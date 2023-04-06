VK запустил программу по обучению молодежи развивать сообщества и создавать контент

VK открывает новый набор на программу амбассадоров. Ее участники будут популяризировать технологии в школах, вузах, локальных сообществах и на других площадках. Также эксперты VK проведут для них обучение по созданию контента, развитию сообществ и личного бренда.

Подать заявку могут все желающие в возрасте от 16 до 35 лет из любого уголка России, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Главная цель амбассадорской программы VK – знакомить окружающих с IT-сферой и возможностями, которые она дает. Амбассадоры в течение учебного года участвуют в просветительских мероприятиях и реализуют собственные проекты по всей стране. В рамках проекта они освоят технологии и инструменты создания и продвижения контента в соцсетях под руководством менторов, экспертов и трекеров.

В этом году образовательная программа для амбассадоров VK будет посвящена работе с контентом и развитию сообществ. Ребята научатся снимать вирусные ролики для VK Клипов, записывать подкасты для VK Музыки, популяризировать свои сообщества ВКонтакте с помощью инструментов соцсети, писать оригинальные статьи с экспертной подачей на Дзене. У участников будут наставники из числа амбассадоров прошлых лет.

Чтобы присоединиться к проекту, нужно до 21 мая включительно подать заявку и выполнить ряд заданий в мини-приложении ВКонтакте. В июне стартует образовательная программа для всех претендентов, кто успешно прошел отборочный тур: участники будут слушать лекции экспертов VK онлайн. В сентябре объявят имена амбассадоров нового сезона. Они будут популяризировать IT и технологии в своих регионах и образовательных организациях. На финальном хакатоне в мае 2024 года участники продемонстрируют результаты работы с проектами.

«Создание и продвижение контента, а также работа с сообществами – это одни из самых перспективных и востребованных направлений. Именно поэтому мы решили посвятить им новый сезон амбассадорской программы. Эксперты компании научат ребят работать с инструментами и сервисами VK, поделятся секретами разработки качественного контента и правилами развития сообществ. Участие в программе – это отличный шанс для всех, кто хочет попасть в IT-сферу и готов проявить свой творческий потенциал. Новый набор станет самым масштабным за всю историю существования амбассадорской программы. В этом году в программе открыты 1000 мест по всей стране», – прокомментировал Сергей Марданов, директор по развитию школьных и молодежных проектов VK.

Амбассадорская программа VK была запущена в 2018 году. За пять лет амбассадорами компании стали свыше 250 человек из 90 российских вузов. Они провели более двух тысяч мероприятий и реализовали ряд межуниверситетских проектов. Амбассадоры VK формируют активное комьюнити – до 90% остаются на связи с компанией через сообщество выпускников.