СNN: Лондон передал Киеву ракеты большой дальности Storm Shadow

Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, при этом британские власти взяли с Киева обещание, что они не будут использоваться по целям в России, передает канал СNN со ссылкой на западных чиновников.

Таким образом, отмечается в материале, Украине предоставлен «новый ударный потенциал по нанесению ударов дальнего радиуса действия в преддверии долгожданного контрнаступления», передает РИА «Новости».

Один из чиновников заявил, что Киев заверил Лондон в том, что ракеты будут использоваться только по целям «на суверенной территории Украины».

По данным источника, подобное вооружение «по-настоящему меняет правила игры», Украина получила возможности, о которых Киев просил с начала конфликта.

Ранее источники сообщали, что США не планируют передавать Украине дальнобойные ракеты, следуя примеру Британии.