Сенатор Грэм похвастался осведомленностью о военных планах ВСУ Сенатор США Грэм заявил о получении от президента Украины Зеленского информации о планируемом контрнаступлении ВСУ 31 мая 2023, 02:43

Президент Украины Владимир Зеленский и его помощники подробно ознакомили сенатора США Линдси Грэма во время визита в Киев с планами по проведению контрнаступления, сообщил законодатель в интервью американскому изданию Politico. По словам сенатора США, во время посещения Киева украинская сторона провела для него «подробный разбор» военных планов. В своем интервью американскому изданию Грэм анонсировал впечатляющую демонстрацию мощи ВСУ в предстоящие дни, передает ТАСС. Сенатор США сообщил, что Киев уже проводит некие операции по формированию условий для проведения контрнаступления. Он также выразил мнение, что Киев сначала должен сосредоточиться на возвращении некоторых стратегически важных позиций. Грэм также сообщил, что заверил Зеленского в готовности принимать меры для обеспечения дальнейшей военной поддержки Киева со стороны Вашингтона. Напомним, сенатор США Грэм на встрече с президентом Украины Зеленским назвал «смерть россиян» наиболее удачной тратой американских денег. После этого МВД объявило американского сенатора Грэма в розыск. Реакция России на высказывания сенатора США лишь обрадовала Грэма, а объявление в розыск он назвал «знаком почета». Путин подтвердил удар ВС России по штабу разведки Украины Путин заявил об ударе ВС России по штабу разведки Украины

Путин заявил об ударе ВС России по штабу разведки Украины

Российские военные произвели удар по штабу украинской военной разведки, заявил президент Владимир Путин во вторник. «Мы уже говорили и о возможности нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад», – цитирует Путина ТАСС. По его словам, России пришлось ответить на развязанную киевским режимом войну в Донбассе началом специальной военной операции. Глава российского государства подчеркнул, что российские военные наносят удары по территории Украины, но высокоточным оружием большой дальности и по объектам военной инфраструктуры, либо по складам с боеприпасами. До этого президент удовлетворительно оценивал работу ПВО столичного региона, отбившего атаку украинских дронов.

В Киеве объявлена воздушная тревога и прогремели взрывы

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях Украины, в столице прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ. Киевские власти сообщают о работе ПВО, передает ТАСС. СМИ сообщают, что за первой серией взрывов прозвучала вторая, передает РИА «Новости». Мэр Виталий Кличко и городская администрация сообщили, что взрывы в Киеве продолжались почти два часа. В городе начались как минимум три пожара. Сообщается об ударе по одному из предприятий. Напомним, накануне очевидцы сообщали о десятках ночных взрывов в Киеве. Днем также сообщалось о взрывах в украинской столице. Минобороны России заявило о групповом ударе высокоточным оружием по аэродромам вооруженных сил Украины.

Минобороны заявило о поражении высокоточным оружием центральных пунктов принятия решения ВСУ

Российские военные нанесли удары ракетами по центрам принятия решений киевского режима, где готовились теракты на российской территории, сообщило Минобороны России. ВС России в течение суток нанесли групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. В этих пунктах велась подготовка терактов на территории России под руководством западных спецслужб. Все назначенные цели поражены, заключили в министерстве. Отмечается, что за сутки на Купянском направлении уничтожены до 40 украинских военных, три автомобиля и САУ «Гвоздика». Возле поселка Синьковка (Харьковская область) пресечена деятельность украинской ДРГ. Около поселка Московка (Харьковская область) уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. На Краснолиманском направлении поражены подразделения противника у поселков Червоная Диброва, Кузьмино (ЛНР) и Ямполовка (ДНР). На этом направлении ликвидировано свыше 85 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20 и САУ «Гвоздика». На Донецком направлении ликвидировано до 145 украинских военных, две боевые бронированные машины и гаубица Д-30. Возле поселка Красное в ДНР уничтожен склад с боеприпасами 54-й механизированной бригады ВСУ. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях поражены силы противника у поселков Великая Новоселка и Времевка (ДНР). Возле Владимировки в ДНР уничтожена украинская ДРГ. За сутки на этих направлениях уничтожено более 140 украинских военных и четыре автомобиля. На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 30 военнослужащих, пять машин, САУ «Акация» и гаубицы Д-30 и «Мста-Б». ПВО за сутки перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM. Уничтожены восемь беспилотников у поселков Инженерное (Запорожская область), Старомайорское (ДНР), Коломыйчиха (ЛНР), Великий Выселок и Петровское (Харьковская область). С начала СВО уничтожены 429 самолетов, 235 вертолетов, 4379 беспилотников, 424 ЗРК, 9328 танков и других боевых бронированных машин, 1100 машин РСЗО, 4941 орудие полевой артиллерии и минометов.

