и Ямполовка (ДНР). На этом направлении ликвидировано свыше 85 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20 и САУ «Гвоздика».

    На Донецком направлении ликвидировано до 145 украинских военных, две боевые бронированные машины и гаубица Д-30. Возле поселка Красное в ДНР уничтожен склад с боеприпасами 54-й механизированной бригады ВСУ.

    На Южно-Донецком и Запорожском направлениях поражены силы противника у поселков Великая Новоселка и Времевка (ДНР). Возле Владимировки в ДНР уничтожена украинская ДРГ. За сутки на этих направлениях уничтожено более 140 украинских военных и четыре автомобиля.

    На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 30 военнослужащих, пять машин, САУ «Акация» и гаубицы Д-30 и «Мста-Б».

    ПВО за сутки перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM. Уничтожены восемь беспилотников у поселков Инженерное (Запорожская область), Старомайорское (ДНР), Коломыйчиха (ЛНР), Великий Выселок и Петровское (Харьковская область).

    С начала СВО уничтожены 429 самолетов, 235 вертолетов, 4379 беспилотников, 424 ЗРК, 9328 танков и других боевых бронированных машин, 1100 машин РСЗО, 4941 орудие полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (62)
    Кадыров пообещал ВСУ «месть в полном смысле слова» в зоне СВО
    		   
    30 мая 2023, 17:44
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Атака дронами по Москве не имеет никакого тактического, стратегического или даже психологического смысла, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он пообещал, что вскоре за подобные нападения Украину ждет ответ в зоне СВО.

    В своем Telegram-канале он написал, что любой, кто знаком с методами террористов, подготовленных по американским шаблонам, понимает, что это попытка обратить на себя внимание и выиграть информационные очки после крупных поражений «на земле». По словам Кадырова, излюбленный метод террористов – бросать трусливо позиции и избегать открытого честного боя, чтобы отсиживаясь где-то в теплом местечке, в штабах, отдавать приказы об атаке объектов далеко не военной инфраструктуры и громко заявлять о своих победоносных действиях.

    «У нас шайтаны так же «побеждали», пока их не дешайтанизировали, – отметил глава Чечни. – Киевское нацистское руководство принимает решения, которые все больше и больше не оставляют сомнения в том, что они используют террористические методы и, следовательно, являются террористами». По его мнению, меры реагирования на подобные попытки атаковать должны быть жестокими, «тут не надо цацкаться и церемониться».

    «Штаты вечно вешают ярлык террориста на любого без суда и следствия, а у нас тут явные доказательства террористической деятельности. Бить по местам скопления этих террористических лидеров, пока не останется мокрое место, чтобы остальным неповадно было даже думать плохо в сторону России», – написал Кадыров.  

    «Напоследок немного забегу вперед, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова», – рассказал глава Чечни.

    Напомним, 30 мая утром Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов стоит киевский режим.

    Коментарии (21)
    Вашингтон прокомментировал атаку беспилотников ВСУ на Москву
    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США не поддерживают использование американской техники для атак по России
    		   
    31 мая 2023, 00:59
    Фото: Bonnie Cash/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила с утверждением, что американские власти при контактах с представителями Украины давали понять, что якобы не поддерживают применение произведенной в США техники для атак по территории России.

    Отвечая на вопрос об атаке украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, пресс-секретарь Белого дома выступила с утверждением, что власти США якобы не поддерживают применение произведенной в Соединенных Штатах техники для атак по территории России, передает ТАСС.

    По словам Жан-Пьер, США якобы очень ясно давали это понять и продолжают это делать не только публично, но и при закрытых контактах с украинцами.

    Пресс-секретарь Белого дома вновь повторила, что США якобы не поддерживают атаки по территории России. При этом Жан-Пьер не стала уточнять, говорит ли она о случаях использования для атак американской техники или же о всех нападениях.

    Накануне в МИД России заявили о праве принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки по территории Москвы и Московской области. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов на Москву и Московскую область стоит киевский режим.

    Коментарии (16)
    Серия взрывов прогремела в Мелитополе
    Рогов: В Мелитополе прогремели взрывы, сработала система ПВО
    		   
    30 мая 2023, 19:33
    Фото: Иван Скиртач/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Серия взрывов произошла в Мелитополе, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Он сообщил в своем Telegram-канале, что один из взрывов был особенно мощным и объемным. Рогов отметил, что система ПВО отработала по ракетам, летящим на Мелитополь.

    Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевский режим усилил террористическую активность в Запорожской области.

