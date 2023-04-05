Группу зачинателей драк из Средней Азии задержали в Москве

В столице задержали организаторов массовых драк – выходцев из Средней Азии, которые провоцировали столкновения, сообщили в Следственном комитете России.

Правоохранители задержали пятерых фигурантов 2002, 2004, 2006 и 2007 годов рождения, им предъявили обвинение по четырем эпизодам преступлений, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Всех пятерых арестовали. Главного организатора массовых драк задержали в Москве, с ним ведутся следственные действия, СК планирует ходатайствовать в суде о его аресте.

По версии следствия, в 2022-2023 годах в российской столице организованная группа выходцев из Средней Азии учиняла драки, они «из хулиганских побуждений» наносили удары руками и ногами молодым людям.

Подозреваемые снимали свои действия на видео и публиковали в соцсетях, демонстрируя грубое нарушение общественного порядка, выражая «явное неуважение к обществу и вседозволенность».

При этом нападения планировались заранее, в них вовлекались несовершеннолетние. Для проведения драк избирались общественные места города, где провоцировались конфликты.

Используя численное превосходство, они нападали на людей и применяли к ним физическое насилие.