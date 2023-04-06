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6 апреля, четверг | Последнее обновление — 16:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лукашенко заявил о найденных в Белоруссии украинских схронах с оружием
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21:02
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Путин: Госсовет Союзного государства найдет компромисс по всем вопросам
Путин выразил уверенность, что на ВГС Союзного государства будет найден компромисс по всем вопросам
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Российский президент Владимир Путин заверил, что на Высшем госсовете (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии получится найти понимание по всем вопросам.
На открытии заседания Путин поблагодарил правительства и парламенты двух стран за активную работу и подготовку к этому мероприятию. Он также отметил, что если останутся какие-то несогласованные вопросы, для них будут найдены приемлемые компромиссы, передает ТАСС.
«Мы очень плотно работаем по линии Союзного государства. Александр Григорьевич (Лукашенко) будет как председатель Высшего госсовета Союзного государства вести сегодня нашу работу», – подчеркнул президент России.
В заключение Путин пожелал всем присутствующим успешной работы.
Напомним, встречу в четверг Путин и Лукашенко начали в формате «тет-а-тет».
Путин заявил о причастности западных спецслужб к подготовке терактов в России
Путин: Потенциал западных спецслужб задействован в подготовке Киевом терактов в России
Президент России Владимир Путин считает причастными западные спецслужбы к подготовке Киевом терактов на территории России, об этом он заявил на заседании Совета Безопасности России.
«Неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов Федерации, но и совершают преступления в других регионах [России]. Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб», – цитирует его ТАСС.
Ранее Путин заявил, что российскому руководству необходимо максимально быстро интегрировать новые регионы в единое правовое пространство со всей страной.
Путин потребовал жестко бороться с «недобитым подпольем» в новых регионах
Украинские власти используют «недобитое подполье» из неонацистов и радикалов для запугивания жителей новых регионов России, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совбеза, призвав бороться с этим жестко и эффективно.
«Что хочу особо подчеркнуть – противник использует для запугивания людей свое недобитое пока подполье, в том числе разного рода неонацистские, и другие радикальные группировки», – приводит слова президента ТАСС.
Путин призвал надежно обеспечить контроль за ситуацией.
Также Путин поручил быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство.
Путин заявил о жестокости киевского режима к украинцам
ВСУ на одном из участков уничтожили 14 собственных военных, сдавшихся в плен, при этом пострадали и российские солдаты, заявил президент Владимир Путин на встрече с врио ДНР Денисом Пушилиным.
По данным президента, на одном из участков 14 украинских военных сдались в плен, передает ТАСС.
«Но было уже поздно, и наши остались там с ними, несколько человек. Даже не охраняли, чтобы потом с утра вывезти из зоны боевых действий. Триста снарядов противник положил в одно место! Уничтожил всех своих военнослужащих», – сказал Путин.
Он добавил, что Россия имеет дело с киевским режимом, который в высшей степени жесток не только к российским гражданам, но и к своим.
На встрече с Пушилиным Путин также поставил военным задачу прекратить обстрелы Донбасса.
Песков рассказал о затянувшихся за полночь переговорах Путина и Лукашенко
Разговор российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в среду затянулся далеко за полночь, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
«Вы знаете, накануне состоялось весьма продолжительное и содержательное общение президентов. Оно затянулось далеко за полночь», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Напомним, Путин в ходе беседы с Лукашенко заявил об успешной работе обеих стран по разным направлениям, включая экономику и безопасность.
В четверг оба политика поучаствуют в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
Хуснуллин: В Мариуполе восстановлено 11 тыс. домов
Вице-премьер Хуснуллин заявил о восстановленных в Мариуполе 11 тыс. домах
В Мариуполе к данному моменту восстановили порядка 11 тыс. домов, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании Совбеза России с участием президента Владимира Путина.
Работу по восстановлению домов планируется усилить, для этого приняты все нужные решения, заявил Хуснуллин, передает ТАСС.
Глава государства оценил проделанную работу и отметил, что в Мариуполе развернуто масштабное строительство. «Видно, что город меняется, но важно, чтобы положительные сдвиги происходили во всех городах и во всех населенных пунктах всех четырех [новых] регионов», – подчеркнул Путин.
В ходе заседания президент отмечал, что жители новых регионов должны чувствовать, что их поддерживает вся страна.
Лукашенко заявил о найденных в Белоруссии украинских схронах с оружием
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На белорусской территории найдены несколько схронов украинских диверсантов, в них содержалось оружие и взрывчатка, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства с президентом России Владимиром Путиным.
Операция проводилась совместно с ФСБ России при участии директора российской спецслужбы Александра Бортникова, сообщил Лукашенко Путину, передает ТАСС.
Детали белорусский лидер пообещал раскрыть позднее. Он добавил, что был задержан один террорист, проникший в Белоруссию через Россию.
На территории обеих стран есть схроны с оружием и взрывчаткой. По его словам, именно так был подготовлен теракт в петербургском кафе, в ходе которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский).
Напомним, в четверг президенты России и Белоруссии провели встречу в формате «тет-а-тет».
До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что разговор политиков в среду затянулся далеко за полночь.
Путин: Жители новых регионов должны видеть, что за ними вся наша большая страна
Жители новых российских регионов должны чувствовать, что вся страна поддерживает и защищает их, заявил президент Владимир Путин на заседании Совбеза.
«Абсолютное большинство граждан в новых регионах не только сделали свой осознанный исторический выбор, выступают за единство с Россией, но и честно, мужественно исполняют свой долг, налаживают производство, ведут бизнес, работают в больницах, детских садах, школах, вузах, на предприятиях ЖКХ городов и поселков, в органах местной власти и правоохранительных структурах», — сказал глава государства.
