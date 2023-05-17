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Известные автопутешественники назвали самые популярные у россиян направления автотуризма
Представители российских клубов автопутешествий дали свои рекомендации для концепции развития автомобильного туризма в России
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Нужно выделить места для кемпингов. Места эти должны быть минимально оборудованы: площадка под палаточный лагерь, контейнеры для мусора, места для мангала, колонка с водой, электричество, рассказали газете ВЗГЛЯД известные российские автопутешественники, комментируя поручение президента Владимира Путина создать концепцию развития автомобильного туризма в РФ.
Президент России Владимир Путин поручил правительству создать концепцию развития автомобильного туризма в России до 15 июня. Пилотным проектом должна стать дорога из Санкт-Петербурга во Владивосток.
«Автотуристы – это практически все население нашей страны: люди, которые путешествуют более одного дня (с одной ночевкой), целенаправленно посещают какие-то локации вдали от дома. Развитие автотуризма во многом зависит от мечты, которая есть у этих людей. Если они хотят путешествовать, стремятся к этому, и у них появились финансовые возможности, мотивация, свободное время для того, чтобы отправиться в путешествие, то они вкладывают достаточно большие деньги в то, чтобы реализовать свою мечту», – рассказывает автопутешественник, руководитель проекта «Red off-road expedition» Евгений Шаталов.
Рост автопутешествий в первую очередь зависит от состояния в автобизнесе страны, продолжает собеседник. Дело в том, что, покупая личный автомобиль, причем неважно, новый или подержанный, большинство людей думают о том, что поедут на нем путешествовать. Направления для автомобильного туризма существуют самые разные. Тем не менее можно выделить ряд популярных, массовых направлений, куда автопутешественники едут целенаправленно: Алтай, Кавказ, Байкал, Золотое кольцо, Санкт-Петербург, Крым, Черное море. Все остальные туристические направления находятся на более низком уровне восприятия и понимания для основной массы населения.
«Очень бы хотелось, чтобы регионы активно развивали и рекламировали свой туристический потенциал, свои возможности, создавали новые туристические маршруты, благоустраивали объекты, точки культурной навигации, места отдыха. В общем, делали все для того, чтобы автопутешественник об этом знал и планировал свой приезд именно в этот регион. Потому что очень часто бывает так, что люди не знают и не видят, что какие-то места уже доступны, обустроены», – замечает специалист.
Одним из преимуществ дорожного туризма может стать решение с доставкой транспорта, замечает эксперт. Дело в том, что путешествия на дальние расстояния занимают очень много времени. Например, чтобы доехать из Москвы, Санкт-Петербурга или с Дальнего Востока на Байкал, необходимо потратить около недели, что крайне много. Так, если бы была возможность перевозить свой личный автомобиль сразу на место, где человек планирует начинать маршрут, это решило бы сразу ряд проблем. «Ну и немаловажно не зарегулировать тему автотуризма, не накладывать на нее ограничений, а наоборот, создавать условия для того, чтобы это движение было саморегулируемым и развивалось в соответствии с законами рынка», – подчеркивает Шаталов.
Одна из главных проблем автомобильного туриста в России сейчас, по мнению автопутешественника, главного редактора телеканала «Глазами туриста» Евгения Сыркина – это высокие цены на топливо, которые еще и не имеют равномерности. Он поясняет, что от региона к региону цены могут сильно отличаться.
«Вторая проблема – слабая инфраструктура как для обычного автотуризма, так и для караванинга (путешествие, предусматривающее проживание в автодомах или трейлерах). На данный момент наблюдается отсутствие цивилизованных чистых и регулярно убирающихся туалетов, мест отдыха, мест с питьевой водой и так далее», – говорит эксперт.
По его словам, автопутешествия – самый доступный и массовый вид туризма. Ежегодно все больше и больше людей отправляются в путешествия на автомобилях. Становится больше как обычных путешественников на авто, так и караванеров. Более того, уже появились отечественные производители автодомов, их продукция пользуется спросом в России.
«Необходимо создать нормальную инфраструктуру. Не только на центральных автодорогах, а по всей стране. Во многих регионах до сих пор нет автокемпингов. Много где нет нормальных комплексов АЗС с местом отдыха», – подчеркивает Сыркин.
Участник Клуба экстремальных путешествий «Маршрут» (КЭП Маршрут) Алексей Пищугин также считает, что тяга к путешествиям у людей в крови. Им нужно лишь немного помочь, направить их в нужном направлении. В связи с этим он предлагает интерактивно взаимодействовать с туристами.
