Задержанные в Херсонской области признались в шпионаже для СБУ

Видео ФСБ: Задержанные за шпионаж в Херсонской области дали признательные показания

Украинские граждане, задержанные за шпионаж в Херсонской области, дали признательные показания. Об этом свидетельствует видеозапись допроса, опубликованная ФСБ.

Один из задержанных признался, что отправлял данные по территории Чернобаевского аэропорта, где было несколько точек дислокации Вооруженных сил России. Кроме того, мужчина передал куратору данные о другой точке рядом с аэропортом, где стояла военная техника, передает РИА «Новости».

Задержанный уточнил, что его курировала женщина, она представилась как военнослужащая одной из военных частей.

Другой задержанный сообщил, что дважды скидывал видео с дислокацией военной техники знакомому из Службы безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что Федеральной службой безопасности России на территории Херсонской области задержаны агент украинских спецслужб и лицо, действовавшее по его заданию.