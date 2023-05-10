Названы пилотные регионы развития пешеходного туризма

Названы регионы, где будут развивать пешеходный туризм

В 13 пилотных регионах планируется ввести пилотные пешеходные маршруты, главы этих регионов вместе с местными жителями исследовали эти направления и обсудили, как повысить привлекательность такого вида отдыха и сделать его доступнее.

Проект по развитию пешеходных маршрутов реализуется по программе Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Программа является частью президентской платформы «Россия – страна возможностей» и осуществляет свою деятельность в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Для начала пешеходные маршруты планируется ввести в 13 пилотных регионах – республиках Алтай, Калмыкия, Бурятия, Кабардино-Балкария, Томской, Оренбургской, Новгородской, Нижегородской, Тамбовской, а также Липецкой, Калининградской, Владимирской областях и Красноярском крае.

Так, глава Калининградской области Антон Алиханов и еще 100 человек проехали на велосипедах более 50 км по маршруту «пос. Железнодорожный – пос. Мальцево – г. Озерск». Путешествие прошло по первому промаркированному в стране веломаршруту по дорогам общего пользования с неинтенсивным автомобильным движением.

По тропе «Путь Томича» компанию школьникам составил губернатор Томской области Владимир Мазур. Тургруппа узнала, как жили и чем занимались местные жители в разные исторические эпохи.

В Липецкой области организовали прогулку по живописной экотропе в окрестностях археологического парка «Аргамач» под руководством главы Игоря Артамонова.

Поход в Кабардино-Балкарии посвятили боям Великой Отечественной войны за Курпские высоты. Более 100 ребят прошли свыше 9 км с главой республики Казбеком Коковым, представителями местной власти и участниками СВО.

Школьники, студенты и представители «Движения Первых» сплавились по горной реке Катунь, отправились на конную прогулку и обсудили развитие туризма у костра с главой Республики Алтай Олегом Хорохординым.

Главы остальных регионов, где запущены маршруты, также приняли участие в походах и активностях вместе с местными жителями.

Задачу создать и развивать в России туристические маршруты для детей, молодежи и семей с детьми поставил президент страны Владимир Путин по итогам заседания Государственного Совета РФ в конце декабря 2022 года.

Проект по развитию пешеходных маршрутов включает Первый туристический слет «Маевка. Больше, чем путешествие», который пройдёт с 10 по 14 мая в Пятигорске. На него приедут опытные и начинающие путешественники, а также эксперты туристической индустрии – всего более 1 тыс. человек. Одна из ключевых целей слета – запустить работу по продвижению массового пешеходного туризма в России.