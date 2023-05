Наводчика СБУ задержали в Мелитополе В донецком филиале фонда «Защитники Отечества» назвали главные задачи по помощи участникам СВО Координатор региональных филиалов фонда «Защитники Отечества» Никоноров: Наши сотрудники должны быть небезразличны к проблемам участников СВО

То, что в ДНР продолжаются интенсивные боевые действия, накладывает свой отпечаток на работу фонда «Защитники Отечества». Но обязанность государства сделать все, чтобы люди получили положенное по закону в максимально комфортных условиях, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель администрации главы ДНР Алексей Никоноров. В четверг в Москве стартовал семинар для руководителей филиалов фонда поддержки участников СВО и членов их семей «Защитники Отечества». «У нас в республике неспокойная обстановка, создание филиала фонда «Защитники Отечества» происходит под обстрелами. Эти и другие обстоятельства создают дополнительные сложности при переходе в правовое поле России. И наша самая насущная задача – максимально нивелировать эти вопросы, чтобы люди не ощутили их на себе», – рассказал Алексей Никоноров, руководитель администрации ДНР, руководитель межведомственной комиссии по организации взаимодействия и выстраивания работы филиалов фонда «Защитники Отечества». Он отметил, что с 2014 года в республике большое количество людей участвовали в боевых действиях и все они смогут рассчитывать на помощь фонда. «Сейчас происходит запуск организации, подбираются помещения, которые должны соответствовать определенным параметрам, чтобы обслуживать в том числе людей с ограниченными возможностями», – пояснил Никоноров. По его словам, участники боевых действий в Донбассе претендуют на все льготы и преференции, внимание и заботу. Многие из них приезжали в ДНР из других регионов России, где тоже открываются филиалы фонда. Именно поэтому регионам важно обмениваться опытом в создании отделений «Защитников Отечества». «Как показывает практика, между Донбассом и другими регионами должен быть налажен обмен информацией. То есть, человек из Приморского края не должен ехать в Донецк, чтобы получить все необходимые документы. У людей не должно быть проблем с бюрократическими процедурами», – пояснил Никоноров. То, что в ДНР продолжаются интенсивные боевые действия, накладывает свой отпечаток на работу фонда. «Нам нельзя допускать концентрацию людей в одном месте. Но социальный аспект никто не отменял – люди получают пенсии, справки, паспорта, все пособия и выплаты, которые им предписаны. Риску подвергаются все. Люди защищали Родину в самое тяжелое время. Соответственно – обязанность государства сделать все, чтобы люди получили положенное по закону в максимально комфортных условиях», – подчеркнул собеседник. Никоноров отметил также, что в ходе семинара его участники обсуждают алгоритмы взаимодействия филиалов фонда, координацию, сбор и обработку данных. «Фонд не подменяет собой деятельность всех органов государственной власти. Он координирует работу с ведомствами и учреждениями. Сотрудники фонда в первую очередь должны быть небезразличны к тем проблемам, с которыми сталкиваются люди», – отметил собеседник. По его словам, в республике боевые действия коснулись каждой семьи. «У каждого в ДНР есть родственники, знакомые, близкие, которые защищали Донбасс и получили ранение, либо погибли. Наиболее востребованная услуга – это получение статуса ветерана боевых действий, медицинское и социальное обслуживание», – отметил Никаноров. В четверг в Москве открылся трехдневный семинар-совещание руководителей региональных филиалов фонда «Защитники Отечества» по поддержке участников военной спецоперации (СВО). Как отметила председатель фонда Анна Цивилева, ветеранам спецоперации будут оказывать все виды помощи. «Фонд будет работать по каждому обращению со всеми проблемами и вопросами, с которыми к нам могут обратиться ветераны. Это медицинская, социальная, психологическая реабилитация, это паллиативная помощь, санаторно-курортное лечение, долговременный уход, обеспеченье лекарствами и протезами, адаптация жилых помещений, переобучение, трудоустройство и многие-многие другие вопросы, которые будут вставать перед нами», – сообщила Цивилева. Обращаясь к участникам семинара-совещания, первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Сергей Кириенко обозначил ключевые задачи государственного фонда. «Созданный фонд – это про справедливость, заботу и уважение к героям, которые встали на защиту своей страны. Поэтому главное профессиональное требование ко всем сотрудникам фонда – неравнодушие», – подчеркнул он. «В соответствии с поручением президента России фонд должен работать в режиме «одного окна», координировать деятельность министерств и ведомств, всех структур, которые помогают ветеранам вернуться к привычной жизни. Поэтому важная задача – закрепление за каждым ветераном и каждой семьей погибшего бойца социальных координаторов, которые будут персонально их сопровождать», – добавил Кириенко. Также правительство России утвердило устав фонда, об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании кабмина. «Определен перечень органов управления, порядок их формирования, компетенции и задачи, которые фонд должен выполнять», – приводит ТАСС слова премьера. По его словам, к работе с фондом будут привлечены федеральные, региональные и местные органы власти, различные социальные и медицинские учреждения и волонтерские организации. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Задача фонда – персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших (умерших) бойцов, а также содействие в получении ими всех полагающихся мер поддержки. Le Figaro: Россия применила танк «Армата» в ходе спецоперации на Украине

