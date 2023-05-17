Путин присвоил 50-му самоходному артиллерийскому полку наименование «гвардейский» Путин поручил создать маршрут для автотуризма из Петербурга во Владивосток 17 мая 2023, 13:34 Текст: Алексей Дегтярев

Правительству предстоит разработать концепт российского автомобильного туризма, пилотным маршрутом должна стать дорога из Петербурга во Владивосток. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин. Правительству необходимо создать и утвердить концепцию развития автотуризма в стране, определяющую развитие сопутствующей инфраструктуры и предусматривающую пилотный проект по маршруту Петербург – Владивосток. Поручение опубликовано на сайте Кремля. В пилотный маршрут должны войти федеральные трассы «Россия» (Москва – Петербург) и «Восток» (Москва – Казань). Срок разработки – до 15 июня. Ответственным указан премьер-министр Михаил Мишустин. Путин назвал преимущества строительства железнодорожного участка Решт – Астара

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Текст: Елизавета Шишкова

Железнодорожный участок Решт – Астара позволит наладить бесшовное сообщение по маршруту Север – Юг, заявил президент Владимир Путин на церемонии подписания межправительственного соглашения России и Ирана о сотрудничестве по финансированию проектирования, строительства и поставок для создания этого участка железной дороги. Глава российского государства уточнил, что между иранскими городами Рештом и Астарой будет проложена железнодорожная ветка протяженностью 162 километра. Ее ввод в эксплуатацию позволит наладить прямое и бесшовное железнодорожное сообщение по всей протяженности маршрута Север – Юг, приводятся слова Путина на сайте Кремля. Также этот железнодорожный участок позволит диверсифицировать глобальные транспортные потоки, а также сократить время и затраты на их доставку. «Перевозки по новому коридору будут обладать значительными конкурентными преимуществами», – указал Путин. В качестве примера он привел доставку грузов из Санкт-Петербурга в Мумбаи, которая по новому маршруту займет около 10 суток, по другим маршрутам груз доставлялся за 30-45 суток. Российский президент на церемонии подписания соглашения, которая прошла в формате видеосвязи, поблагодарил президента Ирана Эбрахима Раиси за личное участие в реализации проекта. «Это, действительно, большое событие для региона, для всей мировой транспортной инфраструктуры, для наших стран», – указал глава государства. Газета ВЗГЛЯД объясняла, какие выгоды принесет России новый транспортный коридор «Север – Юг». Политолог: СВО привела к перестройке работы правозащитной системы России Политолог Федорова рассказала о новых задачах правозащитной системы РФ в условиях СВО

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Евгений Поздняков

За 2022 год Россия столкнулась с множеством вызовов в социальной сфере. Тем не менее у нас получилось выстроить хорошую систему поддержки участников СВО и их семей, а также беженцев с Украины. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Анна Федорова. Ранее Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. «За прошлый год произошла практически полная перестройка работы правозащитной системы РФ, что было связано с началом СВО. Президент дал четко понять, что семьи каждого солдата, отправившегося защищать интересы государства в зону конфликта на Украине, должны получать максимум поддержки со стороны правительства», – сказала политолог Анна Федорова. «Фактически система социального снабжения перешла на усиленную работу, в рамках которой деятельность уполномоченного по правам человека трудно переоценить. Появился запрос на общую гибкость структуры – были созданы мобильные группы, которые помогали не только в кратчайшие сроки получать заявки от представителей семей участников СВО в регионах, но и продуктивно их обрабатывать», – отмечает эксперт. «Активная поддержка оказывалась и беженцам из новых регионов РФ. За 2022 год в России появилось огромное число льгот, которые позволили людям, бегущим от ужасов войны, освоиться и привыкнуть к новой жизни. Конечно, мы до сих пор сталкиваемся с определенными трудностями по данному направлению, но прилагается максимум усилий для интеграции этих людей в наше общество», – подчеркивает собеседница. «Без преувеличения можно говорить о том, что Татьяна Москалькова провела колоссальную работу. Под ее руководством мы сумели крайне быстро и продуктивно ответить на многие вызовы 2022 года. Россия в очередной раз продемонстрировала способность в полной мере прислушиваться к нуждам собственных граждан», – резюмирует Федорова. Ранее Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Об этом сообщается на официальном сайте президента России. В ходе беседы главе РФ был предоставлен ежегодный доклад о работе УПЧ. Подчеркивается, что особое внимание в нем было уделено обработке обращений, связанных с СВО. В ходе беседы Татьяна Москалькова предложила закрепить в российском законодательстве категории граждан, не подлежащих мобилизации. Кроме того, она отметила, что необходимо прописать процедуру демобилизации для тех жителей России, которые были призваны по ошибке. Уполномоченный также выступила за уравнивание социальных льгот для участников СВО. В свою очередь президент Владимир Путин отметил, что направлений деятельности в зоне ответственности УПЧ очень много. При этом, по его мнению, ни одно из них нельзя назвать второстепенным. Он также поблагодарил Москалькову и ее коллег за продемонстрированные в течение года успехи. «Будем помогать Вам в достижении тех целей, ради которых и создан институт Уполномоченного по правам человека», – заверил Путин. Новости СМИ2 Сенатор: Крымский мост стал символом возвращения полуострова в Россию Сенатор Цеков: Открытие Крымского моста дало импульс развитию российского Причерноморья

