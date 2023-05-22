Глава ВОЗ допустил появление нового штамма коронавируса

Глава ВОЗ Гебрейесус допустил появление нового штамма коронавируса

Сохраняется угроза появления нового штамма SARS-CoV-2, что может сильно увеличить заболеваемость и смертность от COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Режим ЧС в мировом здравоохранении отменили в начале мая, но завершение этой ЧС не означает прекращения глобальной угрозы, которую COVID-19 представляет для здравоохранения, цитирует Гебрейесуса ТАСС.

Есть угроза появления новой вариации коронавируса, которая может резко увеличить заболеваемость и смертность. Также вполне допустимо, что появится новый патоген с еще более смертоносным потенциалом.

Странам нужно готовиться к новым ЧС, чтобы в случае новой пандемии реагировать «решительно, коллективно и на справедливой основе», подчеркнул глава ВОЗ.

Ранее исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан указывал, что COVID-19 никогда не будет полностью искоренен.