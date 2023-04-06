Путин начал встречу с Лукашенко в формате «тет-а-тет»

Президент Владимир Путин начал переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле

Российский президент Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали встречу в Кремле с разговора в формате «тет-а-тет».

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии под председательством лидеров стран в Кремле. Ожидается, что стороны рассмотрят ход выполнения документа «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы, который предусматривает совместную работу по 28 отраслевым союзным программам, передает ТАСС.

В Telegram-канале «Пул первого» появились первые фотокадры заседания.

Кроме того, Лукашенко еще в среду проговорили с Путиным ряд актуальных вопросов, передает БелТА. Уточняется, что по всем вопросам был приняты необходимые решения.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что разговор российского и белорусского президентов накануне затянулся далеко за полночь.