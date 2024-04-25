В Черкасской области Украины после взрывов повреждена критическая инфраструктура

Прошедшее в Москве объединение молдавской оппозиции может означать, что либо уже готов ответ на возможное вторжение Кишинева в Приднестровье, либо есть понимание, что Санду не решится на силовое решение проблемы.3 комментария
Прошедшее в Москве объединение молдавской оппозиции может означать, что либо уже готов ответ на возможное вторжение Кишинева в Приднестровье, либо есть понимание, что Санду не решится на силовое решение проблемы.3 комментария
Максимальное раскрытие талантов и не невротизированное население – вот плюсы социализма. А что делать с афонями, как мотивировать этот тип людей, не прибегая к страху – отдельная и действительно большая проблема из области нейрофизиологии.73 комментария
Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.44 комментария
Пентагон: Джо Байден одобрил поставку дальнобойных ракет ATACMS Украине еще в феврале
В Минобороны США уточнили, что дальнобойные ракеты передавались Украине для использования в пределах якобы суверенной украинской территории. При этом Киев просили держать в секрете передачу ATACMS, передает РИА «Новости».
Между тем источники агентства Reuters утверждают, что ракеты действительно были включены в пакет военной помощи Украине на 300 млн долларов, и Киев их впервые применил против российской цели рано утром 17 апреля, передает ТАСС.
Сколько точно было отправлено ATACMS Украине, не указывается.
Ранее в Сенате США заявили о возможной передаче Киеву ракет ATACMS в конце апреля. Между тем Минобороны сообщало, что ВС России за неделю уничтожили 10 американских ракет ATACMS.
Напомним, Байден подписал пакет законопроектов о помощи Украине.
Посол Антонов: Решение США о поставках оружия Киеву ставит крест на судьбе Украины
США сделали выбор в пользу войны, Америка «встала на сторону зла и поддержала фашизм», сказал Антонов, передает ТАСС.
Этот выбор также был сделан в пользу «жадного и ненасытного» военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов, так американская администрация «приносит в жертву жизни простых людей», подчеркнул он.
Политики США «фактически ставят крест на судьбе целого государства, которое используется как таран против России», сказал дипломат. Посол отметил, что помощь из США «не спасет» украинского президента Владимира Зеленского, новое оружие будет уничтожено, «задачи и цели СВО будут выполнены».
Напомним, Байден подписал пакет законов, направленный в том числе на военную помощь Украине. Пентагон сообщил, что в числе поставок есть зенитные ракеты RIM-7 и ракеты-перехватчики AIM-9M, БМП Bradley, боеприпасы для переносных ЗРК Stinger, снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, ракеты для противотанковых комплексов TOW и Javelin.
Глава ЕК фон дер Ляйен назвала Россию «экзистенциальной угрозой» для Европы
Россия является «экзистенциальной угрозой» для Европы, европейским странам необходимо «предоставить Украине все средства для самозащиты», заявила глава ЕК, передает ТАСС.
По словам фон дер Ляйен, Украина «несет тяжелую ношу» ради ЕС, она «должна победить».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз сознательно создает искусственные угрозы, якобы исходящие от России.
По ее данным, военнослужащие ВСУ вынуждены находиться на линии фронта от 10 до 15 дней, хотя командировки рассчитаны на пять дней, при этом у украинской армии заканчиваются пища, вода и лекарства, передает ТАСС. При этом до раненых никто не может добраться, из-за чего они умирают.
Также газета приводит слова сотрудника Центра стратегических и международных исследований США (CSIS) Мика Райана, отметившего, что для Украины настал момент, когда вне зависимости от поступления американской помощи Киеву придется либо сохранять жизни военнослужащих, либо бороться за удержание территории.
Ранее командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Павлюк заявил, что во время мобилизации «отсидеться никому не удастся», так как в армии не хватает людей.
Лукашенко отметил, что США допустили ошибку. Сейчас они понимают, что им не справиться с союзом богатой ресурсами и мощной в военном плане России и с Китаем, который обладает огромным экономическим и человеческим потенциалом, передает ТАСС слова белорусского лидера.
Украина, как отметил Лукашенко, стала полигоном, на котором решается судьба будущего мирового порядка. «Крупнейшие ядерные державы, пусть и опосредованно, но воют на ее территории», – сказал он.
Украинская власть, подчеркнул он, опустилась до сделки с Западом, обменяв поставляемое ими оружие на жизни украинских граждан. «Тот, кто готов служить хозяину за подачки, рано или поздно проигрывает», – сказал Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявлял, что французские военные не будут участвовать в боевых действиях на Украине.
Как информирует издание, бомбы с лазерным наведением, впервые использованные в Афганистане, оборудованы 227-килограммовыми боеголовками. И могут быть запущены с самолетов F-16, а также с находящихся на вооружении ВС Украины самолетов советского производства, передает ТАСС.
Ранее Британия объявила о переводе оборонной промышленности в режим войны.
Тем не менее ряд других топонимов города все же были переименованы. Так, улица Екатерининская стала Европейской. Екатерининская площадь получила аналогичное название. Парк Горького теперь носит имя Марка Твена. Лидерсовский бульвар, названный в честь русского генерала Александра Лидерса, переименован в честь гетмана Сагайдачного. Переулок Александра Матросова стал переулком Валерия Лобановского, в честь экс-тренера киевского «Динамо», передает ТАСС.
Решение о переименовании улиц Жуковского, Бунина и Гагарина вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Некоторые жители Одессы считают, что эти названия имеют историческую ценность и не должны быть изменены.
Ранее украинские села решили переименовать в Париж и Шампань.
По мнению экспертов издания, у киевского командования будет недостаточно сил для чего-то большего, чем просто укрепление своей обороны, передает ТАСС.
