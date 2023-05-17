Чернышенко отправился на Кубу на встречу с президентом страны

Зампред правительства России Чернышенко отправился на Кубу для проведения заседания межправкомиссии и встречи с президентом

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко с 17 по 19 мая совершит рабочий визит на Кубу, где проведет двадцатое заседание российско-кубинской межправительственной комиссии и встретится с президентом страны Мигелем Диас-Канелем, сообщают в аппарате вице-премьера.

По информации аппарата, вице-премьер и заместитель премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисас проведут двадцатое заседание российско-кубинской межправительственной комиссии и примут участие в пленарной сессии Российско-кубинского бизнес-форума, передает ТАСС.

Кроме того, уточняется, что российская делегация посетит металлургический комбинат «Антильяна де Асеро имени Хосе Марти», где пройдет открытие электросталеплавильного цеха.

Ранее председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Лассо заявил, что руководство США является виновником разжигания конфликта на Украине и пытается путем медийного давления возложить ответственность за кризис на Россию.