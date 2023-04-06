В Минобороны привели подробности уничтожения Киевом украинских пленных

Минобороны: Киев намеренно уничтожает бойцов ВСУ, чтобы заставить их держать позиции

Украинская сторона специально убивает собственных военнослужащих огнем артиллерии, чтобы те не оставляли занимаемые позиции и не отступали, заявили в Минобороны России.

В среду подразделения «Южной» группировки войск у поселка Авдеевка в ДНР проводили активные действия по захвату опорного пункта ВСУ. Командир подразделения 53-й механизированной бригады ВСУ обратился к российскому командованию, сообщив о добровольной сдаче 14 человек, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Для безопасного вывода украинских военных из опорного пункта боевые действия приостановили, огонь был полностью прекращен.

Бойцов ВСУ разместили в блиндаже до утра, чтобы потом вывезти их в тыл российской группировки. Ночью ВСУ провели артобстрел по блиндажу, было выпущено около 300 крупнокалиберных снарядов. Все 14 сложивших оружие украинских военнослужащих были убиты, заключили в министерстве.

В начале февраля подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что бойцы ВСУ попытались дезертировать с позиций у Макеевки, но их остановили огнем заградительного отряда украинские военные. Погибло трое военнослужащих.