Ссылаясь на слова экс-министра обороны Украины Алексея Резникова о причинах неудач ВСУ, газета подчеркивает, что провальное контрнаступление прошлого года изначально было «слишком разрекламировано, а ожидания – завышены».
Эксперты Politico также отметили, что помощь США не позволит Украине изменить ход военных действий.
Несмотря на то, что Пентагон заявил о готовности поставить оружие Киеву в течение нескольких дней, у ВСУ возникнут новые проблемы – с тыла.
«Я только что подписал закон о национальной безопасности, который был принят Палатой представителей в эти выходные и Сенатом вчера», – заявил Байден во время выступления в Белом доме, трансляцию которого вели американские новостные телекомпании, передает ТАСС.
По словам президента США, это «хороший день для Америки, для Европы и мира во всем мире», поскольку этот пакет законопроектов «сделает мир безопаснее».
Байден также сообщил, что поставки оружия Украине будут возобновлены в ближайшие несколько часов.
Накануне Сенат США проголосовал за пакет законопроектов, объем которого составляет 95 млрд долларов. Он включает, в частности, 61 млрд долларов для Украины, 26 млрд долларов для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа.
Минобороны: «Южная» группировка ВС России отразила семь контратак у Часового Яра
Группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 24-й, 30-й и 53-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ у Зализнянского, Орехово-Василевки, Богдановки, Красного и Курдюмовки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.
У Часова Яра, Георгиевки и Красногоровки в ДНР отражены семь контратак украинских штурмовиков 41-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад.
ВСУ потеряли до 470 человек, боевую бронированную машину. При контрбатарейной борьбе поражены две американских гаубицы М777 и американское орудие М119, две гаубицы «Мста-Б», орудие Д-20, САУ «Гвоздика» и машина РСЗО БМ-21 «Град». Уничтожено три полевых склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы «Нота».
Группировка «Запад» также заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу 30-й, 57-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ у Синьковки, Петропавловки (Харьковская область), Новоселовского и Червоной Дибровы (ЛНР). Также отражена контратака 3-й штурмовой бригады ВСУ к западу от Нововодяного в ЛНР.
ВСУ потеряли до 30 человек, три автомобиля и две САУ «Гвоздика». Уничтожена американская машина РСЗО HIMARS.
Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 3-й штурмовой и 47-й механизированной бригад ВСУ у Семеновки, Новгородского и Бердычей в ДНР. Отражены семь контратак украинских штурмовиков 142-й пехотной, 25-й воздушно-десантной, 23-й, 24-й, 100-й механизированных, 68-й, 71-й егерских бригад у Ленинского, Очеретино, Водяного, Нетайлово и Новокалиново в ДНР.
ВСУ потеряли до 350 человек и три 122-мм гаубицы Д-30.
Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны у Водяного, Шевченко и Старомайорского в ДНР. Отражена контратака штурмовиков 106-й бригады теробороны у Урожайного в ДНР.
ВСУ потеряли до 110 человек, танк, БМП, два автомобиля и САУ «Гвоздика».
Группировка «Днепр» поразила скопления живой силы 28-й, 65-й, 117-й механизированных бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны у Щербаков, Работино, Малой Токмачки (Запорожская область), Высшетарасовки (Днепропетровская область), Берислава и Ольговки (Херсонская область).
ВСУ потеряли до 55 человек, шесть автомобилей, две гаубицы М777 и орудие М119.
Уничтожена радиолокационная станция кругового обзора П-18, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Средства ПВО сбили 299 украинских дронов, девять снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха», шесть управляемых французских авиабомб Hammer.
С начала СВО уничтожено 592 самолета, 270 вертолетов, 22 932 дрона, 509 ЗРК, 15 827 танков и других боевых бронированных машин, 1271 машина РСЗО, 9081 орудие полевой артиллерии и минометов.
«Разумеется, возможно, что Россия добьется в ближайшие недели дополнительных тактических успехов», – приводит заявление Салливана ТАСС.
По его словам, выделение средств на вооружение Киеву является «хорошей новостью для Украины». При этом Салливан признал, что ВСУ на поле боя по-прежнему находятся под сильным давлением.
Со ссылкой на чиновников и аналитиков издание отмечает, что Украина, вероятно, будет уступать России по числу снарядов «на протяжении большего времени оставшейся части 2024 года», передает РИА «Новости».
Ранее Reuters сообщило, что Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении Украине доппомощи в размере 60 млрд долларов слишком поздно, ситуация на фронте уже сложилась не в пользу Киева.
Посол Антонов: США балансируют на грани столкновения ядерных держав
Антонов, комментируя подписание президентом США Джо Байденом закона по поставке оружия Украине, отметил, что «гремучая смесь» законов говорит о «враждебной радикализации сознания местных правящих кругов», а Вашингтон занимается смертельной эквилибристикой на горящей земле, передает ТАСС.
По его словам, США готовы броситься в пропасть и увлечь за собой других, потому что не могут удержать изношенный ими миропорядок.
Ранее Байден подписал одобренный Конгрессом пакет законопроектов, предполагающий оказание военной помощи Киеву. В Пентагоне заявили, что в пакет вошли зенитные ракеты RIM-7 и ракеты-перехватчики AIM-9M, а также боевые машины пехоты (БМП) Bradley, боеприпасы для переносных ЗРК Stinger, снаряды для РСЗО HIMARS и другие.
Кабмин Украины принял постановление, согласно которому оформление этих документов для них теперь возможно только на территории страны. МИД Украины уже направил соответствующее распоряжение руководителям заграничных дипучреждений, передает РИА «Новости».
По указу Зеленского, с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста приостановлены. Исключение составляет лишь оформление удостоверения личности для возвращения на Украину.