«Для этого необходимо создать информационное поле – некую электронную карту, на которой потенциальный автопутешественник смог бы выбрать себе маршрут по силам и задачам. Каждый маршрут должен иметь такие характеристики, как протяженность в километрах, сложность по шкале от 0 до 10, где ноль – это возможность проехать на моноприводном городском автомобиле, а 10 – это поездка туда, где колесной технике еще никто никогда не ездил», – считает эксперт.
Кроме того, по его мнению, нужно сделать фото- и видеогалерею к каждому маршруту с описанием знаковых, ключевых точек, которые интересны к посещению. Следующим этапом на эту карту следует нанести инфраструктуру: гостиницы, автосервисы, автомойки, продуктовые магазины. Он подчеркивает, что в черте крупных городов любой человек это найдет легко, а вот на безлюдных участках – это будет нелишним.
«Также нужно выделить места для кемпингов, где путешественники смогли бы останавливаться на ночевку. Места эти должны быть минимально оборудованы: площадка под палаточный лагерь, желательно недалеко от водоема, контейнеры для мусора, места для мангала, колонка с водой. А если будет электричество, то это предел желаний», – делится собеседник.
По его словам, можно еще добавить игровой элемент: на каждом из ключевых объектов разместить QR-коды, сканируя которые путешественник бы нарабатывал «статус», который в свою очередь отображался в личном кабинете. А за этот статус, например, автопутешественник мог бы рассчитывать на скидку, заправляя автомобиль топливом, заключил Пищугин.
Ранее сообщалось, что планируется ввести пешеходные маршруты в 13 пилотных регионах – республиках Алтай, Калмыкия, Бурятия, Кабардино-Балкария, Томской, Оренбургской, Новгородской, Нижегородской, Тамбовской, а также Липецкой, Калининградской, Владимирской областях и Красноярском крае.
Уничтожение Patriot в Киеве стало результатом воздушной засады
Американский ЗРК Patriot в Киеве оказался уничтожен российским «Кинжалом» в результате воздушной засады
Российский истребитель МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» уничтожил в Киеве американский ЗРК Patriot из воздушной засады, сообщил источник.
Источник РИА «Новости» указал, что скорость «Кинжалов» позволяет им за считанные минуты достигать целей на Украине, поэтому Patriot не успевает ни уехать с места, откуда вели стрельбу, ни зарядить новые ракеты. По словам источника, американский ЗРК «был внезапно поражен из воздушной засады», украинская сторона не могла ничего сделать, чтобы защитить Patriot.
Напомним, в ночь на вторник Россия нанесла ракетный удар по Киеву, поразив гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.
ВСУ расстреляли жителей Артемовска при отступлении из частного сектора
ВСУ расстреляли часть мирных жителей при отступлении в начале недели из частного сектора на западе Артемовска в ДНР, сообщил представитель силовых ведомств региона.
По словам информатора, в западном микрорайоне частного сектора в одном из подвалов укрывались местные жители, которых украинские военные при отступлении вывели из укрытия и расстреляли, погибли более 10 человек, передает ТАСС.
Как рассказали очевидцы, происшествие случилось на улице Осипенко. По словам беженцев, в подвале дома находилось не менее 30 человек.
Силовые ведомства фиксируют данные факты.
Ранее сообщалось, что недалеко от Херсона ВСУ убили обычного рыбака ударом беспилотника. Мужчина, вышедший на водоем, умолял о пощаде, но все равно погиб.
Опубликовано видео налета российского спецназа на укрепрайон ВСУ
Бойцы российского спецназа совершили огневой налет на укрепрайон ВСУ на Купянском направлении
Опубликована видеозапись огневого налета спецназа шестой армии Западного военного округа Вооруженных сил России на украинские позиции.
Налет на укрепрайон вооруженных сил Украины был совершен на Купянском направлении. Российские военные из минометов, гранатометов и пулеметов обстреляли украинские позиции, ликвидировав несколько вражеских солдат, а также уничтожив запас боекомплекта и одно из орудий ВСУ, передает РИА «Новости».
Напомним, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что потери ВСУ за последние сутки на Купянском направлении составили до 60 военнослужащих.
СМИ: Взлом HIMARS российскими системами радиоэлектронной борьбы нанес ущерб ВСУ
19Fortyfive: Российские системы радиоэлектронной борьбы блокировкой HIMARS сорвали контрнаступление и нанесли ущерб ВСУ
ВС России смогли «взломать» защитные системы HIMARS на Украине, применяя средства радиоэлектронной борьбы, что отразилось на возможностях ВСУ, сообщил украинский обозреватель 19Fortyfive Максим Скрипченко.
