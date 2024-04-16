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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем Ватикан бросил вызов западной элите

    Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Мечте Сергея Галицкого не суждено сбыться

    Российский футбол продолжит вариться в собственном соку, что, надо отметить, получается очень неплохо. Количество юных игроков, стабильно играющих в основных составах, регулярно растет. Растет и их уровень.

    11 комментариев
    16 апреля 2024, 08:16 • Новости дня

    ВС России нанесли удар по складу ВСУ в Умани Черкасской области

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на вторник был нанесен удар по складу ВСУ в городе Умани Черкасской области Украины, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, зафиксирован прилет по складу в Умани, передает РИА «Новости».

    Накануне Минобороны сообщило о первом уничтожении украинской станции РЭБ «Хмара».

    13 апреля 2024, 15:31 • Новости дня
    BI: Россия приблизилась к решающему моменту на Украине

    BI: Россия довела ВСУ до изнеможения и не позволит начать новое контрнаступление

    BI: Россия приблизилась к решающему моменту на Украине
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска истощают ВСУ, чтобы не допустить их начать новое контрнаступление в 2025 году, пишет Business Insider со ссылкой на военного эксперта Джорджа Барроса.

    Баррос назвал тактику давления россиян на украинцев грамотным ходом. По его словам, русские сокращают силы ВСУ, и тогда, несмотря на давление Запада, Киеву не хватит ресурсов, чтобы провести новое большое контрнаступление, передает РИА «Новости».

    Военный эксперт уверен, что если Россия сможет сохранить инициативу и постоянно наступать, то доведет Украину до изнеможения. Баррос признал, что пока долгосрочная стратегическая картина останется мрачной для киевского режима, а боевые действия приближаются к решающему моменту.

    Ранее командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль признал, что украинские силы в зоне боевых действий уступают в численности российским в 7-10 раз, а украинская армия держит оборону из последних сил.

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    15 апреля 2024, 09:15 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по расположению французских наемников в Славянске
    Российские войска нанесли удар по расположению французских наемников в Славянске
    @ EyePress News/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России ударили по расположению французских наемников в Славянске, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег.

    По его словам, в Славянске в 7:00 раздался сильный взрыв. Как сообщили подпольщики, снаряды попали в расположение ВСУ, где также находились французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь бандеровцам, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что идет массовая проверка документов и смартфонов всех, кто находится на улице, треть города перекрыта военными, некоторые скорые прибыли из Павлограда.

    Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по санаторию «Мрия» в Одессе, где базировалась большая группа западных наемников и высокопоставленных офицеров ВСУ.

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    15 апреля 2024, 18:54 • Новости дня
    Переодетых в российскую форму сотрудников СБУ заметили под Харьковом

    Жители Волчанска сообщили о странных военных в российской форме с шевронами «Z»

    Переодетых в российскую форму сотрудников СБУ заметили под Харьковом
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Волчанска Харьковской области заметили сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) в российской военной форме, они считают, что готовится провокация.

    В соцсетях сообщается, что в последние дни в Волчанске «гуляют» военные с шевронами «Z». По словам местных жителей, появление «российских военных» выглядит странно, потому что ВСУ стоят на месте и никаких боев не наблюдается, пишет «Московский комсомолец».

    Эксперты предположили, что «странные русские» могут быть переодетыми сотрудниками СБУ, которые готовят провокацию или ищут лояльных России жителей Волчанска.

    Ранее сообщалось, что под Волчанском была уничтожена база наемников, которых украинские спецслужбы готовили для совершения терактов в Белгородской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ВСУ способствуют превращению Харькова в город, непригодный для проживания.

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    15 апреля 2024, 14:25 • Новости дня
    Минобороны сообщило о первом уничтожении украинской станции РЭБ «Хмара»
    Минобороны сообщило о первом уничтожении украинской станции РЭБ «Хмара»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска нанесли поражение ВСУ на Авдеевском направлении, в частности впервые уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы «Хмара», сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 47-й, 54-й и 115-й механизированных, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Уманское, Семеновка, Новокалиново и Очеретино в ДНР, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Также были отражены семь контратак формирований 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 23-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Уманского, Первомайского, Новобахмутовки и Бердычей ДНР.

    Потери противника составили до 295 военнослужащих, а также уничтожены танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе БМП Marder производства ФРГ, и четыре автомобиля.

    «В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм американская гаубица М102, а также станция радиоэлектронной борьбы «Хмара», – говорится в сообщении военного ведомства.

    На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Загоруйковка и Котляровка Харьковской области. В боях ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два автомобиля. Также в числе потерь значится 155-мм гаубица М777, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и 155-мм гаубица М198 производства США, а также станции радиоэлектронной борьбы «Пластун» и «Анклав-Н».

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    13 апреля 2024, 10:52 • Новости дня
    ВСУ пытались убить из HIMARS участвующего в СВО депутата Госдумы

    Депутат Госдумы Колесников заявил, что ВСУ хотели убить его из HIMARS за участие в СВО

    ВСУ пытались убить из HIMARS участвующего в СВО депутата Госдумы
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ нанесли удар по дому в Запорожской области, где проживал депутат Госдумы Олег Колесников, который является участником СВО, его пытались убить при помощи РСЗО HIMARS.

