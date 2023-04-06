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6 апреля, четверг | Последнее обновление — 18:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Госсекретарь СБ Белоруссии объяснил особенности расположения ядерного оружия в стране
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Путин анонсировал подготовку концепции безопасности Союзного государства
Путин анонсировал подготовку концепции безопасности Союзного государства России и Белоруссии
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Москва и Минск подготовят концепцию безопасности Союзного государства, в которой будут также отражены внешние вызовы, сообщил глава российского государства Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
Он отметил, что на заседании большое внимание уделялось вопросу о начале подготовки концепции безопасности Союзного государства, передает ТАСС.
«В этом документе имеется в виду сформулировать основополагающие задачи нашего взаимодействия в свете растущей напряженности на внешних границах наших государств и развязанной против нас санкционной и информационной войны», – сказал Путин.
Также страны будут расширять двустороннее сотрудничество в оборонной, военно-технической сфере. «И это безусловно отвечает коренным интересам наших стран и народов. По-настоящему важно с учетом непростой международной обстановки это именно сегодня», – сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что на Высшем госсовете (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии получится найти понимание по всем вопросам.
Путин заявил о жестокости киевского режима к украинцам
ВСУ на одном из участков уничтожили 14 собственных военных, сдавшихся в плен, при этом пострадали и российские солдаты, заявил президент Владимир Путин на встрече с врио ДНР Денисом Пушилиным.
По данным президента, на одном из участков 14 украинских военных сдались в плен, передает ТАСС.
«Но было уже поздно, и наши остались там с ними, несколько человек. Даже не охраняли, чтобы потом с утра вывезти из зоны боевых действий. Триста снарядов противник положил в одно место! Уничтожил всех своих военнослужащих», – сказал Путин.
Он добавил, что Россия имеет дело с киевским режимом, который в высшей степени жесток не только к российским гражданам, но и к своим.
На встрече с Пушилиным Путин также поставил военным задачу прекратить обстрелы Донбасса.
Лукашенко заявил о найденных в Белоруссии украинских схронах с оружием
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На белорусской территории найдены несколько схронов украинских диверсантов, в них содержалось оружие и взрывчатка, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства с президентом России Владимиром Путиным.
Операция проводилась совместно с ФСБ России при участии директора российской спецслужбы Александра Бортникова, сообщил Лукашенко Путину, передает ТАСС.
Детали белорусский лидер пообещал раскрыть позднее. Он добавил, что был задержан один террорист, проникший в Белоруссию через Россию.
На территории обеих стран есть схроны с оружием и взрывчаткой. По его словам, именно так был подготовлен теракт в петербургском кафе, в ходе которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский).
Напомним, в четверг президенты России и Белоруссии провели встречу в формате «тет-а-тет».
До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что разговор политиков в среду затянулся далеко за полночь.
Песков рассказал о затянувшихся за полночь переговорах Путина и Лукашенко
Разговор российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в среду затянулся далеко за полночь, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
«Вы знаете, накануне состоялось весьма продолжительное и содержательное общение президентов. Оно затянулось далеко за полночь», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Напомним, Путин в ходе беседы с Лукашенко заявил об успешной работе обеих стран по разным направлениям, включая экономику и безопасность.
В четверг оба политика поучаствуют в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
Хуснуллин: В Мариуполе восстановлено 11 тыс. домов
Вице-премьер Хуснуллин заявил о восстановленных в Мариуполе 11 тыс. домах
В Мариуполе к данному моменту восстановили порядка 11 тыс. домов, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании Совбеза России с участием президента Владимира Путина.
Работу по восстановлению домов планируется усилить, для этого приняты все нужные решения, заявил Хуснуллин, передает ТАСС.
Глава государства оценил проделанную работу и отметил, что в Мариуполе развернуто масштабное строительство. «Видно, что город меняется, но важно, чтобы положительные сдвиги происходили во всех городах и во всех населенных пунктах всех четырех [новых] регионов», – подчеркнул Путин.
В ходе заседания президент отмечал, что жители новых регионов должны чувствовать, что их поддерживает вся страна.
