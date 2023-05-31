Фонд «Защитники Отечества» определил свои цели как справедливость, забота и уважение к героям СВО

С 1 июня отделения фонда «Защитники Отечества» заработают по всей России

Фонд «Защитники Отечества» создан, чтобы российские бойцы не сталкивались с бюрократическим бездушием, медицинской волокитой или отрешенностью работодателей. Военным окажут разную помощь, даже такую, которая в государственных программах не предусмотрена. Об этом рассказали руководители фонда, назвав основными принципами работы справедливость, заботу и уважение к ветеранам.

Фонд будет привлекать внебюджетные средства – за счет этого появится возможность в случае необходимости помочь с лекарствами, не зарегистрированными в России, или с протезом, не входящим в федеральный перечень, пишут «Аргументы и факты». Новый фонд также будет оказывать поддержку семьям погибших воинов.

Среди сотрудников нового фонда много родственников военнослужащих, есть и бывшие бойцы. Поэтому все нацелены помогать и сопровождать своих подопечных адресно и персонально.

«Созданный фонд – это про справедливость, заботу и уважение к героям, которые встали на защиту страны. Поэтому главное профессиональное требование ко всем его сотрудникам – неравнодушие. В соответствии с поручением президента России фонд должен работать в режиме «одного окна», координировать деятельность министерств и ведомств, всех структур, что помогают ветеранам вернуться к привычной жизни. Поэтому важная задача – закрепление за каждым ветераном и каждой семьей погибшего бойца социальных координаторов, которые будут персонально их сопровождать», – отметил председатель наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества», первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

В свою очередь председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что работу филиалов фонда удалось организовать оперативно, чтобы обратиться за помощью можно было уже в июне.

«Мы смогли оперативно организовать работу филиалов фонда, чтобы ветераны специальной военной операции и семьи погибших или скончавшихся от ранений бойцов могли уже в июне обратиться к нам и сразу получить поддержку по самым разным вопросам.

Это медицинская и социальная реабилитация, лекарственное обеспечение, психологическая помощь, обеспечение техническими средствами реабилитации и путевками в санатории, помощь в переобучении и трудоустройстве,



а также многое другое», – сказала она.

По словам Цивилевой, социальные координаторы будут работать по индивидуальным планам сопровождения, выявляя потребности каждого ветерана, организовывать оказание помощи с учетом особенностей его жизненной ситуации. «Наша главная задача – сделать так, чтобы вернувшиеся с СВО бойцы и семьи погибших не остались один на один с проблемами», – пояснила она.

Фонд будет дополнительно обеспечивать ветеранов лекарствами и высокофункциональными протезами, в том числе не входящими в федеральный перечень. Для этого при поддержке комиссии Госсовета по социальной политике планируется расширять производство протезов на малых предприятиях. Принимать решения о закупке таких лекарств и таких протезов будет экспертный совет фонда с учетом медицинских показаний человека.

«Наши координаторы будут действовать проактивно, то есть сами связываться с ветеранами и семьями погибших, выяснять их ситуацию и предлагать конкретную помощь», – уточнила Цивилева.

Семьи погибших воинов на сегодня должны быть полностью окружены заботой, особенно дети, подчеркнула руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.

«Ребенок хочет знать, где и как погиб его отец, к его ситуации может быть разное отношение со стороны сверстников, в особенности если речь идет о подростках. Очень важно также помочь школьнику сделать выбор дальнейшего пути, сориентировать по учебным заведениям.

Не менее трагична потеря сына и для родителей», – заметила она.

Вернувшихся домой ветеранов боевых действий будут привлекать к участию в программах патриотического воспитания молодежи.

«Нужно приглашать ветеранов боевых действий и к участию в спортивных мероприятиях, вовлекать их в паралимпийское движение. Работа предстоит действительно разносторонняя, и выполнить ее можно, только консолидировав усилия. Поэтому одна из задач фонда – выстраивание межведомственного взаимодействия и «сборка» общественных инициатив», – добавила председатель фонда Цивилева.

«Вообще, главные принципы работы фонда мы для себя определили так: справедливость, забота и уважение к ветеранам. Страна должна гордиться этими людьми, а сами ветераны должны чувствовать поддержку и внимание со стороны общества каждый день», – подчеркнула она.

Герой Российской Федерации, генерал-полковник Владимир Шаманов отметил, что на основании писем, приходящих в Российскую ассоциацию героев, чаще всего обращаются по вопросу протезирования. Кроме того, много обращений по поводу переобучения, получения дополнительного образования, помощи в трудоустройстве.

«Российское государство впервые поворачивается лицом к человеку с ружьем – это очень важно. У нас ведь до сих пор до конца не урегулирован вопрос по воинам–афганцам. Кстати, это обсуждалось на первом заседании наблюдательного совета фонда. Я знаю, что президент поставил задачу к декабрю подготовить предложения, чтобы восстановить справедливость в их отношении, посмотреть, что нужно сделать и для участников боевых действий на Северном Кавказе, ветеранов локальных войн. Плюс те, кто воюет в ходе СВО. Задачи весьма амбициозные. Предстоит на государственные деньги при широком участии волонтеров дойти до каждого воина и членов их семей», – добавил генерал-полковник.

Первый зампредседателя Российского союза ветеранов, член наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Виталий Азаров подтвердил, что

помощь будет выражаться не только в праве на бесплатное протезирование и лечение, но и в возможности получить работу с учетом физического состояния.

«Кому-то предложат работу в военкоматах, в полиции, в МЧС – с учетом физических возможностей. Для многих – с сохранением воинских званий. По линии военкоматов сейчас рассматриваются разные возможности трудоустройства наших воевавших ребят. Это могут быть различные должности, связанные для кого-то с сидячей работой, а для кого-то и с посильным движением», – пояснил он.