В Сети опубликовали видео уничтожения беспилотника в небе над Рублевкой

Пользователи Сети публикуют кадры, на которых якобы запечатлено уничтожение беспилотного летательного аппарата во вторник утром в небе над Рублевкой в Подмосковье. Видео с беспилотником опубликовано в Telegram SHOT. На нем видно, как в небе летит дрон, который позже был уничтожен системой ПВО. Рано утром во вторник несколько дронов заметили в Подмосковье и Новой Москве. Еще часть из них врезались в жилые дома в столице. В частности, беспилотники «попали» в верхние этажи жилого дома на улице Профсоюзной и в жилой дом на улице Атласова. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, серьезно пострадавших в результате инцидента нет.

Суд обязал открыть уголовное дело из-за возможной госизмены Зеленского

Украинский суд обязал госбюро расследований Украины завести уголовное дело о возможной государственной измене со стороны президента страны Владимира Зеленского и членов его команды, сообщил депутат Верховной рады Гео Лерос. Лерос написал в Telegram, что суд обязал открыть уголовное дело по статье «Государственная измена» на «Зеленского и Ко». Он сообщил, что «карманное» ГБР отказалось начинать расследование в отношении Зеленского, который, как утверждает депутат, назначил «агентов ФСБ» на ключевые должности в СБУ. Депутаты Рады при этом через суд обязали внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование, сообщил Лерос. Главными фигурантами дела станут, помимо самого Зеленского, глава президентского офиса Андрей Ермак, его зам Роман Машовец, экс-председатель СБУ Баканов и бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Руслан Демченко, которых будут допрашивать, сообщил Лерос. Лерос избрался в украинский парламент от партии «Слуга народа», но в 2020 году его исключили из фракции, напоминает РИА «Новости». В июле 2022 года Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова, объяснив свое решение «многочисленными фактами госизмены» со стороны сотрудников указанных ведомств. Кроме того, он инициировал «кадровую ревизию» среди сотрудников СБУ.

Киев во вторник утром ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты, сообщает пресс-служба Минобороны. Всего в атаке были задействованы восемь дронов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены: три украинских дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбиты ЗРПК «Панцирь-С» в Подмосковье, сообщается в Telegram Минобороны.

В военном ведомстве назвали действия Киева террористической атакой. Рано утром во вторник несколько дронов заметили в Подмосковье и Новой Москве. Еще часть из них врезались в жилые дома в столице. Серьезно пострадавших в результате инцидента нет. В Сети опубликовали видео уничтожения беспилотника в небе над Рублевкой.

Министр обороны Украины Резников заявил о стремлении Киева к нормальным отношениям с Москвой

Украина «стремится к нормальным отношениям» с Россией, как с Польшей, Словакией или Румынией, заявил украинский министр обороны Алексей Резников. Резников утверждает, что Украине «российская земля не нужна» и что вооруженные силы Украины не причастны к обстрелам Белгородской области. Он также заявил, что наступление ВСУ возможно «в двух-трех местах на поле боя, как на юге, так и на востоке», передает ТАСС со ссылкой на Funke. По словам министра, ВСУ получили около 60 танков «Леопард» от Германии, Польши, Нидерландов, Швеции, Португалии, Испании и Канады. Франция передала колесные танки AMX-10RC, Великобритания – Challenger, США – Abrams, заявил он. Резников также заявил, что Украине требуется около 120 истребителей, большая часть которых должна быть F-16. По его словам, Eurofighter и Gripen также оказались бы важным подспорьем для ВСУ. Киев рассчитывает на германские Eurofighter и Tornado. Как заявил министр, «важным шагом» было бы объединение Великобритании и Германии для поставок Eurofighter. Прежде всего, по его словам, Киев был бы признателен, если бы Берлин участвовал в обучении украинских летчиков использованию Eurofighter. Украина хотела бы получить первые F-16 «к концу года». По словам Резникова, Киев нуждается в истребителях четвертого поколения и выше: F-16, Eurofighter, Rafale или Gripen. Напомним, в последнее время Белгородская область крайне активно подвергается атакам со стороны ВСУ.

