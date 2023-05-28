Гладков: В Белгородской области за сутки зафиксировали 241 упавший снаряд

За последние сутки в Белгородской области зарегистрировали 241 прилет украинских снарядов, в результате обстрела города Шебекино погиб один человек, пострадали трое, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе области за сутки зарегистрировали 19 прилетов, по поселкам Лозовое и Журавлевка выпущено восемь и девять артиллерийских снарядов соответственно, сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

Поселок Драгунское дважды атаковали с помощью СВУ. Во всех трех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

Борисовский район подвергся обстрелу один раз за сутки, снаряд, выпущенный из миномета, прилетел в поселок Богун-Городок, никто не пострадал.

Волоконовский район обстреляли дважды, в обоих случаях обстрел велся из СВД по хутору Старый, никто не пострадал.

На Грайворонский городской округ за этот же период упало 115 минометных снарядов. Повреждено пять частных домов, три административных здания и две хозяйственные постройки. По КПП из миномета ударили 58 раз.

Краснояружский район подвергся атаке беспилотника, его сбили на окраине села Поповка. Никто не пострадал.

В Шебекинском городском округе зарегистрировали 103 прилета за сутки. По самому Шебекино выпустили 38 артиллерийских снарядов.

В субботу Гладков сообщал, что при обстреле Шебекино погиб охранник предприятия, двое несовершеннолетних получили ранения.