Гладков: В Белгородской области после обстрела начался пожар на предприятии, погиб человек

В Шебекинском округе Белгородской области под обстрел попали два предприятия, на одном из них начался пожар, погиб человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Снаряды попали на территорию двух крупных предприятий, на одном объекте произошел пожар, также в ходе обстрела погиб охранник одного из предприятий, находившийся в момент удара на улице, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Также пострадали двое несовершеннолетних, 15-летняя девочка и 17-летний юноша. У девочки диагностировали ранения нижних конечностей, у юноши – контузию. Их везут в детскую областную больницу.

Еще одному мужчине рассекло кожу головы при обстреле, ему обработали раны, госпитализация не потребовалась.

На месте возгорания начали работу пожарные расчеты, сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние. В самом Шебекино повреждены ЛЭП.

Ранее в субботу Гладков сообщал, что город Шебекино попал под массированный обстрел ВСУ.