Госсекретарь СБ Белоруссии объяснил особенности расположения ядерного оружия в стране
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Ядерное оружие России может располагаться в любой точке на белорусской территории, нет нужды в его размещении у западных границ, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.
Белоруссия является западным форпостом Союзного государства, не обязательно располагать российские ядерные заряды у польских, литовских и латвийских границ, они могут быть где угодно, заявил Вольфович, передает БелТА.
Он добавил, что протяженность страны составляет порядка 600 километров по западной границе, что дает возможность поставить это оружие «где угодно», подходящих мест там достаточно.
Во времена СССР существовал Белорусский военный округ, там было более 43 точек размещения ядерного оружия, все они сохранились.
Президент России Владимир Путин указывал, что российская сторона не намерена отдавать белорусской тактическое ядерное оружие России, но будет размещать его в Белоруссии и обучит военных, как США в Европе.
Лукашенко предложил уничтожить все ядерное оружие
Лукашенко заявил, что ядерное оружие нужно собрать «в одну кучу и уничтожить»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам нужно в течение некоторого времени собрать ядерное оружие «в одну кучу и уничтожить».
Как сказал Лукашенко в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», он в этом отношении радикал и считает, что ядерное оружие надо «свезти в одну кучу и уничтожить», передает ТАСС.
Лукашенко подчеркнул, что согласен со словам президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости размещения одной страной ядерного оружия на территории другой, но тогда США тоже должны убрать его из других стран.
Напомним, президент России Владимир Путин сообщал, что Москва не станет передавать Минску российское тактическое ядерное оружие, но разместит его в Белоруссии и обучит военных, как США в Европе.
Путин на встрече с Лукашенко заявил об успешной работе в сфере безопасности и экономики
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил об успешной работе двух стран по разным направлениям, в том числе в сфере экономики и безопасности.
«Хочу еще раз поздравить Вас с Днем единения народов России и Белоруссии, мы отметили это 2 апреля. Должен сказать, что очень многое сделано в результате нашей совместной работы по всем направлениям. Завтра, повторяю, мы все это обсудим. Это касается нашего взаимодействия на международной арене, это касается решения совместно вопросов обеспечения безопасности наших государств. Особо приятно отметить результаты нашей работы в сфере экономики», – цитирует Путина РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле.
Путин обозначил срок создания подразделений правоохранительных органов в новых регионах
Путин поручил создать подразделения правоохранительных органов в новых регионах до 1 июня
В новых российских регионах необходимо до начала лета сформировать подразделения правоохранительных органов и спецслужб, заявил президент Владимир Путин на заседании Совбеза.
«В соответствии с федеральными конституционными законами до 1 июня текущего года создание в новых субъектах Федерации территориальных подразделений правоохранительных органов и спецслужб должно быть завершено», – приводит слова Путина ТАСС.
Глава государства отметил, что в зависимости от того, насколько качественно и системно эта работа будет проведена, зависит возвращение людей «к нормальной жизни на основе российских законов».
Ранее в ходе заседания он поручил как можно быстрее интегрировать эти регионы в единое правовое и экономическое со всей Россией пространство. Президент подчеркнул, что жители новых регионов должны чувствовать, что их поддерживает вся страна.
Путин и Лукашенко начали встречу в Кремле
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле.
Лидеры общаются в представительском кабинете в Первом корпусе Кремля, передает ТАСС.
Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что президенты обсудят актуальную двустороннюю и международную проблематику. Пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков говорил, что Путин и Лукашенко обменяются мнениями по вопросам обеспечения безопасности. В Кремле не исключили, что главы стран в ходе переговоров могут обсудить идеи Минска по урегулированию ситуации на Украине, если тема будет подниматься.
Лукашенко прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Кремль на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
Переговоры пройдут накануне заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое состоится 6 апреля, передает ТАСС.
Напомним, Лукашенко в среду прилетел в Москву.
Ранее в Кремле не исключили, что главы стран в ходе переговоров могут обсудить идеи Минска по урегулированию ситуации на Украине, если тема будет подниматься.
