Понятие «тоталитаризм» уравнивает нацистский и советский режимы, превращая осмысление объёмной истории в лёгкую прогулку с пустым рюкзаком и Джорджем Оруэллом подмышкой.23 комментария
При атаке украинских БПЛА на Славянский НПЗ погиб один человек
Пожар на территории Славянского НПЗ полностью ликвидирован, один человек погиб, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Как сообщил штаб в Telegram со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу, по предварительной информации, «в момент атаки БПЛА один человек погиб». Указывается, что смерть наступила, предположительно, в результате сердечного приступа.
Напомним, оперативный штаб сообщал, что БПЛА удалось «нейтрализовать», но «в результате падения одного из аппаратов» на НПЗ произошел пожар.