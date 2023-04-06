Путин: Госсовет Союзного государства найдет компромисс по всем вопросам

Путин выразил уверенность, что на ВГС Союзного государства будет найден компромисс по всем вопросам

Российский президент Владимир Путин заверил, что на Высшем госсовете (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии получится найти понимание по всем вопросам.

На открытии заседания Путин поблагодарил правительства и парламенты двух стран за активную работу и подготовку к этому мероприятию. Он также отметил, что если останутся какие-то несогласованные вопросы, для них будут найдены приемлемые компромиссы, передает ТАСС.

«Мы очень плотно работаем по линии Союзного государства. Александр Григорьевич (Лукашенко) будет как председатель Высшего госсовета Союзного государства вести сегодня нашу работу», – подчеркнул президент России.

В заключение Путин пожелал всем присутствующим успешной работы.

Напомним, встречу в четверг Путин и Лукашенко начали в формате «тет-а-тет».