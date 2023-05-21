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Россия подняла сельское хозяйство до новых высот

Россия все больше продает аграрной продукции на экспорт Виталий Тимкив/РИА Новости
Несмотря на все санкции, Россия серьезно наращивает экспорт в сельском хозяйстве, зарабатывая не только на нефти. Более того, Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, что важно в том числе с точки зрения национальной безопасности. Не достигают стопроцентного барьера лишь показатели по молоку и овощам. Как России это удалось?  Подробности...
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План США на случай провала ВСУ похож на настоящий

Остановить боевые действия США хотят по корейской модели Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Вашингтоне понимают, что широко разрекламированное «контрнаступление ВСУ» рискует завершиться разгромом украинских сил. На этот случай готовится альтернативный план – такой, какой сильно не понравится Владимиру Зеленскому и отдаленно похож на план Китая. Но России он в перспективе не сулит ничего хорошего.  Подробности...
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Участникам СВО подготовили надежные тылы

Филиалы фонда «Защитники Отечества» 1 июня откроются во всех регионах России t.me/fond_ZO/81
С 1 июня во всех регионах России открываются филиалы фонда «Защитники Отечества». Они будут оказывать участникам СВО и их семьям социальную, юридическую, психологическую и другие виды помощи. Газета ВЗГЛЯД пообщалась с соцкоординаторами фонда и выяснила, в чем заключаются основные тонкости их работы.  Подробности...
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США привязали к себе Сербию одним большим преступлением

США вынудили Сербию учитывать их мнение худшим способом из возможных usembassy.gov
МИД Сербии заявил, что развитие отношений с США – его стратегическая задача. Поскольку Вашингтон заставляет Белград разрушить отношения с Москвой, это заявление было воспринято наблюдателями как анонс скорого разрушения. В реальности все сложнее: американцы стали важным ориентиром для сербского мира из-за своего преступления.  Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Для победы России нужна сверхидея

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Обсуждение: 7 комментариев

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    Как соцкоординаторы фонда «Защитники Отечества» помогают бойцам СВО
    Филиалы фонда «Защитники Отечества» 1 июня откроются во всех регионах России
    		  
    21 мая 2023, 12:56
    Фото: t.me/fond_ZO/81
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    С 1 июня во всех регионах России открываются филиалы фонда «Защитники Отечества». Они будут оказывать участникам СВО и их семьям социальную, юридическую, психологическую и другие виды помощи. Газета ВЗГЛЯД пообщалась с соцкоординаторами фонда и выяснила, в чем заключаются основные тонкости их работы.

    Органы соцзащиты во всех регионах России должны наладить тесное сотрудничество с филиалами фонда «Защитники Отечества», чтобы работа с ветеранами СВО и их близкими была максимально адресной и комплексной. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он указал, что нужно уделить особое внимание поддержке мобилизованных граждан и ветеранов СВО, их семьям. Люди должны видеть конкретные результаты, приводит ТАСС слова премьера.

    Примечательно, что подготовка работы филиалов фонда идет полным ходом. На прошлой неделе в Москве на базе Высшей школы госуправления Российской академии народного хозяйства и государственной службы прошел трехдневный семинар-совещание руководителей региональных филиалов фонда «Защитники Отечества».

    Как рассказала председатель фонда Анна Цивилева, ветеранам СВО будут оказываться все виды помощи: медицинская, социальная, психологическая реабилитация, паллиативная помощь, санаторно-курортное лечение, долговременный уход, обеспечение лекарствами и протезами, адаптация жилых помещений, переобучение, трудоустройство и многое другое.

    Первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета фонда Сергей Кириенко отметил: в соответствии с поручением главы государства фонд должен работать в режиме «одного окна», координировать деятельность министерств и ведомств, всех структур, которые помогают ветеранам вернуться к привычной жизни. «Поэтому важная задача – закрепление за каждым ветераном и каждой семьей погибшего бойца социальных координаторов, которые будут персонально их сопровождать», – добавил Кириенко.

    На этом фоне во всех регионах России готовятся к открытию филиалы фонда. Они начнут работу 1 июня. Готовность Кемеровского отделения фонда во вторник, 16 мая, проверил Сергей Кириенко. «По большинству регионов уже подготовлены помещения, прошла программа обучения всех руководителей региональных филиалов. До конца года обучение пройдут 11 тыс. социальных координаторов», – добавил Кириенко.

    «Филиал фонда в Кузбассе будет не просто местом, где ветераны СВО смогут получить помощь и поддержку. Он станет для них вторым домом и местом встреч, где будет возможность отдохнуть и пообщаться друг с другом, что, без сомнений, будет способствовать скорейшему возвращению защитников Отечества к привычной жизни», – отметила в свою очередь Анна Цивилева.