Западные танки M1 Abrams и Leopard 2 не смогут оказать сопротивления российскому танку Т-14 «Армата» в случае боевых столкновений на Украине, заявил в Le Figaro обозреватель французского издания Шарль Лекурье. По словам Лекурье, о новом танке ВС России мало данных. Автор обзора напомнил мнение Международного института стратегических исследований о том, что Т-14 «Армата» станет основой в танковых войсках России, говорится в статье Le Figaro. При этом Лекурье отмечает, что Т-14 обладает рядом особенностей. В частности, экипаж из трех человек не размещается в башне, а находится в бронированной камере в передней части корпуса. Кроме того, он назвал «Армату» прорывом в сравнении с другой бронетехникой и заявил, что танк уже применили в ходе спецоперации. Также автор статьи назвал танк прорывом, если говорить о другой бронетехнике РФ. Лекурье напомнил, что данные танки на Украине уже применили для ведения огня по позициям ВСУ. В Сети высмеяли перепутавшего «Кинжал» с обычной авиабомбой Кличко Пользователи Сети высмеяли мэра Киева Кличко, который перепутал «Кинжал» с авиабомбой БетАБ-500ШП

Текст: Алина Власенко

Пользователи соцсетей высмеяли мэра украинской столицы Виталия Кличко, который представил немецким журналистам обломки якобы сбитой украинской ПВО ракеты «Кинжал». По словам экспертов, киевский градоначальник выдал за «Кинжал» бомбу БетАБ-500ШП. Корреспондент немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер опубликовал в Twitter видео с мэром Киева Виталием Кличко, который говорит о якобы сбитых Украиной обломках российских ракет. При этом один из образцов представлен как оболочка боевой части гиперзвуковой ракеты «Кинжал», пишет «Коммерсант». Однако в Сети усомнились в достоверности этой информации. Так, авторы Telegram-канала Милитарист предположили, что Кличко пал жертвой обмана со стороны украинских вооруженных сил и выдал за «Кинжал» бомбу БетАБ-500ШП. Военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник в своем Telegram также написал, что «показанный кусок головной части не принадлежит ни аэробаллистической ракете 9-С-7760 (авиационного ракетного комплекса Х-47М2 «Кинжал»), ни близкородственной ей 9М723 ни в одной из известных версий их оснащения». Издание Украина.ру в своем Telegram и вовсе высмеяло киевского градоначальника. «Масштаб – москальская выдумка! Арифметика – москальская лженаука! Моск (укр. – мозг) – МОСКальский орган!» – написали авторы канала. Напомним, первыми о сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но это заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Однако позже уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету. В Пентагоне также заявили, что украинские войска, используя ЗРК Patriot, якобы сбили российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что Пентагон умышленно разгоняет фейк о сбитой ракете «Кинжал», пытаясь создать видимость сверхвысокой эффективности своих ЗРК. Новости СМИ2 Российский боец сказал, сколько осталось до освобождения Артемовска Российский боец: До освобождения Артемовска осталось 742 метра