Путин: Жириновский был лидером старейшей политпартии современной России
Путин: Жириновский был лидером старейшей политической партии современной России
Российский лидер Владимир Путин обратился к участникам мемориальных мероприятий, посвященных памяти политика Владимира Жириновского, отметив патриотизм, талант и неординарность мышления последнего.
«6 апреля исполняется год со дня кончины Владимира Вольфовича Жириновского. Он был патриотом, талантливым, неординарным человеком, авторитетным политиком, ярким оратором и полемистом, создателем и настоящим лидером старейшей политической партии современной России, руководству которой он посвятил многие годы», – указано в тексте опубликованной на сайте Кремля телеграммы Путина.
Также в тексте обращения президента подчеркнуто, что опыт и организаторские способности Жириновского в полной мере были востребованы в парламентской, законотворческой деятельности.
«Он искренне стремился внести вклад в решение важнейших задач, стоящих перед страной, и всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях на международных площадках твердо защищал суверенитет и достоинство страны, ставил во главу угла интересы Отечества. Таким он и останется в нашей памяти», – отметил Путин.
Напомним, российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет. Последние два месяца лидер ЛДПР провел в больнице с диагнозом COVID.
Позднее на западе Москвы появилась улица имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского.
Путин утвердил 40 членов Общественной палаты нового состава
Президент Владимир Путин своим указом утвердил 40 членов Общественной палаты (ОП) России по президентской квоте, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Среди новых членов ОП – действующий секретарь Общественной палаты Лидия Михеева. По предложению главы государства работу в Общественной палате также продолжат ее заместители – Герой России Вячеслав Бочаров, директор Музея Победы Александр Школьник, экономист Александр Галушка.
Десять граждан России впервые вошли в состав ОП, говорится в Telegram-канале палаты.
Также членами ОП являются академик Российской академии наук, врач Леонид Бокерия, президент Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация художественной гимнастики» Ирина Винер-Усманова, певица Диана Гурцкая, руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев и другие.
Общественная палата Российской Федерации действует с 2005 года и занимается взаимодействием граждан с органами государственной власти и местного самоуправления, передает ТАСС.
ОП формируется на основе добровольного участия граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций. Срок полномочий состава – три года. Численность – 172 члена. 40 человек утверждаются по президентской квоте, 89 – от общественных палат субъектов РФ, 43 – от общественных объединений и НКО.
В Совбезе ответили на вопрос о сроках поставок ядерных боеприпасов в Белоруссию
Срок поставок ядерных боеприпасов на территорию Белоруссии определят президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.
«Решение за ними», – приводит его слова Telegram-канал агентства БелТА.
Накануне белорусский лидер прибыл в Москву, а затем Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле.
Ранее сообщалось, что ВС Белоруссии получили оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», способный использовать ракеты в ядерном исполнении.
Песков анонсировал встречу Путина с главами новых регионов
Планировавшаяся в среду встреча президента Владимира Путина с руководителями новых регионов России перенесена на четверг, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня, кстати, президент планирует еще успеть провести встречи с четырьмя руководителями наших новых регионов – (врио главы ДНР Денисом) Пушилиным, (врио главы ЛНР Леонидом) Пасечником, (врио главы Запорожской области Евгением) Балицким и (врио главы Херсонской области Владимиром) Сальдо», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Представитель Кремля напомнил, что встреча должна была пройти 5 апреля, но график президента «затянулся».
Путин начал встречу с Лукашенко в формате «тет-а-тет»
Президент Владимир Путин начал переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле
Российский президент Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали встречу в Кремле с разговора в формате «тет-а-тет».
Заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии под председательством лидеров стран в Кремле. Ожидается, что стороны рассмотрят ход выполнения документа «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы, который предусматривает совместную работу по 28 отраслевым союзным программам, передает ТАСС.
В Telegram-канале «Пул первого» появились первые фотокадры заседания.
Кроме того, Лукашенко еще в среду проговорили с Путиным ряд актуальных вопросов, передает БелТА. Уточняется, что по всем вопросам был приняты необходимые решения.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что разговор российского и белорусского президентов накануне затянулся далеко за полночь.
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