    Колесников рассказал, что удар был нанесен днем, когда все были на работе. По его словам, скорее всего, за ним следили, ведь полтора месяца назад в этот же дом уже пытались дважды попасть: один снаряд не разорвался, второй пролетел мимо, передает РИА «Новости».

    Депутат пояснил, что после предыдущих обстрелов в этом доме старались не ночевать, но иногда приезжали туда за личными вещами.

    В четверг ВСУ обстреляли город Днепрорудное в Запорожской области, полностью разрушен частный дом.

    Ранее на севере Москвы взорвался автомобиль, в котором находился бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. По предварительным данным, он получил ранение. Прозоров заявил, что за покушением на него стоит киевский режим.

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    15 апреля 2024, 11:47 • Новости дня
    Около Северска ликвидировали женщину-снайпера ВСУ с позывным «Виски»

    Около Северска ликвидировали женщину-снайпера ВСУ Шинкаренко с позывным «Виски»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На востоке Украины ликвидировали снайпера Екатерину Шинкаренко с позывным «Виски» из 53-й отдельной мехбригады ВСУ, сообщает украинский «24 канал».

    Как сообщил телеканал, Шинкаренко погибла 22 февраля 2024 года при отходе ВСУ из Авдеевки на участке Ласточкино – Северное, передает РИА «Новости».

    Ранее во время штурма в Луганской народной республике ликвидировали украинскую женщину-снайпера.

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    14 апреля 2024, 20:27 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ: Россия сравняет с землей позиции ВСУ при помощи планирующих бомб

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что Россия применяет планирующие бомбы для нанесения сокрушительных ударов по украинским позициям.

    По его словам, на данный момент украинская армия находится по сути на открытой местности, и эти ракеты буквально сравняют с землей эти позиции, передает РИА «Новости».

    По словам эксперта, планирующие бомбы также могут поражать глубокозаглубленные подземные бункеры.

    Кроме того, Джонсон отметил, что Россия использует системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для нейтрализации украинских беспилотников. Он заключил, что Россия становится все более искусной в применении всего богатства сил, которыми она располагает.

    Ранее американский экс=разведчик Тони Шаффер заявил, что американская сторона не смогла помешать российскому президенту Владимиру Путину.

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    13 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    В Киеве признали бессилие перед уничтожившей Трипольскую ТЭС невидимой ракетой

    Эксперт Криволап: На Украине не смогли засечь уничтожившую Трипольскую ТЭС ракету

    В Киеве признали бессилие перед уничтожившей Трипольскую ТЭС невидимой ракетой
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Системы слежения не смогли засечь ракету, ударившую по Трипольской ТЭС под Киевом, не было даже попыток ее сбить, заявил украинский авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель «КБ Антонов» Константин Криволап.

    Украинский эксперт отметил, что Киев и его округи защищают ЗРК Patriot и другие системы, которые получают данные со спутников и с летающих вдоль западной границы Украины самолетов AWACS, передает РИА «Новости».

    Криволап считает, что уничтожившая ТЭС ракета имела малый тепловой след и радиолокационную заметность, она летела очень низко над поверхностью, а значит, ее невозможно засечь ни спутникам, ни AWACS.

    Эксперт заключил, что Киеву не хватает радаров для наблюдения за воздушным пространством.

    Ранее на Украине признали, что Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена.

    Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале подчеркнул «ювелирность работы наших ракетчиков».

    Газета ВЗГЛЯД писала, удастся ли украинской энергосистеме оправиться после такого удара и какие цели преследуют ВС России.

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    13 апреля 2024, 13:26 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по заводу в Луганске

    Пасечник: При ударе ВСУ по машзаводу в Луганске повреждены жилые дома

    ВСУ нанесли ракетный удар по заводу в Луганске
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска нанесли ракетный удар по машиностроительному заводу в Луганске, повреждены жилые дома, данные о пострадавших уточняются, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Пасечник в своем Telegram-канале уточнил, что несколько ракет ВСУ выпустили по машзаводу, где планировался запуск производства, куда, предполагалось трудоустроить несколько десятков жителей.

    По словам главы ЛНР, данные о пострадавших уточняются, удар ВСУ пришелся также на жилые дома.

    Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску, пострадал автовокзал.

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    13 апреля 2024, 13:32 • Новости дня
    Зеленский признал дезертирство подразделения, из-за которого погибло много солдат ВСУ
    Зеленский признал дезертирство подразделения, из-за которого погибло много солдат ВСУ
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский признал факт дезертирства одного из подразделений ВСУ позиций с передовой, в результате чего другие украинские военные попали в окружение и все погибли.

    Зеленский рассказал студентам из Черновцов, что «один человек» смог запугать свое окружение, после чего подразделение отошло, и погибло большое количество других людей, передает РИА «Новости».

    По его словам, командира, давшего приказ об оставлении позиций, нашли правоохранители. Зеленский считает, что такие люди должны отвечать по закону и их нельзя обобщенно всех амнистировать.

    Ранее группа военнослужащих 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в видеообращении заявила о желании сложить оружие.