Фото: @polozovsky

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Крымский мост стали символом воссоединение полуострова с Россией. Проект ускорил экономическое развитие Крыма и показал всему миру технический, строительный и управленческий потенциал России, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. В понедельник отмечается пятилетие открытия Крымского моста. «Крымский мост – это не только транспортный проект, который помогает интегрироваться региону в экономику страны, но и символ возвращения полуострова в состав России. Мы хотели его постройки задолго до 2014 года – соединиться с Россией если не административно, то хотя бы в транспортном отношении. А пять лет назад проект стал одной из отправных точек для процесса собирания исторически русских земель», – рассказал член комитета Совета Федерации по международным делам, представитель Крыма Сергей Цеков. «Когда пять лет назад мост открыли, крымчане обрели чувство полноценного присоединения к России. Мы перестали чувствовать себя землей на окраине большой страны, а стали монолитом с остальной Россией. Кстати, этаким «обрубком» мы себя чувствовали в составе Украины, которая не вкладывала в полуостров, а только забирала. Если же коснуться экономической сферы, то открытие Крымского моста стало импульсом для развития всего российского Причерноморья», – напомнил собеседник. «Нельзя не отметить высочайшее качество и ответственность подхода к строительству объекта со стороны российских властей и технических специалистов. Именно такое отношение позволило построить мост в беспрецедентно сжатые сроки – работы по возведению стартовали в феврале 2016 года, а уже 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин лично проехал по мосту за рулем КамАЗа на церемонии открытия. Кстати – по самому длинному мосту в Европе, его протяженность составляет 19 км», – отметил сенатор. «В целом, возведение объекта такого уровня стало еще одним подтверждением того, что президент Путин ввернул нашей стране компетенции в реализации крупных инфраструктурных проектов. Строительство Крымского моста стало самым масштабным проектом постсоветской России, продемонстрировавшим всему миру технический, строительный и управленческий потенциал нашей страны. И то, с какой скоростью после теракта 2022 года был восстановлен мост – еще одно тому подтверждение», – подчеркнул парламентарий. «Отдельно хочу отметить реакцию украинских властей на наше возведение моста. Сначала они говорили, что это миф, потом утверждали, что мы не доведем строительство до конца, а потом начали говорить, что раз мост сам не развалился, то они его снесут. И с тех пор недели не проходит, как кто-нибудь в Киеве – политик или политолог – обязательно вбрасывают в медиапространство угрозу, касающуюся Крымского моста. Киев даже не раз отправлял террористов для диверсий против моста. В итоге: где это диверсанты? А мост стоит и будет стоять», – заключил Цеков. 15 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии движения по автодорожной части Крымского моста. Президент проехал за рулем головной машины – КамАЗа – в колонне строительной техники. Затем глава государства выступил на торжественном митинге-концерте по случаю открытия моста. «Я искренне поздравляю вас с этим замечательным праздничным, в полном смысле этого слова историческим днем. Историческим, потому что в разные исторические эпохи, в том числе при царе-батюшке, люди мечтали построить этот мост. Потом вернулись к этому в 30-е годы прошлого столетия, потом в 40-е, 50-е. И вот наконец благодаря вашему труду, вашему таланту этот проект, это чудо свершилось», – сказал Путин. «Это делает Крым и легендарный Севастополь еще сильнее, а всех нас – еще ближе друг к другу. Это позволит развивать новыми темпами и в новом качестве экономику Крыма и Севастополя, поднимать жизненный уровень людей», – добавил президент.

