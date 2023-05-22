Цивилева посетила Татарстан по вопросу открытия филиала фонда «Защитники Отечества»

Открытие филиала фонда «Защитники Отечества» в Татарстане обсудили глава организации Анна Цивилева и глава республики Рустам Минниханов, также на встрече присутствовал зампред правительства России Марат Хуснуллин.

Минниханов заявил, что поддержка ветеранов боевых действий в настоящее время очень востребована, и республика готова оказать полное содействие работе филиала фонда, сообщила Цивилева в своем Telegram-канале.

Она отметила, что вместе с руководителем филиала Гузелью Удачиной они проверили ход ремонта помещения в ДК Химиков, где на первом этаже расположится филиал фонда.

Ветераны СВО смогут обращаться сюда по всем возникающим вопросам в режиме «одного окна». В филиале фонда заработают кабинеты специалистов медико-социальной экспертизы, социальных работников, психологов, юристов, а также специалистов других направлений.

Социальные координаторы будут индивидуально работать с каждой жизненной ситуацией, чтобы ветераны СВО и семьи погибших бойцов получили всю необходимую поддержку и не остались один на один с возможными проблемами, добавила Цивилева.

Все необходимое для медицинской реабилитации и оказания психологической помощи ветеранам СВО есть в городской клинической больнице №7 и госпитале ветеранов войн в Казани, заключила глава фонда.