    Также был обнаружен приказ главкома ВСУ Александра Сырского, где признается дезертирство в украинской армии.

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    13 апреля 2024, 13:14 • Новости дня
    ВС России освободили Первомайское в ДНР

    Минобороны: Российские войска освободили Первомайское в ДНР

    ВС России освободили Первомайское в ДНР
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделениями группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Первомайское Донецкой народной республики на Авдеевском направлении, сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

    Согласно данным Минобороны в Telegram-канале, отражено восемь контратак штурмовых групп бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Первомайское, Красногоровка, Бердычи и Ленинское ДНР. Потери противника составили 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также 122 мм гаубица Д-30.

    Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись на Донецком и Авдеевском направлениях.

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    13 апреля 2024, 11:24 • Новости дня
    Украина стянула дополнительные силы в Часов Яр

    Кимаковский: ВСУ стянули дополнительные силы в Часов Яр для удержания одного из районов

    Украина стянула дополнительные силы в Часов Яр
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Дополнительные силы ВСУ прибыли в Часов Яр для удержания одного ключевых районов в обороне города, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Он пояснил, что ВСУ пытаются оборонять микрорайон на востоке Часова Яра. Кимаковский пояснил, что освобождение города открывает сразу три направления, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, каким способом  Часов Яр будет освобождать Российская армия.

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    14 апреля 2024, 13:42 • Новости дня
    Российские военные уничтожили украинскую установку ЗРК IRIS-T

    МО: ВС России уничтожили украинскую установку ЗРК IRIS-T производства ФРГ

    Российские военные уничтожили украинскую установку ЗРК IRIS-T
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные уничтожили украинскую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, сообщило Минобороны России.

    Как сообщили в Минобороны, ВС России уничтожили ЗРК IRIS-T производства ФРГ и склад боеприпасов, а также нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что на Авдеевском направлении группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение, отражены семь контратак, ВСУ потеряли до 460 военнослужащих

    В Минобороны добавили, что на Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Чкалово Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области.

    Отмечается, что потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав».

    В военном ведомстве сообщили также, что средствами противовоздушной обороны в течение суток сбит 41 украинский беспилотный летательный аппарат, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и JDAM производства США, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США

    Коментарии (4)
    13 апреля 2024, 12:01 • Новости дня
    Обнаружен приказ Сырского, где признается дезертирство в ВСУ

    РИА «Новости»: Обнаружен приказ Сырского, в котором признаются угрозы командирам и дезертирство в ВСУ

    Обнаружен приказ Сырского, где признается дезертирство в ВСУ
    @ Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Главком ВСУ Александр Сырский издал приказ об укреплении дисциплины в украинских войсках с целью пресечения угроз командирам, неподчинения приказам, а также дезертирства, следует из документа.

    В документе указано, что командиры ВСУ, правоохранительные и другие госорганы столкнулись с проблемой, которая касается совершения украинскими солдатами военных уголовных правонарушений.

    Приказ Сырского предусматривает внедрение единой системы работы должностных лиц ВСУ и других служб совместно с правоохранительными органами для предотвращения совершения уголовных преступлений солдатами, передает РИА «Новости».

    В числе уголовных правонарушений ВСУ названы: неподчинение, неисполнение приказа, угроза или насилие в отношении начальника, самовольное оставление военной части или места службы, дезертирство, уклонение от военной службы путем нанесения себе повреждений или другим способом, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием.

    В документе значится несколько этапов профилактики, выявления и предотвращения правонарушений, при этом предусмотрена возможность вернуться в строй.

    Ранее сообщалось, что остановка военной помощи со стороны США вызвала рост дезертиров в рядах ВСУ.

    Коментарии (3)
    14 апреля 2024, 23:27 • Новости дня
    Киев захотел получить ЗРК Patriot за отказ от атак на российские НПЗ

    Кулеба заявил о готовности Киева обсудить отказ от атак на российские НПЗ в случае передачи Украине ЗРК Patriot

    Киев захотел получить ЗРК Patriot за отказ от атак на российские НПЗ
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если Запад не передает Украине ЗРК Patriot, то Киев не видит смысла обсуждать возможный отказ от атак на российские НПЗ, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Кулеба сказал, что следует «мыслить своими интересами». По его словам, если партнеры Украины готовы предоставить ей «семь батарей Patriot» и при этом у них есть «просьба не делать этого и этого», то имеется «предмет для разговора». Без ЗРК Patriot или «пакета помощи» каждый «выживает как может», сказал он.

    Министр сказал, что Украина согласна получить комплексы Patriot на любых условиях: «Хотите в аренду, дайте в аренду. Хотите, чтобы они прикрывали вашу границу, давайте они будут прикрывать вашу границу, но только дайте», –передает ТАСС.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что США не позитивно отреагировали на атаки украинских беспилотников против топливно-энергетической инфраструктуры России. СМИ сообщали, что США призывают Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру.

    Кулеба не в первый раз требует от западных стран передачи Украине новых комплексов Patriot. Как указывают СМИ, если раньше его риторика по данному вопросу оставалась взвешенной и спокойной, то теперь он стал более грубым.

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      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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