Путин принял участие в церемонии подписания соглашения о строительстве ж/д участка в Иране Путин и Раиси приняли участие в церемонии подписания соглашения о ж/д участке Решт – Астара в Иране

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси в среду принимают участие в церемонии подписания соглашения о создании железнодорожного участка Решт – Астара в Исламской республике. Глава российского государства участвует в мероприятии по видеосвязи. Финансировать проектирование, строительство, а также поставки товаров и услуг Россия и Иран планируют совместно, передает ТАСС. Подписи под соглашением поставят министр транспорта России Виталий Савельев и министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш. На церемонии также присутствует вице-премьер Александр Новак. Линия Решт – Астара, протяженность которой составит 170 км, призвана соединить сухопутные участки международного транспортного коридора Север – Юг. В результате это повысит экономическую эффективность транскаспийского маршрута. Путин ранее отмечал, что этот проект интересен не только России и Ирану, но и всем участникам мировой торговли, потому что с точки зрения логистики «это существенное дополнение к Суэцкому каналу и к черноморским проливам». По словам российского президента, такое решение «удешевляет маршрут, значит, и конечная цена товаров будет ниже». Новости СМИ2 Путин выразил соболезнования близким Сагалаева Путин назвал Сагалаева легендой и корифеем российской тележурналистики 15 мая 2023, 17:15 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин в телеграмме выразил соболезнования родным и близким умершего президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева и отметил, что тот был легендой и подлинным корифеем отечественной тележурналистики. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин назвал Эдуарда Сагалаева творческим, талантливым и открытым к общению человеком. По словам российского лидера, Сагалаев всегда искренне радел за дело, трудился увлеченно, с полной отдачей, служил примером высочайшего профессионализма, верности своему призванию. Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей, известный тележурналист Эдуард Сагалаев умер в субботу, 13 мая, в возрасте 76 лет. Церемония прощания Сагалаевым пройдет 16 мая в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. Служащим в армии по контракту иностранцам упростили получение гражданства Путин уточнил условия упрощенного получения гражданства РФ иностранцами, проходящими службу по контракту

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин уточнил условия получения российского гражданства в упрощенном порядке для иностранцев, проходящих в РФ службу в армии по контракту. Подписанный указ вносит изменения в указ на ту же тему от 30 сентября 2022 года. Теперь с заявлениями о приеме в гражданство в упрощенном порядке могут обратиться «иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах (ВС) РФ или воинских формированиях на срок один год», говорится в указе, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России. Ранее Путин подписал закон «О гражданстве РФ», предусматривающий сокращение требований при получении гражданства. Новости СМИ2 Путин дал оценку работе Москальковой за прошедший год 15 мая 2023, 16:15 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, он выразил благодарность ей и омбудсменам в регионах за активную работу. Путин отметил, что направлений работы очень много, они все важные. «У вас эта работа идет очень активно, хочу за это поблагодарить вас и ваших коллег, которые на местах непосредственно с людьми работают», – сказал глава государства, передает ТАСС. В свою очередь Москалькова рассказала о поддержке семей участников СВО, решении социальных вопросов, ситуации в колониях. Ранее Москалькова предложила закрепить в законодательстве не попадающие под мобилизацию категории граждан. Политолог: В Амурской области досрочно завершат расселение людей из аварийного жилья Политолог Манойло отметил развитие дорожной сети и расселение аварийного жилья в Амурской области

Фото: assoc.khv.gov.ru

Текст: Андрей Резчиков

Василий Орлов находит эффективные способы решения проблем в регионе. При нем началось активное строительство дорог и досрочно завершится программа переселения людей из аварийного жилья. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Андрей Манойло, комментируя результаты встречи президента России с губернатором Амурской области. За время работы губернатором Орлов развил социальную сферу. «Прежде всего это касается дорожного строительства и расселения людей из аварийного жилья. В этом году планируется переселить 840 человек, а за все время действия программы переселились три тысячи человек. Программа идет опережающими темпами, до 2024 года она будет реализована досрочно», – указал Андрей Манойло, профессор МГУ, член научного совета при Совбезе России.