По его словам, у России получается все более успешно блокировать ракеты HIMARS, используя электронные глушители, передает РИА «Новости».
Блокировка Россией электронных глушителей влияет на планы Украины начать контрнаступление, лишая ВСУ возможности угрожать армии РФ, заявил Скрипченко.
Ранее сообщалось, что одна из установленных на Украине систем ПВО Patriot получила повреждения после ракетного удара ВС России.
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для начала контрнаступления
Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что стране не достает оружия, чтобы начать контрнаступление.
Во время интервью телеканалу Sky News он выразил сожаление, что Киеву недостаточно военного оборудования и оружия для начала контрнаступления, передает РИА «Новости».
Жовква заявил, что Владимир Зеленский поехал в европейское турне, чтобы запросить дополнительные пакеты военной помощи. Замглавы офиса Зеленского отметил желание Украины провести контрнаступление как можно успешнее.
Ранее сообщалось, что контрнаступление Киева может сорваться из-за отсутствия эффекта неожиданности.
Спектакль с Серебряковым и Раппопорт отменили в Екатеринбурге
Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с Серебряковым и Раппопорт отменили в Екатеринбурге
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Спектакль режиссера Александра Марина «Эйнштейн и Маргарита», роли в котором исполняют Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт, отменен в Екатеринбурге, сообщили в организующем гастроли театральном клубе «Антракт».
Спектакль собирались показать на сцене Дворца молодежи 18 мая. Однако его афиша исчезла с сайта организации. В «Антракте» подтвердили отмену спектакля, но причин не назвали. Уточняется, что «билеты всегда в таких случаях возвращаются, и деньги тоже», передает РИА «Новости».
Напомним, в феврале премьеру спектакля отменили в Санкт-Петербурге. Серебряков и Раппопорт также снимались вместе с Иваном Ургантом в «Происшествии в стране Мульти-Пульти». Премьеру новогодней сказки сняли с эфира.
Раппопорт в ноябре исключили из совета Санкт-Петербурга по культуре и искусству, а также некоторых благотворительных проектов. Она выступала с осуждением российской специальной военной операции на Украине.
В 2019 году в России волна критики обрушилась на Серебрякова за интервью, в котором он назвал национальной идеей страны силу, наглость и хамство. Его упрекнули в том, что плохо отзывается о родной стране, в которую приезжает на заработки. Актер проживает в Канаде.
Лавров – «вассалу США» Макрону: Москва не видит угроз со стороны Пекина
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Москва и Пекин развивали сотрудничество в течение долгого времени и сейчас у стран доверительные отношения, Россия не видит угрозы со стороны Китая, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Отвечая на слова французского президента, министр призвал не «мерить по себе» и указал, что Москва не видит угроз со стороны Пекина. Лавров в интервью телеканалу «Царьград» подчеркнул, что Россия развивала сотрудничество с Китаем в течение долгого времени и сейчас у стран «теснейшие, доверительные отношения на всех уровнях», что на Западе встречается крайне редко.
Глава российского МИД также предположил, что Макрон ощущает себя вассалом США, поскольку не может добиться автономии Евросоюза. Лавров подчеркнул, что Москва открыта к сотрудничеству со всеми странами на условиях взаимного уважения и выгоды.
Ранее Макрон заявил, что Россия якобы геополитически проиграла конфликт против Украины, став «зависимой» от Китая. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ напомнил, что в настоящее время все страны Запада ложатся спать и просыпаются с мыслями о России.
Сопротивление санкциям против российского газа в ЕС оказалось «слишком большим»
Politico сообщила о «слишком большом сопротивлении» в ЕС запрету на трубопроводный газ из России
В ЕС существует слишком большое сопротивление идее запрета на импорт трубопроводного газа из России, вряд ли эту меру включат в 11-й пакет санкций, сообщил один из дипломатических представителей стран ЕС.
По словам источника, сопротивление наблюдается со стороны «государств, которые зависят от поставок» из России, так что идея «вряд ли сработает». При этом переговоры по новым санкциям «практически завершены», добавить «столь серьезную меру вряд ли удастся», передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Напомним, Евросоюз впервые заявил о готовности ввести санкции против российского газа. По данным СМИ, G7 и ЕС в рамках 11-го пакета санкций могут запретить импорт всего российского трубопроводного газа. Однако, как сообщают источники, обсуждение продолжается и «в конце туннеля света еще нет».
