Минобороны сообщило о первом уничтожении украинской станции РЭБ «Хмара»

Tекст: Елизавета Шишкова

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 47-й, 54-й и 115-й механизированных, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Уманское, Семеновка, Новокалиново и Очеретино в ДНР, говорится в Telegram-канале ведомства.

Также были отражены семь контратак формирований 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 23-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Уманского, Первомайского, Новобахмутовки и Бердычей ДНР.

Потери противника составили до 295 военнослужащих, а также уничтожены танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе БМП Marder производства ФРГ, и четыре автомобиля.

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм американская гаубица М102, а также станция радиоэлектронной борьбы «Хмара», – говорится в сообщении военного ведомства.

На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Загоруйковка и Котляровка Харьковской области. В боях ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два автомобиля. Также в числе потерь значится 155-мм гаубица М777, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и 155-мм гаубица М198 производства США, а также станции радиоэлектронной борьбы «Пластун» и «Анклав-Н».