Кроме того, Амурская область активно помогает участникам спецоперации на Украине. «В этом отношении Орлов тоже показал себя организатором, способным даже в условиях дефицита региональных бюджетов оказать существенную помощь тем, кто защищает сегодня нашу жизнь и свободу», – считает эксперт. Главным же итогом встречи губернатора с президентом России стало одобрение Владимиром Путиным выдвижения Орлова на второй срок. «Это очень важно. Это означает, что Орлов входит в команду президента», – добавил Манойло. Во вторник президент России Владимир Путин в ходе встречи в формате видеоконференции с губернатором Амурской области Василием Орловым пожелал ему успехов на предстоящих выборах главы региона. «Хочу поблагодарить за то, что было сделано, и пожелать вам удачи», – сказал президент. Новости СМИ2 Политолог: Федеральный центр позитивно оценивает работу властей Новосибирской области Политолог Асафов оценил результаты встречи Путина с губернатором Новосибирской области Травниковым

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Президент хорошо знаком с деятельностью губернатора Новосибирской области. И если он поприветствовал участие Травникова в сентябрьских выборах, значит федеральный центр позитивно оценивает работу властей региона», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов, комментируя рабочую встречу Владимира Путина с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. «Судя по контексту встречи, Путин хорошо понимает специфику региона и видит в Травникове эффективного управленца, что подтверждается растущими социально-экономическими показателями в регионе», – указал Александр Асафов, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», член Общественной палаты РФ.

«Отдельным блоком шли вопросы помощи участникам СВО. Травников подчеркнул приоритетность этого направления для региона. И это видно из намерения построить новый крупный реабилитационный центр. Кроме того, предусмотрен целый пакет соцгарантий и другие меры. В этом процессе видна активная деятельность региональных властей и высокая оценка их работы со стороны президента», – сказал собеседник. Во вторник президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. В докладе главе государства Травников отметил, что ситуация в экономике в его регионе стабильна, сообщает пресс-служба Кремля. Глава региона также рассказал о планах построить реабилитационный центр на 400 мест для среднесрочной и долгосрочной реабилитации участников СВО. В случае выделения федерального финансирования Травников пообещал запустить реабилитационный центр уже через полтора года. Путин сказал, что все представленные ему документы будут рассмотрены и переданы в федеральное правительство.

Также Путин поддержал участие Травникова в сентябрьской избирательной кампании, передает РИА «Новости». «Вы, и все люди, которых вы привлекли к совместной работе, не просто добиваетесь решения стоящих перед вами задач, а в целом правильно определяете основные направления развития и добиваетесь результатов там, где это наиболее востребовано», – сказал президент. Президент пожелал успехов Травникову на выборах губернатора 16 мая 2023, 17:56 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин провел в режиме видеосвязи встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Глава государства поддержал решение губернатора баллотироваться на новый срок на выборах в сентябре и пожелал ему удачи. Путин отметил, что Травников и люди, которых он привлек к совместной работе, не просто добиваются решения стоящих задач, а в целом правильно определяют основные направления развития и достигают результатов там, где это наиболее востребовано. Он подчеркнул, что власти региона решают существующие проблемы. «Я считаю, что вполне удовлетворительно все происходит. Я желаю вам успехов, удачи, надеюсь, что люди оценят то, что сделано в Новосибирской области», – сказал президент. В ходе беседы Травников рассказал Путину, что ситуация в экономике области по-прежнему стабильна. Отрасли, которые набрали в прошлом году хорошие темпы, продолжают прирастать, говорится на сайте Кремля. В частности, рост обрабатывающего производства по итогам первого квартала превысил 5%. «Я думаю, такая тенденция по году продолжится», – сказал Травников. Новости СМИ2 АТОР не исключила возобновления автобусных туров в Грузию В АТОР допустили возобновление автобусных туров в Грузию после запуска прямых рейсов 16 мая 2023, 11:06 Текст: Алина Власенко