CNN сообщил о воздушных ударах России по «центрам управления» в Киеве
CNN: Российские военные нацелились на командные центры в Киеве и центры управления
Россия в ходе спецоперации на Украине предпринимает все более масштабные воздушные атаки, российские военные нацелились на командные центры в Киеве и центры управления, сообщают американские СМИ.
Американский военный чиновник заявил телеканалу CNN, что российские атаки также нацелены на подавление украинской ПВО, на то, чтобы сбить ее с толку, пишет РБК.
Напомним, утром вторника российские силы нанесли самый массированный удар по Киеву. Военные объекты в украинской столице атаковали ракетами «Кинжал» и «Калибр». По данным Минобороны, «Кинжалом» был поражен американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.
Появились сообщения о первом обстреле территории России из танка ВСУ
«Газета.Ru»: Украинские военнослужащие впервые обстреляли территорию России из танка
Украинские военнослужащие впервые обстреляли территорию России из танка, пишут СМИ и Telegram-каналы.
Технику ВСУ подогнали к украинскому селу Бударки на границе с Белгородской областью и «открыли огонь» по южным окраинам хутора Старый Волоконовского района, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.
В сообщении говорится, что в общей сложности было выпущено 12 снарядов. В результате никто не пострадал, разрушений нет.
Официальных комментариев Минобороны России по данному сообщению* к настоящему моменту нет.
15 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что населенные пункты Шебекинского городского округа попали под массированный обстрел вооруженных сил Украины (ВСУ).
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых «Кинжалах»
Шойгу опроверг утверждения Киева о якобы сбитых ПВО Украины гиперзвуковых ракетах «Кинжал»
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Утверждения Киева о том, что украинской ПВО во вторник якобы удалось сбить шесть российских гиперзвуковых ракет «Кинжал», не соответствуют действительности, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
Шойгу указал, что российская сторона «столько «не запускала Кинжалов», сколько» украинские войска «якобы сбивают своими заявлениями». По словам Шойгу, число «украинских перехватов», о которых заявляет Киев, «в три раза больше, чем мы пускаем». При этом он задался вопросом о том, «кто там действительно управляет американскими комплексами», которые должны осуществлять эти перехваты. «Да и с типом ракет они все время ошибаются. Потому и не попадают», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, о первом якобы сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но их заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Позднее уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету. После этого Пентагон также заявил о якобы сбитой Украиной с помощью Patriot ракете «Кинжал». Высокопоставленный источник в российском Минобороны указал, что скорость полета «Кинжала» выше предельных боевых режимов ЗРК, которые западные страны поставляют на Украину.
Тем временем в ходе массированного ракетного удара по Киеву «Кинжалом» был уничтожен ЗРК Patriot. На одном из видео, которое сняли очевидцы в Киеве, было видно, как «Кинжал» преодолевает огонь батареи ЗРК Patriot и поражает комплекс ПВО. В США признали, что ЗРК Patriot получил повреждения после российского ракетного удара.
В Киеве комментировать сообщение о поражении американского ЗРК отказались, но утром главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские средства ПВО сбили ночью, в том числе, все шесть выпущенных в сторону Киева «Кинжалов».
Бойцы ВСУ пожаловались на «безумие» в Артемовске
NYT: Киев отправляет в Артемовск только добровольцев из-за катастрофической ситуации
Ситуация в Артемовске осложнилась настолько, что киевскому режиму приходится направлять туда исключительно добровольцев, находиться в городе сейчас – это «безумие», сообщили украинские военные New York Times.
Внутри Артемовска установилась катастрофическая ситуация, по этой причине командирам приходится присылать туда только добровольцев, заявили украинские военные New York Times, передает РИА «Новости».
Один из собеседников издания отметил, что те, кто заходят в город, должны осознавать, что могут не выйти оттуда. Другой заявил, что находиться в Артемовске сейчас – «это безумие».
Ранее в среду в Минобороны заявили, что Южная группировка войск отразила семь атак ВСУ, пока штурмовые отряды продолжили зачистку Артемовска.
Перевернутый американский флаг подняли над Капитолием в США
В интернете опубликованы фотографии поднятого над Капитолием в США перевернутого американского флага
Пользователи соцсетей и СМИ публикуют фотографии перевернутого американского флага, поднятого над Капитолием в Вашингтоне.