ДТЭК сообщил об отключении света по всей Украине

Отключение электроэнергии началось на всей территории Украины, сообщил во вторник украинский энергохолдинг ДТЭК. Отмечается, что отключение света в стране происходит из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре, передает ТАСС со ссылкой на сообщение. Глава Кировоградской областной администрации

Атака дронами по Москве не имеет никакого тактического, стратегического или даже психологического смысла, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он пообещал, что вскоре за подобные нападения Украину ждет ответ в зоне СВО. В своем Telegram-канале он написал, что любой, кто знаком с методами террористов, подготовленных по американским шаблонам, понимает, что это попытка обратить на себя внимание и выиграть информационные очки после крупных поражений «на земле». По словам Кадырова, излюбленный метод террористов – бросать трусливо позиции и избегать открытого честного боя, чтобы отсиживаясь где-то в теплом местечке, в штабах, отдавать приказы об атаке объектов далеко не военной инфраструктуры и громко заявлять о своих победоносных действиях. «У нас шайтаны так же «побеждали», пока их не дешайтанизировали, – отметил глава Чечни. – Киевское нацистское руководство принимает решения, которые все больше и больше не оставляют сомнения в том, что они используют террористические методы и, следовательно, являются террористами». По его мнению, меры реагирования на подобные попытки атаковать должны быть жестокими, «тут не надо цацкаться и церемониться». «Штаты вечно вешают ярлык террориста на любого без суда и следствия, а у нас тут явные доказательства террористической деятельности. Бить по местам скопления этих террористических лидеров, пока не останется мокрое место, чтобы остальным неповадно было даже думать плохо в сторону России», – написал Кадыров.

«Напоследок немного забегу вперед, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова», – рассказал глава Чечни.

Напомним, 30 мая утром Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов стоит киевский режим. Шойгу назвал потери ВСУ за месяц Шойгу: ВСУ за месяц потеряли свыше 16 тыс. военнослужащих и более 400 танков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувший месяц потеряли свыше 16 тыс. военнослужащих, также они лишились 400 танков и других бронемашин, а кроме того, 16 самолетов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Шойгу на тематическом селекторном совещании в военном ведомстве отметил, что российские силы продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику. Он уточнил, что потери ВСУ также составили пять вертолетов, 466 дронов, 238 орудий полевой артиллерии и минометов, сообщается в пресс-релизе Минобороны, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Глава военного ведомства отметил, что перехвачено и уничтожено 196 реактивных снарядов HIMARS (производство США), 16 ракет HARM (производство США) и 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow (разработка Британии и Франции). ВСУ несут значительные потери, но несмотря на это, Запад продолжает требовать от Киева перейти к широкомасштабным наступательным действиям, отметил Шойгу. По его словам, западные кураторы наращивают поставки украинским вооруженным силам техники и оружия. Россия, отметил он, отслеживает объемы и пути поставок и при выявлении наносит удары. Так, за последние дни российские силы уничтожили склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве. В Киеве нанесено поражение американскому ЗРК Patriot, рассказал Шойгу. Министр обороны подчеркнул, что военная поддержка Украины только затягивает боевые действия. Повлиять на исход специальной военной операции это не может, указал он. Шойгу добавил, что, используя поставленное странами НАТО вооружение, Киев наносит удары по социальным объектам и осуществляет теракты против мирных российских граждан. Российские ВС максимально жестко реагируют на действия украинских боевиков, указал министр. Так, напомнил глава Минобороны, 22 мая в ходе контртеррористической операции в Белгородской области ликвидировано свыше 70-ти украинских диверсантов, автомобильная и бронетанковая техника. В ходе СВО российские военные действуют самоотверженно, решительно, проявляя массовый героизм, стойкость и мужество, добавил Шойгу. В начале мая Шойгу сообщал, что, несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны Запада, вооруженные силы Украины несут значительные потери. Новости СМИ2 В Сети отреагировали на атаку украинских беспилотников по Москве В Сети назвали «вялой» атаку украинских беспилотников по Москве

Пользователи Сети предположили, что атака беспилотников на Москву во вторник утром стала попыткой Киева ответить на удары по военной инфраструктуре Украины, однако удар получился «очень вялым». «Если смотреть в целом, ПВО смогла на подходе к столице сбить большую часть дронов и не допустить поражение значимых военных и инфраструктурных объектов. Как «жесткий ответ» за удары по военной инфраструктуре и, в частности, за удары по Киеву, получилось очень вяло, особенно в свете новых прилетов по западным ЗРК», – написал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, подчеркнув, что Киев попытается снова провести подобные атаки.