    Коментарии (9)
    Снайпер группировки «Юг» рассказал о странном поведении украинских военных
    Снайпер группировки «Юг» рассказал об отчаянном поведении украинских военных

    31 мая 2023, 08:19

    Текст: Алина Власенко

    Снайпер группировки Вооруженных сил России «Юг» рассказал, что у украинских военных порой отсутствует инстинкт самосохранения.

    Так, снайпер вспомнил случаи, когда украинские военные выходили без оружия, без брони и экипировки. По его словам, это выглядело очень отчаянно. «Либо они принимают что-то определенное», – добавил боец, передает РИА «Новости».

    Ранее пленный украинский солдат Петр Панайотов рассказал, что командиры за бутылку дорогого виски закрывали глаза на массовое употребление наркотиков в украинских войсках, наркотическая зависимость не является отводом для призыва в ВСУ.

    Коментарии (8)
    На Украине сообщили об отключении света по всей стране
    ДТЭК сообщил об отключении света по всей Украине
    		   
    30 мая 2023, 15:37
    Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Отключение электроэнергии началось на всей территории Украины, сообщил во вторник украинский энергохолдинг ДТЭК.

    Отмечается, что отключение света в стране происходит из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович сообщил жителям, что света нет якобы «из-за сбоя в сети электроснабжения».

    Ранее СМИ Одессы сообщало, что в городе остановился электротранспорт, а в некоторых домах нет света. Позже издание «Страна» сообщало об отключении света в некоторых районах Харькова, Винницы, Полтавы и в Днепропетровской области.

    Коментарии (23)
    На Западе раскрыли план Киева по «психологическим атакам» перед контрнаступлением
    Financial Times: ВСУ собираются перейти в психологическое наступление
    		   
    30 мая 2023, 20:12
    Фото: Александр Щербак/ТАСС
    Текст: Ольга Никитина

    Перед началом контрнаступления вооруженные силы Украины собираются предпринять операции, направленные на «подрыв морального духа» России, сообщают западные СМИ.

    Высокопоставленный украинский чиновник заявил газете Financial Times, что успешное наступление «начинается с успешного психологического наступления», пишет РБК.

    Издание отмечает, что такими «психологическими атаками» являются нападение дронов на Кремль и на корабль «Иван Хурс», а также вылазка диверсантов в Белгородской области. Кроме того, утром вторника украинскими дронами был атакован столичный регион России.

    Еще один источник издания, который, как утверждается, является представителем разведки Украины, заявил, что нападение диверсантов и будущие операции призваны ударить «по моральному духу и заставить Россию передислоцировать войска» вдоль границы.

    Напомним, утром вторника Киев ударил по Москве и Московской области восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты.

    В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов на столичный регион стоит киевский режим. Там отметили также, что профильные российские службы отреагировали эффективно, система противовоздушной обороны сработала хорошо.

    Сенатор Константин Долгов заявил газете ВЗГЛЯД, что террористическая атака ВСУ на столицу – очередная провокация со стороны Украины, но запугать россиян не удалось.

    Коментарии (12)
    В результате обстрела Белгородской области со стороны Украины есть погибшие
    Губернатор Гладков сообщил об обстреле ПВР с мирными жителями в Белгородской области, есть погибшие и раненые
    		   
    30 мая 2023, 18:30
    Фото: Татьяна Симоненкова/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные провели обстрел пункта временного размещения (ПВР) с отселенными жителями в Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

    Украинские военные обстреляли пункт временного размещения с мирными жителями, отселенными из поселков Шебекинского округа, среди них есть раненые и погибшие, заявил Гладков, передает ТАСС.

    Губернатор пояснил, что отправился на место, подробности сообщит позже.

    Ранее во вторник он сообщал, что в регионе за сутки зарегистрировали около 220 прилетов со стороны ВСУ.

    Коментарии (42)
    Российская авиация нанесла удары по 1-й бригаде спецназа Украины
    Минобороны: Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации 1-й бригады спецназначения Украины

    31 мая 2023, 05:59

    Текст: Антон Никитин

    Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации 1-й бригады спецназначения Украины и районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

    Как рассказал офицер Минобороны РФ, авиацией группировки войск «Запад» нанесены ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации 1-й бригады специального назначения ВСУ и районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВС Украины и подразделениям территориальной обороны, передает РИА «Новости».

    Кроме того, как сообщил Зыбинский, на купянском направлении, в районе населенных пунктов Старица и Вишневое, артиллерией уничтожены два минометных расчета противника, поражены гаубицы ВСУ в районе населенных пунктов Лозавая и Западная.

