Гладков: Шебекино попал под массированный обстрел ВСУ

Украинские военные в субботу провели обстрел города Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В ходе обстрела, по предварительным данным, никто не пострадал, выбиты стекла, посечены фасады в шести многоквартирных домах, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Также снаряды повредили несколько магазинов. Повреждения получил и частный сектор, посекло заборы и фасады, выбиты окна и уничтожены теплицы в трех жилых домах.

Один снаряд попал в гараж, начался пожар, возгорание ликвидировали. Вместе с гаражом сгорела машина.

В Шебекино повредили линию электропередачи, электрики уже начали переподключение абонентов.

По словам Гладкова, в поселке Поповка Краснояружского района был сбит беспилотник, в результате ЧП никто не пострадал. Разрушений нет.

В пятницу при обстреле Шебекинского городского округа Белгородской области пострадал мужчина.