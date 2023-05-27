Глава Белгородской области попал под обстрел в Шебекино

Губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что недалеко от границы с Украиной, в населенном пункте Шебекино, попал под обстрел.

Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что только что вернулся из города Шебекино, который в субботу пять раз подвергался обстрелу. Губернатор Белгородской области рассказал, что попасть в Шебекино смог только со второго раза, так как в первый раз, въехав в город, попал под обстрел и даже не смог выйти из машины, так как снаряды разрывались на соседней улице.

Глава региона рассказал, что в результате обстрела один человек погиб, еще три получили ранения, в том числе двое детей. Гладков заверил, что всем раненым будет оказана необходимая помощь всеми имеющимися в наличии ресурсами.

Он также сообщил, что после обстрела зафиксированы повреждения в 11 многоквартирных домах в 70 квартирах – выбиты стекла в окнах и балконах, посечены фасады зданий, также разрушения зафиксированы в шести частных домовладениях, двух крупных предприятиях, трех коммерческих объектах и 12 автомобилях.

Ранее в субботу Город Шебекино попал под массированный обстрел ВСУ.