Артемовск в ДНР практически освобожден, по прямой до въезда в город осталось около 740 метров, заявил российский боец. По словам бойца группы «Вагнер», зачищен квартал вблизи училища, российские военные вплотную подошли к последнему укрепленному району украинских военных в городе. Осталось пройти 742 метра по диагонали на дорогу – пересечение улиц Юбилейная и Леваневского, по которой ВСУ снабжают свой гарнизон, передает РИА «Новости». Боец отметил, что солдатам ВСУ пришлось отступить за улицу Чайковского, где украинское командование пытается выстроить линию обороны. Также он добавил, что украинские бойцы оказывают ожесточенное сопротивление и ведут интенсивный артиллерийский обстрел российских позиций. Ранее российское Министерство обороны рассказало о боях на северо-западной и западной окраинах Артемовска. СМИ: Зеленский пойдет на переговоры с Россией, чтобы сохранить лицо The Hill: Зеленский, вероятно, готов предложить прекращение боевых действий ради сохранения лица

У президента Украины не так много способов сохранить лицо на фоне происходящих событий, одним из вариантов для него остаются переговоры с Россией, считает автор сайта The Hill Джозеф Боско. Он указывает в статье, что одной из причин для переговоров может быть возможное посредничество Пекина, передает РИА «Новости». Боско отмечает, что Зеленский, вероятно, готов предложить «прекращение боевых действий ради сохранения лица, а это означает, что Россия сохранит за собой часть территории». При этом он отмечает, что «Крым, похоже, не подлежит обсуждению для обеих сторон». Также на решение украинского лидера влияет и неготовность президента США Джо Байдена снабжать Киев более современным наступательным оружием. Ранее в США объяснили, почему Украина не сможет ударить по Крыму. Новости СМИ2 Военкоры показали уничтоженную технику НАТО в одном из дворов Артемовска Военкоры показали разнообразную уничтоженную технику стран НАТО в одном из дворов Артемовска

Военкоры показали снятое военным ВСУ видео уничтоженной техники из разных стран НАТО в одном из дворов Артемовска. Украинский военный снял, как всего лишь в одном дворе Артемовска находятся уничтоженные американский HMMWV (Humvee), канадский бронеавтомобиль Senator, там же найдена подбитая турецкая бронемашина BMC Kirpi. Он также снял БМП-2 и другую технику, которая не опознана, отмечают военкоры в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что военкоры заметили особый знак на американских боевых машинах на Украине. Бастрыкин назвал организаторов покушения на Прилепина Глава СКР Бастрыкин: За покушением на Прилепина стоят украинские спецслужбы

Украинские спецслужбы стоят за покушением на писателя Захара Прилепина, заявил председатель СК России Александр Бастрыкин на площадке Петербургского международного юридического форума. По словам Бастрыкина, спецоперация украинских спецслужб была подготовлена мощно и технически, и организационно, передает ТАСС. Сегодня Бастрыкин также заявил, что у исполнителя покушения были сообщники, их сейчас ищут. Ранее задержанный за подрыв автомобиля писателя Захара Прилепина Александр Пермяков признался, что долгое время работал по заказу спецслужб Украины, и рассказал, как совершил теракт. Подозреваемому в покушении на писателя Захара Прилепина предъявлено обвинение в терроризме. Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель получил ранения. Позже Прилепин рассказал, как выжил после взрыва. Новости СМИ2 Мирошник: Украина выдумывает проблемы России в Артемовске Экс-посол ЛНР Мирошник: Солдаты ВС РФ в районе Артемовска морально и физически готовы дать отпор ВСУ

