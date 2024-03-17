Украинские беспилотники атаковали Славянский НПЗ в Краснодарском крае

Tекст: Антон Антонов

Как сообщил штаб в Telegram со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу, БПЛА удалось «нейтрализовать», но «в результате падения одного из аппаратов возник пожар», в тушении которого задействовано 83 человека и 25 единиц техники. Сообщается, что «возгорание практически локализовано».

Глава Славянского района Роман Синяговский сообщил, что «на территории завода в Славянске-на-Кубани наблюдается локальное горение», но «основная площадь возгорания уже ликвидирована». Указывается, что пострадал один из работников НПЗ, передает ТАСС.

В субботу БПЛА атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ. В результате на первом заводе возникло возгорание установки по переработке нефтепродуктов, на втором предприятии атака была пресечена.