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян выразил мнение, что вместе с прямым авиасообщением в Грузию могут возобновиться и автобусные туры в эту страну. Как заявил Мурадян, автобусные туры в Грузию также могут возобновиться, поскольку граница по Верхнему Ларсу сейчас открыта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Мурадян также не исключил, что после запуска авиарейсов между Россией и Грузией и снятия ограничений по квотам объем туристов в год может достичь в 1 млн человек. По данным Минэкономразвития, в 2022 году Грузию посетили свыше 830 тыс. российских туристов, что в восемь раз больше, чем годом ранее. Ранее российская авиакомпания «Азимут» открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Тбилиси, возможность покупки билетов стала доступной на официальном сайте авиакомпании. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия и Иран договорились о совместном создании ж/д участка Решт – Астара 17 мая 2023, 12:00 Текст: Ольга Никитина

Россия примет участие в проекте строительства железнодорожного участка Решт – Астара в Иране, соответствующее соглашение в среду подписали представители двух стран – министры Виталий Савельев и Мехрдад Базрпаш. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси также принимали участие в церемонии. Российский лидер присоединился к ней по видеосвязи. С российской стороны на церемонии в Иране присутствовал вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС. Путин ранее отмечал, что этот проект интересен не только России и Ирану, но и всем участникам мировой торговли, поскольку это станет существенным дополнением к Суэцкому каналу и к черноморским проливам. Российский лидер отмечал, что такое решение «удешевляет маршрут, значит, и конечная цена товаров будет ниже». Новости СМИ2 В Анкаре сообщили о скорых переговорах Путина и Эрдогана по зерновой сделке ТАСС: Путин и Эрдоган могут в ближайшее время обсудить продление зерновой сделки 17 мая 2023, 10:10 Текст: Ольга Никитина

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время могут провести телефонные переговоры по вопросу продления зерновой сделки, которая истекает 18 мая, сообщил источник в Анкаре. Источник ТАСС отметил, что возможность таких переговоров не исключена. По его словам, достичь соглашения по данному вопросу «жизненно важно». Ранее о том, что зерновую сделку в «критические 24 часа» могут обсудить президенты России и Турции, писало турецкое издание Hurriyet. Москва подчеркивала, что в основе принятия Россией решения по вопросу продления или прекращения зерновой сделки будет лежать соблюдение российских интересов. Раиси заявил о большом экономическом потенциале Ирана и России 17 мая 2023, 12:34 Текст: Елизавета Шишкова

У России и Ирана есть большой экономический потенциал, однако он полностью пока не задействован, страны обязаны приложить все усилия, чтобы реализовать все проекты, заявил иранский президент Эбрахим Раиси в ходе церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт-Астара. «Мы должны задействовать все силы, средства и возможности, чтобы были реализованы эти проекты», – сказал он, передает РИА «Новости». В свою очередь президент России Владимир Путин выразил надежду на продолжение контактов с Ираном. Он поблагодарил коллегу за участие в проекте, важном для региона и для всей мировой транспортной инфраструктуры. «Спасибо за его поддержку. Очень рад был вас видеть, надеюсь на продолжение наших с вами контактов – и в заочном, и в очном формате», – сказал Путин. Напомним, Путин и Раиси приняли участие в церемонии подписания соглашения о создании железнодорожного участка Решт – Астара в Исламской республике. Новости СМИ2 Путин поздравил Токаева с 70-летием Пресс-служба Кремля: Путин тепло поздравил Токаева с 70-летием 17 мая 2023, 12:50 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин тепло поздравил коллегу из Казахстана Касым-Жомарта Токаева с юбилеем по телефону, лидеры подтвердили настрой на укрепление отношений двух стран, сообщает пресс-служба Кремля. По информации пресс-службы, во время разговора был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление росийско-казахстанских союзнических отношений, расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям, передает ТАСС. Также в Кремле отметили, что Путин направил Токаеву поздравительную телеграмму. Настрой на необходимость дальнейшего развития партнерства Путин и Токаев обсудили 9 мая. Напомним, президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Москву, где принял участие в праздничных мероприятиях Дня Победы.