ВС РФ своевременно решают проблемы координации военных подразделений. Фронт постепенно выравнивается, наши бойцы панике не поддаются. Мы хорошо изучили противника, поэтому готовы дать отпор ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник, комментируя ситуацию в Артемовске. «В Сети появилась информация о том, что у наших военных есть проблемы на флангах под Артемовском. Однако эти слухи намеренно распространяются ВСУ. Украина хочет хоть как-то разбавить негативный информационный фон. Местные СМИ пишут только об ожидании контрнаступления, ведь реальных побед не имеется», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. «Их журналистам и политикам приходится буквально выдумывать в Сети несуществующие проблемы России. В реальности все вопросы координации действий воинских подразделений постепенно решаются. Фронт выровнялся: на проблемные участки перебрасываются необходимые силы. Ни о какой панике и речи быть не может», – отмечает эксперт. «Нам хорошо известны планы офиса Зеленского. О том, что ВСУ могут предпринять попытку отрезать наши формирования в Артемовске от основных воинских частей, слухи уже были. Мы готовы ко всему: морально и физически», – подчеркивает собеседник. «Кроме того, противник нами изучен. Россия прекрасно осведомлена о численности ВСУ, о количестве имеющейся у них техники. Даже возможные направления прорыва в Артемовске известны. В общем, если хотят испытать судьбу, пусть попробуют сунуться», – резюмирует Мирошник. Ранее стало известно, что Артемовск в ДНР был практически освобожден ВС РФ – по прямой до въезда в город осталось около 740 метров. По словам бойца группы «Вагнер», зачищен квартал вблизи училища, а российские бойцы вплотную подошли к последнему укрепрайону ВСУ в городе. Осталось лишь выйти на дорогу-пересечение улиц Юбилейная и Леваневского, по которой Украина снабжает свой гарнизон. Напомним, ВС РФ приступили к штурму последней цитадели противника. Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» со ссылкой на украинских аналитиков и военных, продолжаются бои вдоль участка улицы Медведева на севере «серой» зоны города, а в районе Ивановского ВСУ пытаются контратаковать и отодвинуть российских бойцов. Между тем ЧВК «Вагнер» подтянула резервы и с новой силой пошла на штурм. Политолог: Украина шантажирует ЕС угрозой терактов Политолог Шеслер: Подоляк шантажирует европейцев, говоря о терактах после отказа от военной помощи Украине

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк нагло шантажирует европейские власти, зная, что в ЕС больше всего боятся вооруженного конфликта на их территории и терактов. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала политолог Лариса Шеслер. Ранее в Киеве пригрозили ЕС терактами и масштабной войной в случае отказа от военной помощи Украине. «Самым большим страхом для стран Европы является возможность разрастания боевых действий с территории Украины на ЕС. Это же касается и терактов. Именно поэтому они подчеркивают, что Евросоюз и НАТО не являются стороной конфликта. Подоляк их ударил по этому «больному месту», – сказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. «Он намекает, что, перестав поставлять оружие на Украину, европейцы потеряют контроль над ситуацией, и конфликт придет к ним в виде терактов. Очевидно, что никто и в страшном сне не представит, что за подобными атаками может стоять Россия», – отметила она «Поэтому можно сделать вывод о том, что Подоляк намекает на организацию преступлений по установке из Киева. Я также не исключаю, что в случае поражения Украины в военном конфликте радикальные националисты и сами решат мстить тем, кто не оказал достаточную помощь», – добавила собеседница. «Вместе с тем эти слова Подоляка пока выглядят как блеф и попытки манипуляции. Мы видим, как нагло украинская власть и дипломаты общаются с европейскими лидерами. По сути, таким хамством политики Украины пытаются запугать своих спонсоров, сыграть на их слабых местах и выбить новую помощь», – считает Шеслер. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил мнение, что в случае прекращения поставок оружия Украине в Европе существенно увеличится количество терактов и начнется масштабная война. Он подчеркнул, что в Европе не будут сидеть в ресторанчиках и есть круассаны спокойно. Эти слова Подоляка стали ответом на заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что Украине без поддержки Запада пришлось бы сдаться в течение нескольких дней. «Я знаю, как немедленно закончить войну: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться в течение нескольких дней», – сказал он. При этом, по словам Борреля, Евросоюз не является «воюющей стороной» в конфликте, так как «не вмешивается напрямую». Он заявил, что не знает, в каком мире живут те, кто требует, чтобы европейцы ради мира прекратили помогать Украине. Газета ВЗГЛЯД писала, какие сигналы Европа отправляет Зеленскому и как Запад начинает осознавать необходимость мирных переговоров. Новости СМИ2 Зеленский заявил о переносе начала контрнаступления ВСУ Зеленский: Для начала контрнаступления ВСУ потребуется еще немного времени