Его слова приводятся в Telegram-канале Кремля.
«Они должны знать, видеть и чувствовать, что за ними – вся наша большая страна и мы сделаем всё, чтобы их защитить», – подчеркнул он.
Также в ходе заседания президент заявил, что нужно как можно быстрее интегрировать эти регионы в единое правовое и экономическое со всей Россией пространство.
Путин на встрече с Лукашенко заявил об успешной работе в сфере безопасности и экономики
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил об успешной работе двух стран по разным направлениям, в том числе в сфере экономики и безопасности.
«Хочу еще раз поздравить Вас с Днем единения народов России и Белоруссии, мы отметили это 2 апреля. Должен сказать, что очень многое сделано в результате нашей совместной работы по всем направлениям. Завтра, повторяю, мы все это обсудим. Это касается нашего взаимодействия на международной арене, это касается решения совместно вопросов обеспечения безопасности наших государств. Особо приятно отметить результаты нашей работы в сфере экономики», – цитирует Путина РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле.
Путин назвал напряженной обстановку в новых регионах России
Путин об обстановке в новых регионах России: Киев «никого не жалеет»
В новых регионах России остается напряженная обстановка, Киев не жалеет никого, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности.
«Киевский режим продолжает совершать тяжкие преступления против живущих там мирных граждан, никого не жалеет, подвергает города и поселки ракетным ударам, артиллерийским, минометным обстрелам», – заявил он, передает ТАСС.
Путин отметил, что регулярно устраиваются теракты против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей, преподавателей школ и вузов.
Также Путин потребовал жестко бороться с «недобитым подпольем» в новых регионах.
Путин обозначил срок создания подразделений правоохранительных органов в новых регионах
Путин поручил создать подразделения правоохранительных органов в новых регионах до 1 июня
В новых российских регионах необходимо до начала лета сформировать подразделения правоохранительных органов и спецслужб, заявил президент Владимир Путин на заседании Совбеза.
«В соответствии с федеральными конституционными законами до 1 июня текущего года создание в новых субъектах Федерации территориальных подразделений правоохранительных органов и спецслужб должно быть завершено», – приводит слова Путина ТАСС.
Глава государства отметил, что в зависимости от того, насколько качественно и системно эта работа будет проведена, зависит возвращение людей «к нормальной жизни на основе российских законов».
Ранее в ходе заседания он поручил как можно быстрее интегрировать эти регионы в единое правовое и экономическое со всей Россией пространство. Президент подчеркнул, что жители новых регионов должны чувствовать, что их поддерживает вся страна.
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду прилетел в Москву, сообщает агентство БелТА.
Отмечается, что это рабочий визит главы страны, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о подготовке к встрече Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. В четверг Лукашенко должен принять участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства Белоруссии и России.
Ранее в Кремле не исключили, что главы стран в ходе переговоров могут обсудить идеи Минска по урегулированию ситуации на Украине, если тема будет подниматься.
Путин и Лукашенко начали встречу в Кремле
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле.
Лидеры общаются в представительском кабинете в Первом корпусе Кремля, передает ТАСС.
Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что президенты обсудят актуальную двустороннюю и международную проблематику. Пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков говорил, что Путин и Лукашенко обменяются мнениями по вопросам обеспечения безопасности. В Кремле не исключили, что главы стран в ходе переговоров могут обсудить идеи Минска по урегулированию ситуации на Украине, если тема будет подниматься.
Путин поручил МВД и спецслужбам максимально обезопасить жителей новых регионов
Путин поручил МВД и спецслужбам максимально обезопасить жителей новых регионов
Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности России потребовал от МВД и спецслужб максимально обезопасить жителей новых регионов страны.
«МВД, прокуратура, Следственный комитет и другие правоохранительные органы, а также спецслужбы должны сделать максимум для обеспечения безопасной жизни местного населения, защитить людей, их безопасность, собственность, имущество от преступности, произвола и насилия, в том числе оказывать действенную поддержку местным предпринимателям», – передает его слова ТАСС.
Также Путин поручил активнее привлекать жителей новых регионов России к охране правопорядка на этих территориях. «Нужно активнее привлекать к охране правопорядка местных жителей, отлаживать систему своевременного информирования людей об основных угрозах безопасности, незамедлительно реагировать на обращения граждан и налаживать каналы постоянной так называемой обратной связи», – сказал он.
Также Путин поручил быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство.
Лукашенко прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Кремль на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
Переговоры пройдут накануне заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое состоится 6 апреля, передает ТАСС.
Напомним, Лукашенко в среду прилетел в Москву.
Ранее в Кремле не исключили, что главы стран в ходе переговоров могут обсудить идеи Минска по урегулированию ситуации на Украине, если тема будет подниматься.
Путин поручил быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство России
Российскому руководству необходимо максимально быстро интегрировать новые регионы в единое правовое пространство со всей страной, заявил президент Владимир Путин.
На данный момент важна задача по максимально быстрой интеграции «исторически российских земель – Донбасса и Новороссии» в экономическое, правовое и образовательное пространство России, заявил президент на заседании Совбеза, передает ТАСС.
Сейчас на этих территориях ведется восстановление жилья, дорог, объектов образования, культуры и здравоохранения, запускаются промышленные и сельскохозяйственные предприятия.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в среду глава государства проведет заседание Совбеза, на котором будут присутствовать главы новых регионов.
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