Журналист Дмитрий Смирнов в Telegram также согласился, что атака дронов стала попыткой Киева ответить на то, какие потери несет инфраструктура ВСУ в последние дни, и сместить фокус общественного внимания с украинских проблем. «Другое дело, что мамкин пирожок Буданов и Ко не вчера ночью спешно снаряжали беспилотники. А готовились к этому заранее, и рано или поздно собирались ударить по жилым домам столичного региона по принципу «куда долетит». Вывод из всего этого может быть только один, его накануне озвучил губернатор Белгородской области Гладков: присоединение Харьковской области – лучший способ решения проблемы обстрелов области Белгородской», – добавил журналист. В свою очередь политолог Александр Дугин обратил внимание, что беспилотники были сбиты над Рублевкой. «То, что враг попытается атаковать Рублевку, было очевидно. Но Рублевка отказывалась в это верить. Станет ли это переломом в осознании ситуации рублевским этносом? <…> Рублевки, как неприкосновенного острова абсолютного благоденствия, больше нет», – написал он.Глава центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич, комментируя утреннюю атаку дронов на Москву, выразил мнение, что подобные инциденты могу повториться, и оборонно-промышленному комплексу страны стоит сосредоточиться на производстве ЗРК для борьбы с беспилотниками.

Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Гурулев призвал не поддаваться панике по поводу атаки беспилотников на Москву и Подмосковье. Он напомнил, что «из всего их количества практически ничего не долетело». «Меня больше волнует, откуда они вылетели, кто их запускает. Во-первых, надо сделать анализ и выводы, а во-вторых, СМЕРШ необходим, наверное, сегодня нужны другие полномочия, чтобы силовики смогли работать в полную мощь во всех регионах РФ и за ее пределами, это моментально даст эффект, чтобы всякая сволочь по нашей стране не бродила и не гадила», – добавил он. По данным Минобороны, Киев во вторник утром ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. При этом часть дронов врезались в жилые дома в Москве.

В результате обстрела Белгородской области со стороны Украины есть погибшие Губернатор Гладков сообщил об обстреле ПВР с мирными жителями в Белгородской области, есть погибшие и раненые

Украинские военные провели обстрел пункта временного размещения (ПВР) с отселенными жителями в Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков. Украинские военные обстреляли пункт временного размещения с мирными жителями, отселенными из поселков Шебекинского округа, среди них есть раненые и погибшие, заявил Гладков, передает ТАСС. Губернатор пояснил, что отправился на место, подробности сообщит позже.



Ранее во вторник он сообщал, что в регионе за сутки зарегистрировали около 220 прилетов со стороны ВСУ. Новости СМИ2 Названы места падения сбитых украинских дронов в Подмосковье Хинштейн назвал населенные пункты Подмосковья, где упали сбитые украинские дроны

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн опубликовал список мест падения сбитых беспилотных летательных аппаратов на территории Московской области. Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что дроны были сбиты в селе Ильинское и деревне Тимошкино Красногорского района Московской области, в деревнях Раздоры и Ромашково Одинцовского района, а также в поселке Гринфилд Истринского района. Депутат подчеркнул, что первой задачей атаки дронов на столичный регион является психологическое воздействие. Те, кто это устроил, стремятся вызвать панику в обществе, запугать людей, посеять чувство незащищенности, отметил Хинштейн. Он подчеркнул, что нельзя поддаваться на эти провокации. По его словам, как свидетельствуют результаты работы ПВО, система защиты эффективна. Как добавил Хинштейн, отбитый налет «эскадрильи дронов» на Москву является новой реальностью. Депутат призвал кардинально усиливать меры обороны и безопасности, особенно – в части противодействия беспилотникам. По данным Минобороны, Киев во вторник утром ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов в двух домах эвакуировали, вскоре они смогут вернуться в свои квартиры. При этом, по словам градоначальника, в результате утреннего происшествия никто серьезно не пострадал, госпитализаций не потребовалось. Очевидцы рассказали об атаке украинских дронов на Москву и область