Вооруженным силам Украины потребуется еще немного времени, чтобы подготовиться к контрнаступлению, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью европейским СМИ. По словам украинского президента, войска его страны могут начать наступление уже сейчас, но это приведет к большим потерям в войсках. Зеленский назвал это неприемлемым. «Поэтому нам нужно еще немного подождать», – добавил он, передает ТАСС. При этом украинский президент заявил, что, хотя войска полностью готовы к боевым действиям, ВСУ все еще испытывают нехватку «в некоторых вещах». В том числе Киеву не хватает западной бронетехники, которая поступает на Украину партиями. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не рассматривать ожидаемое контрнаступление ВСУ как последнее. По его словам, в случае неудачи первой попытки Киев может организовать вторую. Между тем глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что возможное контрнаступление ВСУ в Запорожской области плохо закончится для президента Украины Владимира Зеленского. Военный эксперт: ВСУ применят британские ракеты Storm Shadow для атаки на Крым Военный эксперт Козюлин: Западные страны активно готовят Украину к началу контрнаступления в Приазовье

Поставкой ракет Storm Shadow Лондон пытается подтолкнуть США к передаче офису Зеленского и ВСУ дальнобойных ракет. Это ставит под угрозу территории России, непризнанные странами НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. «Storm Shadow представляют собой ракеты воздушного базирования, что довольно любопытно, поскольку украинской авиации приходится крайне нелегко. Российские системы ПВО эффективно противодействуют украинской авиации. Насколько успешно противник сможет использовать подобные ракеты – пока не очень понятно», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Ключевой параметр ракет – дальность поражения цели. Здесь стоит иметь в виду, что полет модернизированных Storm Shadow может быть доведен с 250 км до 560 км. Данный факт необходимо держать в голове и крайне осторожно подходить к подобным поставкам ВСУ. В принципе, с передачей подобных снарядов можно говорить о новом витке эскалации со стороны западных стран», – считает эксперт. «В том, что организатором поставки стала именно Британия, нет ничего удивительного. Исторически это одна из наиболее русофобских стран, которая всегда пытается быть на шаг впереди других «партнеров» в деятельности против Москвы. Лондон использует тактику провокации США: если они передали ракеты, то в следующий раз Вашингтону станет сложнее отказывать Украине», – подчеркивает собеседник. «В принципе, ВСУ могут использовать Storm Shadow для поражения военных объектов, логистических путей и уничтожения объектов энергетической инфраструктуры. При этом офис Зеленского заверил Британию в том, что ударов по территории России наноситься не будет. Однако Крым и новые регионы РФ признаются западными странами землями Украины», – акцентирует Козюлин. «Поэтому, я думаю, ВСУ будут атаковать именно эти регионы. При этом во всех новостях говорится о том, что Лондон передал «несколько» ракет. Это крайне расплывчатая формулировка, которая может вводить нас в заблуждение», – уточняет эксперт. «Украину действительно готовят к контрнаступлению и ударам по Крыму, и нам необходимо относиться к этому со всей серьезностью. Мы в состоянии противостоять Storm Shadow – наши системы ПВО к подобным вызовам готовы», – резюмирует Козюлин. Ранее Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Об этом сообщает издание CNN. При этом Лондон взял с офиса Зеленского обещание, что снаряды не будут использоваться по целям в России. Таким образом, отмечается в материале, ВСУ предоставлен «новый ударный потенциал по нанесению ударов дальнего радиуса действия в преддверии долгожданного контрнаступления». По данным источника, подобное вооружение «по-настоящему меняет правила игры», Украина получила возможности, о которых ВСУ просили с начала конфликта. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные адекватно ответят на поставку Британией подобных боеприпасов. По его словам, Кремль «весьма негативно» отнесся к передаче данного вооружения Украине. Новости СМИ2 Песков: За год СВО достигнуты определенные цели Пресс-секретарь президента РФ Песков: За год СВО достигнуты определенные цели 10 мая 2023, 23:59 Текст: Антон Никитин

