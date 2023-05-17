Известные автопутешественники назвали самые популярные у россиян направления автотуризма

Представители российских клубов автопутешествий дали свои рекомендации для концепции развития автомобильного туризма в России

Нужно выделить места для кемпингов. Места эти должны быть минимально оборудованы: площадка под палаточный лагерь, контейнеры для мусора, места для мангала, колонка с водой, электричество, рассказали газете ВЗГЛЯД известные российские автопутешественники, комментируя поручение президента Владимира Путина создать концепцию развития автомобильного туризма в РФ.

Президент России Владимир Путин поручил правительству создать концепцию развития автомобильного туризма в России до 15 июня. Пилотным проектом должна стать дорога из Санкт-Петербурга во Владивосток.



«Автотуристы – это практически все население нашей страны: люди, которые путешествуют более одного дня (с одной ночевкой), целенаправленно посещают какие-то локации вдали от дома. Развитие автотуризма во многом зависит от мечты, которая есть у этих людей. Если они хотят путешествовать, стремятся к этому, и у них появились финансовые возможности, мотивация, свободное время для того, чтобы отправиться в путешествие, то они вкладывают достаточно большие деньги в то, чтобы реализовать свою мечту», – рассказывает автопутешественник, руководитель проекта «Red off-road expedition» Евгений Шаталов.

Рост автопутешествий в первую очередь зависит от состояния в автобизнесе страны, продолжает собеседник. Дело в том, что, покупая личный автомобиль, причем неважно, новый или подержанный, большинство людей думают о том, что поедут на нем путешествовать. Направления для автомобильного туризма существуют самые разные. Тем не менее можно выделить ряд популярных, массовых направлений, куда автопутешественники едут целенаправленно: Алтай, Кавказ, Байкал, Золотое кольцо, Санкт-Петербург, Крым, Черное море. Все остальные туристические направления находятся на более низком уровне восприятия и понимания для основной массы населения.

«Очень бы хотелось, чтобы регионы активно развивали и рекламировали свой туристический потенциал, свои возможности, создавали новые туристические маршруты, благоустраивали объекты, точки культурной навигации, места отдыха. В общем, делали все для того, чтобы автопутешественник об этом знал и планировал свой приезд именно в этот регион. Потому что очень часто бывает так, что люди не знают и не видят, что какие-то места уже доступны, обустроены», – замечает специалист.

Одним из преимуществ дорожного туризма может стать решение с доставкой транспорта, замечает эксперт. Дело в том, что путешествия на дальние расстояния занимают очень много времени. Например, чтобы доехать из Москвы, Санкт-Петербурга или с Дальнего Востока на Байкал, необходимо потратить около недели, что крайне много. Так, если бы была возможность перевозить свой личный автомобиль сразу на место, где человек планирует начинать маршрут, это решило бы сразу ряд проблем. «Ну и немаловажно не зарегулировать тему автотуризма, не накладывать на нее ограничений, а наоборот, создавать условия для того, чтобы это движение было саморегулируемым и развивалось в соответствии с законами рынка», – подчеркивает Шаталов.

Одна из главных проблем автомобильного туриста в России сейчас, по мнению автопутешественника, главного редактора телеканала «Глазами туриста» Евгения Сыркина – это высокие цены на топливо, которые еще и не имеют равномерности. Он поясняет, что от региона к региону цены могут сильно отличаться.

«Вторая проблема – слабая инфраструктура как для обычного автотуризма, так и для караванинга (путешествие, предусматривающее проживание в автодомах или трейлерах). На данный момент наблюдается отсутствие цивилизованных чистых и регулярно убирающихся туалетов, мест отдыха, мест с питьевой водой и так далее», – говорит эксперт.

По его словам, автопутешествия – самый доступный и массовый вид туризма. Ежегодно все больше и больше людей отправляются в путешествия на автомобилях. Становится больше как обычных путешественников на авто, так и караванеров. Более того, уже появились отечественные производители автодомов, их продукция пользуется спросом в России.

«Необходимо создать нормальную инфраструктуру. Не только на центральных автодорогах, а по всей стране. Во многих регионах до сих пор нет автокемпингов. Много где нет нормальных комплексов АЗС с местом отдыха», – подчеркивает Сыркин.

Участник Клуба экстремальных путешествий «Маршрут» (КЭП Маршрут) Алексей Пищугин также считает, что тяга к путешествиям у людей в крови. Им нужно лишь немного помочь, направить их в нужном направлении. В связи с этим он предлагает интерактивно взаимодействовать с туристами.

«Для этого необходимо создать информационное поле – некую электронную карту, на которой потенциальный автопутешественник смог бы выбрать себе маршрут по силам и задачам. Каждый маршрут должен иметь такие характеристики, как протяженность в километрах, сложность по шкале от 0 до 10, где ноль – это возможность проехать на моноприводном городском автомобиле, а 10 – это поездка туда, где колесной технике еще никто никогда не ездил», – считает эксперт.

Кроме того, по его мнению, нужно сделать фото- и видеогалерею к каждому маршруту с описанием знаковых, ключевых точек, которые интересны к посещению. Следующим этапом на эту карту следует нанести инфраструктуру: гостиницы, автосервисы, автомойки, продуктовые магазины. Он подчеркивает, что в черте крупных городов любой человек это найдет легко, а вот на безлюдных участках – это будет нелишним.

«Также нужно выделить места для кемпингов, где путешественники смогли бы останавливаться на ночевку. Места эти должны быть минимально оборудованы: площадка под палаточный лагерь, желательно недалеко от водоема, контейнеры для мусора, места для мангала, колонка с водой. А если будет электричество, то это предел желаний», – делится собеседник.

По его словам, можно еще добавить игровой элемент: на каждом из ключевых объектов разместить QR-коды, сканируя которые путешественник бы нарабатывал «статус», который в свою очередь отображался в личном кабинете. А за этот статус, например, автопутешественник мог бы рассчитывать на скидку, заправляя автомобиль топливом, заключил Пищугин.

Ранее сообщалось, что планируется ввести пешеходные маршруты в 13 пилотных регионах – республиках Алтай, Калмыкия, Бурятия, Кабардино-Балкария, Томской, Оренбургской, Новгородской, Нижегородской, Тамбовской, а также Липецкой, Калининградской, Владимирской областях и Красноярском крае.