Путин анонсировал подготовку концепции безопасности Союзного государства России и Белоруссии

Москва и Минск подготовят концепцию безопасности Союзного государства, в которой будут также отражены внешние вызовы, сообщил глава российского государства Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Он отметил, что на заседании большое внимание уделялось вопросу о начале подготовки концепции безопасности Союзного государства, передает ТАСС.

«В этом документе имеется в виду сформулировать основополагающие задачи нашего взаимодействия в свете растущей напряженности на внешних границах наших государств и развязанной против нас санкционной и информационной войны», – сказал Путин.

Также страны будут расширять двустороннее сотрудничество в оборонной, военно-технической сфере. «И это безусловно отвечает коренным интересам наших стран и народов. По-настоящему важно с учетом непростой международной обстановки это именно сегодня», – сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что на Высшем госсовете (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии получится найти понимание по всем вопросам.