Определенные цели были достигнуты за год специальной военной операции (СВО), но продолжаются обстрелы системами залпового огня, бомбардировки Донецка, противника нужно отодвинуть на значительные расстояния, поэтому операция будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Специальная военная операция продолжается. Это очень сложная операция, и, конечно, за год достигнуты определенные цели», – сказал представитель Кремля в интервью телеканалу ATV (Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины), передает ТАСС. Он напомнил, что еще 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин говорил о необходимости в первую очередь обеспечить безопасность жителей Донбасса – тех людей, которые на протяжении долгих восьми лет фактически жили под бомбежками своей собственной страны, под теми бомбежками, которые предпочитали абсолютно не замечать на Западе. Представитель Кремля указал, что частично эту задачу удалось решить, но пока еще мы далеки от того, чтобы ее полностью выполнить, так как продолжаются обстрелы системами залпового огня, бомбардировки Донецка, других населенных пунктов, поэтому противника нужно отодвинуть на значительные расстояния и операция будет еще продолжаться. Тем не менее, добавил пресс-секретарь президента, «освобождены от неонацистов значительные территории в Донбассе», «на этих территориях состоялись референдумы, и люди, которые проживали на этих территориях, проголосовали за то, чтобы войти в состав России, это один из очень существенных и важных итогов». Он также отметил, что «удалось изрядно потрепать военную машину Украины», «с помощью высокоточных российских ракет удалось разрушить очень много военных производств, ликвидировать запасы вооружения». Песков напомнил, что «демилитаризация Украины тоже (помимо защиты Донбасса) была заявлена как очень важная цель СВО». Представитель Кремля заверил, что эта работа будет продолжаться. Песков согласился, что сопоставить военный потенциал Украины и России, конечно, очень сложно. Он подчеркнул, что русские «так медленно действуют», потому что не ведут войну. Представитель Кремля отметил, что вести войну означает полное уничтожение инфраструктуры, городов, чего Россия не делает, Россия пытается сохранять инфраструктуру и человеческие жизни. Могилу погибшего под Артемовском бойца «Вагнера» разрушили в Приморье Могилу погибшего под Артемовском бойца «Вагнера» осквернили в Приморье в День Победы 11 мая 2023, 09:47 Текст: Алина Власенко

Вандалы, разрушившие могилу участника спецоперации в городе Большой Камень Приморского края, ответят по закону, заявил представитель группы «Вагнер» во Владивостоке с позывным Марс. Он подтвердил, что в Большом Камне осквернили могилу бойца ЧВК «Вагнер», погибшего весной под Артемовском. Представитель группы уточнил, что в ситуации в настоящее время разбираются правоохранители, и добавил, что виновные ответят по закону, передает РИА «Новости». Ранее издание Deita.ru сообщило, что в День Победы, 9 мая, на могиле участника спецоперации на кладбище в Большом Камне Приморского края вандалы разрезали российский флаг и сломали крест. Известно, что погибший служил в группе «Вагнер». Новости СМИ2 Бастрыкин: ВСУ готовили нападение на Донбасс с выходом на границы России в марте 2022 года Председатель СК Бастрыкин: ВСУ готовили нападение на Донбасс с выходом на границы России в марте 2022 года

