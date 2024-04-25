В Черкасской области Украины после взрывов повреждена критическая инфраструктура

США тайно поставили дальнобойные ракеты ATACMS Украине

Пентагон: Джо Байден одобрил поставку дальнобойных ракет ATACMS Украине еще в феврале

Tекст: Вера Басилая

В Минобороны США уточнили, что дальнобойные ракеты передавались Украине для использования в пределах якобы суверенной украинской территории. При этом Киев просили держать в секрете передачу ATACMS, передает РИА «Новости».

Между тем источники агентства Reuters утверждают, что ракеты действительно были включены в пакет военной помощи Украине на 300 млн долларов, и Киев их впервые применил против российской цели рано утром 17 апреля, передает ТАСС.

Сколько точно было отправлено ATACMS Украине, не указывается.

Ранее в Сенате США заявили о возможной передаче Киеву ракет ATACMS в конце апреля. Между тем Минобороны сообщало, что ВС России за неделю уничтожили 10 американских ракет ATACMS.

Напомним, Байден подписал пакет законопроектов о помощи Украине.