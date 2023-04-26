Отделения фонда «Защитники Отечества» появятся во всех российских регионах

В соответствии с указом президента правительство продолжает формирование государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», его отделения появятся во всех субъектах России.

Фонд будет помогать с предоставлением мер социальной, медицинской и психологической помощи защитникам и их семьям, а также содействовать в трудоустройстве, говорится в Telegram-канале правительства.

В ближайшее время будет утвержден устав фонда, завершится подготовка нормативно-правовых документов, будет разработан порядок предоставления финансирования фонду, проведется работа по упорядочиванию процедур приобретения лекарственных препаратов, медицинских изделий и другой востребованной продукции.

«Важно организовать эту работу эффективно, чтобы оперативно и комплексно помогать нашим защитникам и их близким. Без бюрократизма и проволочек, как подчеркивал президент», – отметил председатель правительства Михаил Мишустин.

Также Госдумой приняты поправки в закон «О ветеранах». Они призваны расширить действие закона на тех, кто принимал участие в боевых действиях в составе воинских формирований ДНР и ЛНР, а также на граждан, заключивших контракт с организациями, содействующими выполнению задач Вооруженных сил РФ.

Мишустин подчеркнул, что правительством была полностью поддержана такая инициатива. Она направлена на создание равных прав для всех участников специальной военной операции в сфере социальной защиты.