    Особого внимания заслуживают и социальные координаторы, которые включились в работу фонда самым активным образом. «Моему мужу после начала частичной мобилизации пришла повестка, хотя он не военный. Мы всей семьей собрали ему походный мешок и проводили на призывной пункт. Ни у него, ни у нас не было сомнений по поводу того, участвовать ли в СВО. Однако в итоге он не прошел по здоровью и вернулся», – рассказывает Татьяна Исаева, завотделением помощи семье и детям МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» в городе Полысаево Кемеровской области.

    «А вот мой сын участвует в СВО, причем также по собственной воле. Он говорит: «Если все будут прятаться, мы потеряем Родину».

    Собственно, эти слова и его поступок стали для меня ориентиром при решении идти работать соцкоординатором в фонд «Защитники Отечества». Мой сын защищает Родину на фронте, а мы – здесь, в тылу, помогая защитникам и их семьям», – пояснила собеседница.

    «Конечно, стадия принятия такого решения сына у меня проходила очень долго. Но мы с мужем и младшей дочкой сдюжили. И после этого я осознала, как трудно другим матерям, семьям участников СВО. Некоторые не могут сами справиться с происходящим. И это также было причиной того, что я пошла соцкоординатором. Я поняла, что моя обязанность – помогать другим людям, оказавшимся в схожей ситуации», – рассказала спикер.

    «Недавно мы прошли четырехдневный курс обучения в Новосибирске. Нам рассказывали, например, как работать с обращениями участников СВО и их семей; по сути, мы прошли ускоренный курс изучения системы госуправления, чтобы понимать, какой отдел в каком ведомстве за что отвечает. Главное в нашей работе – оперативность. Мы должны идеально знать, как быстро решить проблему человека», – подчеркнула она.

    «Также мы прошли психологическую подготовку. Здесь важно все – вплоть до того, какую дистанцию держать при общении с патронируемыми. К тому же просто поплакать с людьми недостаточно и неправильно. Мы должны дать понять, что обязательно решим их проблему. Участники СВО и их родные должны знать, что на нас можно положиться. Ведь категории, с которыми мы начнем работать с июня – это уволенные в запас воины и семьи погибших. Потом этот список, вероятно, будет расширяться», – указала Исаева.

    «Кроме того, мы прошли и нормативно-правовую подготовку. Отдельно нам рассказывали про историю и подоплеку нынешнего конфликта. Ведь до февраля прошлого года большинство населения России жило своими проблемами, не очень понимая, что происходит за границами нашей страны. История циклична, и нашу страну никогда не оставляли в покое – ни век, ни три века назад. Поэтому сейчас участники СВО куют новую историю России», – отметила собеседница.

    «Мои родственники и земляки пошли в зону СВО по собственному желанию.

    Среди них есть те, кто ранее не был знаком с оружием. Им для поддержки нужен был свой опытный человек. А я 10 лет служил связистом в дивизии РВСН, затем 10 лет работал в МВД. Как я мог остаться в стороне? Военная специальность мне очень пригодилась», – рассказал соцкоординатор фонда «Защитники Отечества» Михаил Мялицин из поселка Звездный Пермского края.

    Сам Мялицин с ноября 2022 года по апрель 2023 года принимал участие в СВО. «После возвращения мне предложили стать соцкоординатором. Публичность человека, его узнаваемость, общественный авторитет в своем городе или поселке были одними из критериев отбора соцкоординаторов», – отметил он.

    «Я много лет проводил в школах уроки мужества, участвовал в мероприятиях администрации, собирал и возил гуманитарные грузы в Донбасс, – рассказал собеседник. – По линии казачества мы проводили семейные полевые сборы. Там в условиях, приближенных к военным, люди проходили огневую, тактическую подготовку, скалолазание, ножевой бой, фланкировку шашкой.

    Некоторые учились ловле рыбы с помощью прутика – мало ли, кто в каких условиях окажется в зоне СВО».

    «В итоге я согласился работать в фонде, успешно прошел тестирование, а недавно вернулся с четырехдневного интенсивного обучения в Казани. Мы должны знать, как помочь участникам СВО по вопросам протезирования, в получении лекарств. Но самый распространенный запрос, как я вижу, это получение положенных социальных льгот. Ведь люди не в курсе всех бюрократических проволочек. К тому же некоторые приходят в таком моральном состоянии, что им не до документов», – добавил Мялицин.

    «Что касается содействия органов власти или помощи людей – здесь вопросов нет, у нас даже бабушки, наши труженицы тыла, вяжут носки для бойцов. А вот удовлетворять технические потребности участников СВО нелегко. Квадрокоптеры, коллиматорные прицелы, тепловизоры, облегченные бронежилеты с кевларовыми пластинами не так-то просто купить. Более того, не всегда нужное оборудование производят в России. И это создает дополнительные трудности, где все это заказать, как привезти. Но, уверен, и эти вопросы мы решим», – заключил Мялицин.
     
     
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