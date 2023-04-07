Белый дом попытался свалить вину за провал в Афганистане на Трампа

Представитель Белого дома Кирби упрекнул Трампа в создании ситуации, которая привела к провалу США в Афганистане

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден принимает ответственность за провал при выводе войск из Афганистана. Однако в докладе Белого дома говорится, что возможности Байдена были ограничены из-за администрации Дональда Трампа.

Кирби признал, что ряд оценок «оказался неверным», но заверил, что разведка США сделала все возможное. «Я еще не видел оценок разведки, которые бы были верными на 110%», – сказал он, подтвердив, что американское руководство «не совсем поняло ситуацию в Афганистане» относительно продвижения «Талибана*» и того, «как быстро падут афганские национальные силы безопасности».

По словам Кирби, афганские силы безопасности не стали «сражаться за страну», хотя США «20 лет обучали и оснащали их». По его мнению, в Вашингтоне не «в полной мере оценили уровень коррупции» среди афганских офицеров. «Я мог бы продолжать и продолжать», – приводит его слова ТАСС.

Кирби подтвердил, что Байден берет на себя ответственность за то, как происходил вывод американских войск из Афганистана: «Он главнокомандующий, и он абсолютно несет ответственность за операции, которые проводят наши мужчины и женщины, и за любые приказы, которые он отдает». Кирби сказал, что Байден уверен в правильности приказа о выводе войск из Афганистана.

Однако Кирби заявил, что не Байден «вел переговоров с талибами» изначально – это было решение администрации Дональда Трампа. По его словам, не Байден «освободил 5 тыс. заключенных» талибов, «сократил численность» войск США в Афганистане. «И у него не было договоренности с талибами, чтобы они не атаковали наши войска», – сказал Кирби. Он заявил, что Байдену «пришлось иметь с этим дело». Как полагает Кирби, нынешнего президента США нельзя «винить» в неудачах при выводе войск.

В докладе Белого дома, посвященном выводу войск США из Афганистана, говорится, что Байден оказался «серьезно ограничен из-за условий, которые создал его предшественник». Авторы доклада упрекнули администрацию Трампа в том, что Байдену «не оставили никаких планов касательно окончательного вывода войск и эвакуации союзников», хотя «до утвержденного полного вывода войск оставалось всего три месяца».

«Когда Байден вступил в должность 20 января 2021 года, военное положение талибов было самым сильным с 2001 года, они контролировали или претендовали на контроль почти над половиной территории государства. В то же время у США было всего 2,5 тыс. военнослужащих на местах - это самое низкое число с 2001 года», – сказано в докладе. Подчеркивается, что, по сообщениям спецслужб, талибы возобновили бы атаки на войска США и их союзников, если бы американские солдаты не покинули страну. При этом утверждается, что присутствие американских войск в Афганистане в любом случае не смогло бы в корне изменить ситуацию.

В результате, как сказано в докладе, «после более чем 20 лет, более 2 трлн долларов и создания афганской армии в 300 тыс. военнослужащих, скорость и легкость, с которой «Талибан» взял под контроль Афганистан, свидетельствуют о том, что не существовало решения <...>, которое могло бы кардинально изменить ход событий».

Официальный представитель Трампа Стивен Чжан заявил Daily Caller, что Белый дом «пытается одурачить американский народ за свой провальный вывод войск из Афганистана».

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол назвал выводы по Афганистану «позорными и оскорбительными». По его словам, Байден «несет ответственность за массовые провалы в планировании и исполнении». Конгресс «должен получить доступ к максимально полному списку документов по выводу войск, чтобы получить ответы на вопросы о том, почему вывод войск оказался такой катастрофой», сказал Маккол. Засекреченная версия доклада будет передана администрацией в Конгресс.

Напомним, Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки».