Путин назвал объем выполненных мероприятий по приоритетным программам с Белоруссией

Путин: Россия и Белоруссия выполнили 74% мероприятий по приоритетным программам

Россия и Белоруссия выполнили 74% приоритетных отраслевых программ, страны не намерены снижать набранные темпы, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства РФ и Белоруссии.

«Имеются значительные достижения в интеграции ключевых отраслей экономики, осуществляются утвержденные на заседании Высшего госсовета в 2021 году 28 приоритетных отраслевых программ. К настоящему времени правительства и профильные ведомства выполнили уже 74 процента намеченных в соответствии с этими программами мероприятий», – сказал глава российского государства, передает ТАСС.

Путин добавил, что эта работа приносит конкретные и ощутимые результаты.

Ранее Путин заявил, что Москва и Минск подготовят концепцию безопасности Союзного государства, в которой будут также отражены внешние вызовы.