В Москве есть документальные подтверждения подготовки киевским режимом нападения на Донбасс в марте 2022 года с выходом на российские границы, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. По его словам, была проведена большая следственная работа на территориях Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, есть документальные подтверждения подготовки киевским режимом спецоперации по нападению на Донбасс с последующим выходом на российские границы в марте 2022 года, передает ТАСС. По информации Следственного комитета, были завербованы для участия в военных действиях в рядах ВСУ наемники из более 70 стран, в основном Европы и США. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что в настоящее время киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса. Военный летчик объяснил необходимость создания нового летного отряда в России Военный летчик Попов: Новый летный отряд сможет выполнять ряд важнейших задач в зоне СВО

Количество боевых задач для ВКС России неуклонно растет. В связи с этим необходимо привлекать к работе ранее уволенных представителей ВС, которые имеют боевой опыт в других кампаниях. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный летчик Владимир Попов. Ранее источники сообщили о планах создания специального авиационного отряда для уничтожения украинских военных объектов. «Необходимость создания подобного подразделения диктуется тем фактом, что количество задач для бомбардировочной авиации в рамках СВО неуклонно растет, ВПК активно наращивает производство самолетов и боеприпасов. Тем не менее подготовить необходимое число кадров в столь короткий срок невозможно», – сказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов. «Поэтому идея о привлечении на добровольных началах летчиков, которые были уволены в 1990-е годы или позже, кажется достаточно актуальной. Это уже подготовленные бойцы, которые имеют колоссальный опыт. Конечно, им потребуется освежить знания, пройти переподготовку, но натренировать закаленного бойца проще, чем обучить курсанта с нуля», – отмечает эксперт. «Думаю, что многие летчики, услышав призыв Минобороны через СМИ или информирование военкоматов, будут согласны еще раз послужить своей стране в нынешних условиях. Да и в целом, на мой взгляд, мы нуждаемся в увеличении численности армии», – подчеркивает собеседник. «Кроме того, подобное подразделение может выполнять широкий спектр задач. В первую очередь речь идет об уничтожении военных объектов, баз противника, мест скопления живой силы. Также важно своевременно поражать заводы, на которых ВСУ производят снаряды и вооружения. Нельзя забывать и о логистических целях – железных дорогах или мостах», – резюмирует Попов. Ранее источники газеты ВЗГЛЯД сообщили, что среди российских летчиков набирают добровольцев в новое подразделение бомбардировочной авиации специального назначения. Размеры формирования, структура и его конкретные задачи в зоне СВО еще уточняются. Ожидается, что оно может быть сформировано в течение нескольких месяцев. Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал масштабные изменения в армии, которые будут произведены с 2023 по 2026 год. По словам главы военного ведомства, изменения состава ВС, увеличение их численности, изменение военно-административного деления России потребуют от всех главнокомандующих видами Вооруженных Сил, командующих войсками военных округов, Северным флотом и родами войск Вооруженных Сил принятия соответствующих компетентных решений, пишет Telegram-канал Минобороны. Шойгу также напомнил о решении Владимира Путина об увеличении численности Вооруженных Сил до 1,5 млн военнослужащих. Все мероприятия по данному направлению должны быть согласованы со сроками поставки вооружений по гособоронзаказу, строительством инфраструктуры для размещения войск (сил) и обеспеченные соответствующими ресурсами, подчеркнул глава Минобороны. Новости СМИ2 После взрывов в пригороде Запорожья сдетонировали боеприпасы ВСУ Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: После взрывов в пригороде Запорожья сдетонировали боеприпасы ВСУ 11 мая 2023, 02:43 Текст: Антон Никитин

В результате взрывов в ближайшем пригороде Запорожья, находящегося под контролем Киева, началась детонация боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что взрывы, которые были слышны во временно оккупированном городе Запорожье, прозвучали в ближайшем пригороде областного центра. По имеющимся у него данным, в результате попадания начался пожар и детонация боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Напомним, во вторник российские военные нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием по складам боеприпасов и пунктам временной дислокации резервов ВСУ.