Как отмечает PiQ в Twitter (соцсеть заблокирована в России), Кодекс флага США допускает поднимать флаг в таком виде только как «сигнал бедствия в случаях крайней опасности для жизни или имущества».
Онищенко прокомментировал увольнение гендиректора центра «Вектор» в связи с утратой доверия
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«Удивительно, что он даже доктором наук не был в то время. Еще тогда мне не были понятны мотивы назначения этого человека», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-руководитель Роспотребнадзора, депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко, комментируя увольнение гендиректора центра «Вектор» Рината Максютова из-за конфликта интересов.
СМИ сообщили, что генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов уволен со своей должности. Источник «Интерфакса» утверждает, что это произошло в связи с утратой доверия. Позже в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что основанием для увольнения стало нарушение закона «О противодействии коррупции» и выявленный конфликт интересов.
«Когда центр «Вектор» создавали, я имел к этому отношение, работая в Министерстве здравоохранения СССР. Там, в том числе, выполнялась технологическая программа страны, благодаря чему к исходу Советского периода мы были впереди планеты всей. Учредители были очень серьезные. Правда, не все, что замышлялось, достойно было выполнено. Тем не менее, кадры там были великолепные», – говорит Онищенко.
Он подчеркивает, что набор сотрудников для работы в центре «Вектор» шел со всего Советского Союза, нужны были самые достойные кандидаты. Работать в данном заведении считалось престижным. После распада СССР, научный институт оказался самостоятельным звеном – он не был в подчинении ни одного из министерств, и являлся Научно-производственным объединением. Однако после того, как было издано специальное постановление, центр оказался частью Роспотребнадзора.
«Любой коллектив, будь производственный или образовательный, это живой организм, который формируется на протяжении всего существования. Как мы видим, были периоды в жизни этого коллектива нелегкие. И я сам с этим коллективом работал, но совершенно не помню этого молодого человека (Максютова, – Прим. ВЗГЛЯД). Хотя я работал с «Вектором» так долго, что, должно быть, знал почти каждого там», – делится собеседник.
Онищенко обращает внимание на то, что Максютову на данный момент всего 41 год. Его удивило, что в более раннем возрасте ему удалось занять такую высокую должность, как генеральный директор «Вектора». Кроме того, все годы, пока во главе стоял Максютов, собеседник следил за публикационной активностью центра в научном пространстве, однако не видел ничего любопытного.
«От руководителя многое зависит. Скорее всего, он не справился со своими руководительскими обязанностями. Этот молодой человек был назначен на должность где-то 6 лет назад, точно не помню. Но удивительно, что он даже доктором наук не был в то время. Еще тогда мне не были понятны мотивы назначения этого человека. К тому же, по образованию он биолог, что тоже вызывает вопрос. Хотя это не принципиально, нигде не написано, что не может быть иное образование. Но все равно все-таки нужно иметь мышление минское, потому что на этом на этом институте лежат очень серьезные задачи», – рассуждает депутат.
По его словам, «Вектор» является хранителем государственной коллекции вирусов. Именно поэтому у него должно быть сильное и внимательное руководство, которое не допустит каких-либо непоправимых вещей.
Центр «Вектор» – один из крупнейших отечественных научно-производственных комплексов в области естественных наук. Входит в Роспотребнадзор. Максютов работал в «Векторе» с 2003 года. Также он участвовал в разработке вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона».
Китай призвал иностранные посольства убрать украинские флаги
«Киодо» сообщил о просьбе Пекина к иностранным посольствам убрать украинские флаги и плакаты в поддержку Киева
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Китай просит западные посольства и международные организации не использовать внешние стены их зданий в Пекине для «политической пропаганды», сообщают дипломатические источники.
Ряд западных посольств установили плакаты с украинским флагом и подписями на китайском и английском языках, призывающих к поддержке Украины. Неделю назад МИД Китая направил им уведомление, в котором призвал не допускать «возникновения конфликтов между государствами», а также указал на необходимость «соблюдать китайские законы и постановления», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Киодо».
«Киодо» сообщает, что просьба Китая вызвала недовольство со стороны дипломатов из Европы и других регионов, никто из них, предположительно, не убрал вывески. Среди стран, посольства которых заявили о поддержке Украины – Канада, Германия и Польша.
Напомним, Госдеп заявил, что Китаю важно услышать от украинских партнеров о значимости соблюдения суверенитета и территориальной целостности Украины, необходимости учитывать обеспокоенности Украины в сфере безопасности.