    В Минобороны также сообщили, что ВС России сорвали пять попыток ротации подразделений противника на передовых позициях ВСУ в полосе обороны 6-й общевойсковой армии.

    Накануне Минобороны заявило о поражении высокоточным оружием центральных пунктов принятия решения ВСУ.

    Коментарии (8)
    ВКС России уничтожили в порту Одессы последний боевой корабль ВМС Украины «Юрий Олефиренко»
    		   
    31 мая 2023, 12:43
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские военные уничтожили последний боевой корабль украинских военно-морских сил «Юрий Олефиренко», подтвердило Министерство обороны России.

    Удар высокоточным оружием Воздушно-космических сил России был нанесен 29 мая по месту стоянки военных кораблей в порту Одессы, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее военкор ВГТРК Андрей Руденко сообщал, что в ходе ночного удара по военным объектам в порту Одессы был уничтожен средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» украинских ВМС.

    Коментарии (23)
    Путин указал, что граждане Украины должны знать о провокациях руководства своей страны
    		   
    30 мая 2023, 17:04
    Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Жители Украины должны понимать, что руководство этой страны подталкивают Россию на ответные действия, заявил президент России Владимир Путин во время посещения Центра «Зотов» в Москве, отвечая на вопрос главы АСИ Светланы Чупшевой.

    «Беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России. Киев провоцирует нас на зеркальные действия. Граждане Украины должны знать, к чему подталкивает их руководство», – цитирует ТАСС Путина.

    «Что бы ни говорила Москва, виноватых будут искать в России. Но не мы развязали эту войну в 2014 году, и не мы используем средства, которые применяют украинские воротилы. Граждане Украины, конечно, сейчас слова не имеют, поскольку на Украине развязан тотальный террор против гражданского населения», – добавил президент.

    Ранее Владимир Путин назвал работу ПВО Москвы удовлетворительной.

    Напомним, 30 мая утром Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов стоит киевский режим.

    Коментарии (43)
    Захарова назвала подлейшей позицию Запада по атакам дронов на Москву
    Представитель МИД Захарова назвала абсолютно подлейшей позицию Запада по атакам дронов на Москву
    		   
    31 мая 2023, 09:48
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подлой пропагандой позицию западных стран по киевской атаке беспилотников на Москву.

    Захарова назвала абсолютно подлейшей позицию стран Запада по украинской атаке дронов на Москву. «Видят и комментируют они только то, что выгодно им. А это – пропаганда», – заявила дипломат в эфире радио Sputnik.

    Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что высказывания Вашингтона о теракте в Москве с применением беспилотных летательных аппаратов, по сути, являются поощрением украинских террористов.

    В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов на российскую столицу стоит киевский режим.

    Коментарии (29)
    Медведев заявил о необъявленной войне Британии против России
    Медведев заявил о необъявленной войне Британии против России и назвал Лондон вечным врагом Москвы
    		   
    31 мая 2023, 09:18
    Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Соединенное Королевство было и остается извечным врагом России, и сейчас Лондон фактически ведет против Москвы необъявленную войну, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    В частности, Медведев в Twitter (соцсеть заблокирована в России) назвал Великобританию извечным врагом Москвы и заявил, что британским чиновникам следует помнить, что в рамках общепризнанного международного права, регулирующего ведение войны, «их положение также можно квалифицировать как пребывание в состоянии войны», передает ТАСС.

    По его словам, Лондон, поддерживая Украину и поставляя ей вооружение, уже фактически ведет против Москвы необъявленную войну, а значит, любой британский деятель может рассматриваться как законная военная цель.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что государства НАТО фактически напрямую участвуют в конфликте на Украине на стороне Киева, что увеличивает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав.

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    Небензя пообещал предельно жесткий ответ на атаки на Запорожскую АЭС
    Постпред РФ при ООН Небензя: Россия будет предельно жестко отвечать на атаки Украины на Запорожскую АЭС, ЛЭП и Энергодар
    		   
    30 мая 2023, 23:32
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Россия будет предельно жестко отвечать на атаки Украины на Запорожскую АЭС, ведущие к станции линии электропередачи и город Энергодар, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

    Небензя подчеркнул, что Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на Запорожскую АЭС, критически важные объекты ее инфраструктуры, включая линии энергоснабжения станции, а также на город Энергодар, передает РИА «Новости».

    Напомним, в прошлый понедельник Запорожская атомная электростанция осталась без внешнего электроснабжения из-за отключения высоковольтной линии электропередачи. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что украинский терроризм угрожает Европе ядерной катастрофой.

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