Жители Москвы и области рассказали об атаке на столичный регион украинских беспилотных летательных аппаратов. Так, жительница дома на Ленинском проспекте в Москве, в который влетел дрон, рассказала каналу «360» об оперативно начавшейся эвакуации людей. По ее словам, охранники сработали очень быстро, около 6.00 они позвонили в дверь и сказали спуститься вниз. Женщина сказала, что они взяли документы, «надели, что удалось», и вышли. О том, когда можно будет вернуться в квартиры, пока не сообщают. В свою очередь подписчик Telegram-канала «Оперативные сводки» прислал видео, на котором запечатлен момент крушения БПЛА предположительно в районе населенного пункта Усово Одинцовского городского округа Московской области. Житель дома на Профсоюзной улице рассказал ТАСС, что слышал «звук, хлопок». По его словам, произошел «такой удар». В свою очередь жительница этого же района рассказала, что «где-то в районе 5.00 утра что-то зажужжало, потом был удар». «Мы посмотрели в окно. … Не знаю, через сколько, нам позвонили в дверь и попросили покинуть здание. Мы взяли кошек и собак и вышли», – сказала она. Жительница дома на улице Атласова в Новой Москве, в который врезался один из украинских беспилотников, получила легкое осколочное ранение. В нескольких квартирах выбиты стекла. Жителей поврежденных квартир разместили в гостиницах. Житель дома на Ленинском проспекте в Москве рассказал «Рен-ТВ», что рано утром услышал грохот, но он не придал этому особого значения. Через некоторое время в домофон позвонили правоохранители и сообщили об эвакуации. Как сообщил в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин, в целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. «Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры», - пообещал градоначальник. Собянин также призвал доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию. За медицинской помощью обратились два человека, сообщил Собянин, уточнив, что, по данным медицинских служб города, никто из жителей поврежденных домов серьезно не пострадал, госпитализация никому не потребовалась, а помощь была оказана на месте. Ранее в Минобороны сообщили, что Киев во вторник утром ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. Новости СМИ2 Автоэксперт дал советы столкнувшимся со сбоями GPS в Москве таксистам и автомобилистам Автоэксперт посоветовал незнающим Москву таксистам приобрести бумажную карту города

Пешеходам, таксистам, а также автомобилистам, которые плохо знают город, следует научиться пользоваться бумажной картой либо скачать карту города на телефон для использования без навигационной системы и интернета, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, председатель организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков, комментируя жалобы столичных таксистов на сбои в работе GPS. Водители такси Москвы и Московской области в Сети массово жалуются на сбои в работе спутниковой системы навигации GPS, которые наблюдаются после атаки украинских дронов на столичный регион. Отмечается, что сигналы спутниковой навигации в столице «глушат» для устранения беспилотников, которые угрожают жизням граждан.

«Здесь претензий не может быть вообще ни у кого и ни к кому, потому что мы понимаем, что это не блажь или какие-то эксперименты. Более того, это даже не какие-то технические недостатки в работе навигационной системы. Очевидно, что такие методы предприняты для того, чтобы сбить с толку беспилотные летательные аппараты, чтобы они не могли достичь Кремля, государственных учреждений, важных для обороноспособности и управления страной и так далее», – говорит Лысаков. Для того чтобы заказ можно было выполнить, таксист должен знать географию Москвы и области, подчеркивает эксперт. Он напоминает, что в советские годы портативного интернета не было, однако это не мешало автомобилистам и водителям такси ездить по городу. В современном мире навигатор служит лишь помощником, предлагающим различные пути. Кроме того, если он работает в режиме онлайн, то можно в режиме реального времени посмотреть, на каком участке дороги пробка и как ее можно объехать. «Большая часть таксистов в крупных городах – это мигранты из Средней Азии, которые временно проживают на территории Российской Федерации. Эти наши гости, бывшие братья советского пространства, вообще не ориентируются, что неправильно. Если уж они занимают эти рабочие места, то должны иметь хоть какие-то знания города, понимать маршруты. Хорошо, если пассажир подскажет, как ехать до места, которое ему необходимо. Но я не думаю, что все знают, куда ехать, и эту проблему определенно должен решить водитель такси», – считает специалист. Так он настоятельно рекомендует неопытным автомобилистам, а также незнающим город таксистам приобрести бумажную карту города, которая будет актуальна во все времена. Свои передвижения следует отслеживать именно по ней, используя для определения места улицу и дом, находящиеся поблизости. «Думаю, в связи со сбоями количество выполненных заказов резко упадет. Если хотя бы на несколько дней вот такая электронная защита Москвы от нападения по воздуху продлится, и будет навигация отключена, то единицы из ныне существующих таксистов смогут получать заказы. Поэтому изучение города по обычной карте точно ни для кого не будет лишним», – советует Лысаков. Также собеседник порекомендовал попробовать пешеходам, таксистам и автомобилистам, плохо знающим город, скачать на телефон карты, а не использовать их в режиме онлайн. Так, в случае если повторятся сбои в GPS, человек сможет самостоятельно найти, где находится, и проложить себе маршрут. Рано утром во вторник в Подмосковье и Новой Москве были замечены украинские дроны, все они были сбиты. Некоторые из БПЛА врезались в жилые дома в столице. Серьезно пострадавших в результате инцидента нет. Генпрокурор Игорь Краснов поручил подчиненным взять под контроль расследование атак беспилотных летательных аппаратов. Жители Москвы и области рассказали об инциденте. Позже на атаку дронов отреагировали в Сети.