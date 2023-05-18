Победитель «Лиги Лекторов»: Научные знания – одна из ценностей в жизни

В Москве наградили лучших лекторов страны

В четверг в Москве состоялась церемония награждения победителей двух конкурсов Российского общества «Знание» – третьего сезона «Лиги Лекторов» и первого сезона «Школьной Лиги Лекторов». Победителями стали 50 взрослых и 20 юных просветителей из 41 города 36 регионов России.

Награды победителям конкурсов вручили первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль, сообщается в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

Кириенко поблагодарил взрослых и юных просветителей за их вклад в развитие страны: «Все мы, люди, как правило, боимся того, чего не знаем, боимся неопределенности. Она лишает уверенности в действиях, она не позволяет принимать правильные решения, брать на себя ответственность. Какое есть против этого лекарство? Только одно – знание. Поэтому знания, которые вы создаете и передаете, – это лекарство от страхов, лекарство от неуверенности. Это важнейший ресурс для того, чтобы не просто наблюдать за изменением мира, а для того, чтобы создавать эти изменения, и для того, чтобы управлять ими», – заявил он в ходе церемонии.



Один из победителей – младший научный сотрудник кафедры полимеров и кристаллов МГУ Николай Ле рассказал журналистам, что к участию в конкурсе его мотивировала супруга, которая принимала участие в нем и в прошлом году, и в этом году. Но ученый признался, что был у него и второй мотив: «Я работаю физиком и люблю рассказывать сложные вещи простым языком. Поэтому хотел этим умением поделиться».



Супруга Николая – доцент химического факультета МГУ Ирина Ле-Дейген – рассказала, что общество «Знание» в нашем обществе занимает важную нишу, которая позволяет распространять достоверную и научно верную информацию о том, как устроен наш мир, как человеку ориентироваться в море информации. «Ведь я ученый, я биохимик, и для меня научные знания – одна из самых больших ценностей в жизни. Я горю желанием делиться ценными и важными историями из моей науки. И общество «Знание» – прекрасный помощник для всех просветителей, которые стремятся охватить аудиторию по всей стране», – считает она.

По словам еще одной участницы и победительницы конкурса управленцев в системе образования Алевтины Бухер, в проект «Лига Лекторов» она попала совершенно случайно: «Это было предложение одного из моих друзей, который слышал, как я в компаниях рассказываю истории, попробовать поучаствовать в этом конкурсе. У него был неудачный опыт участия, он прошел всего пару этапов. И предложил мне ради шутки попробовать, в ответ на эту шутку сейчас я стою с символическим кубом Российского общества «Знание».

По ее словам, даже в маленьких городах общество «Знание» дает возможность людям поделиться просветительской деятельностью, рассказать то, что они знают, и вывести их из границ своего маленького региона на всероссийский уровень. Бухер считает, что общество «Знание» огромное влияние оказывает на школьников, которые остаются в регионе, но к ним привозят ученых, к ним привозят ярких просветителей, а это хорошая возможность определить пути своей будущей карьеры.



Заместитель главы администрации города Уварово Тамбовской области Валентина Кобзарь призналась, что участвовать в конкурсе она решила, чтобы рассказать о своем небольшом городе. «Тема моих лекций – брендинг территорий. Я хотела показать, что малые города России могут иметь свою уникальную историю, которая даст толчок для их нового развития и в плане инвестиций, и в плане привлечения туристов. По статистике, в России 1 тыс. 118 городов, и 944 из них – малые и средние с населением до 100 тыс. человек. История об Уварово как самом вишневом месте России уже сейчас распространилась на всю страну благодаря нашему ежегодному «Вишневому фестивалю». На примере своего города с населением 23 тыс. человек я показываю, что такие истории вдохновляют местных жителей на какие-то новые дела. А сейчас мы станем примером для тиражирования такого опыта и для других городов страны», – сказала Кобзарь журналистам.



Никита Никитюк приехал на конкурс из Горловки ДНР, сам он работает учителем русского языка и литературы. «Лига Лекторов» – это не только про лекторов и не только про знания. Это возможность показать себя, научиться чему-то новому, узнать что-то новое. Желание осуществить все это, познакомиться с другими людьми мотивировало меня участвовать», – отметил он.

Третий сезон конкурса «Лига Лекторов» стал рекордным по количеству участников: было подано 9 тыс. 174 заявки из более чем тысячи городов и поселков России. «Школьная Лига Лекторов» (для юных просветителей от 14 до 17 лет включительно) с первого же сезона привлекла большое внимание – поступило более пяти тысяч заявок на участие из 369 городов и поселков страны. В обоих конкурсах есть участники и финалисты из новых регионов РФ — Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской области.

