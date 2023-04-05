Москва потребовала от Киева освободить наместника Киево-Печерской лавры Павла

Взгляд
5 апреля, среда  |  Последнее обновление — 12:57  |  vz.ru
Разделы

Какой рубль нужен России сейчас

Рубль приблизился к психологически важной отметке в 80 за доллар EPA/TASS
Рубль во вторник обновил апрельские минимумы к доллару. Эксперты с содроганием ждут, что доллар сможет перешагнуть психологически важную отметку в 80 рублей. Тогда остановить падение будет сложнее. Государство в прошлом году показало, что может укрепить рубль. Однако сейчас оно в этом не заинтересовано. Почему России выгоден слабый рубль и какой курс его ждет?  Подробности...
Перейти в раздел…

США используют Украину как оружие против Китая

Той властью, с которой товарищ Си должен обсуждать урегулирование на Украине, необязательно должен быть Зеленский Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский позволил Вашингтону втянуть себя в коалицию, направленную против еще одной сверхдержавы – Китая. Чем нищая Украина может помочь США в сдерживании КНР? И как это вяжется с давлением Запада на председателя Си Цзиньпина, который по-прежнему отказывается от телефонного разговора с Зеленским?  Подробности...
Перейти в раздел…

Киев вербует «мясной фарш» среди оппозиции в России и Белоруссии

Подготовленные спецслужбами Украины россияне планировали подрыв генконсульства в Гродно Евгений Биятов/РИА Новости
По подозрению в подготовке терактов в Гродно задержан россиянин Алексей Куликов и белорус Вадим Паценко. Их целью были военкомат, воинская часть, нефтебаза и генконсульство России. По данным КГБ Белоруссии, оба были завербованы через российского оппозиционера, а руководил операцией сотрудник ГУР МО Украины. Как украинским спецслужбам удается вербовать русских и белорусов?  Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Китай изменил позицию по Курилам

С начала 1950-х годов на картах КНР Курильские острова обозначались как советские Юрий Смитюк/ТАСС
Впервые со времен Мао Цзэдуна китайцы поменяли свою позицию по Курилам, пишет японская пресса. До сих пор они поддерживали Токио и на своих картах изображали острова как «оккупированные» Россией. Судя по всему, теперь Пекин в угоду Москве займет нейтральную позицию. Стоит ли ждать полного признания Китаем суверенитета Москвы над островами, как это, кстати, и было до середины 1960-х годов? Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Все успехи ЛГБТ держатся на тактике морального давления

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди, которые любого, кто как-то их заденет, могут вышибить с работы, подвергнуть судебным преследованиями или даже посадить на огромный срок, громко жалуются на то, что они являются угнетенным и замученным меньшинством. Подробности...

Сохранить работу смогут лишь узкие специалисты

Сергей Анисимов
Сергей Анисимов, председатель комитета по труду и занятости Московского отделения «Опоры России»
На одно место юриста сегодня девять претендентов. И все потому, что юрист общей практики сегодня заменяется компьютерными программами, которые способны создавать тексты договоров не хуже выпускника вуза. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

О чем думали финны, когда шли в НАТО

Максим Климов
Максим Климов, Капитан 3 ранга в запасе
Это просто холодный и простой военный расчет – такой порт и логистический узел с такими возможностями, как Хельсинки, просто не может не быть объектом поражения. А с учетом подавляющего превосходства НАТО над Россией в обычных вооружениях – ядерного поражения. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
Перейти в раздел…

Как наказать Финляндию за НАТО

Обсуждение: 5 комментариев

Теракт и убийство Татарского: главное

Кому нужен арест Трампа

Перейти в раздел…

В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
Подробности...

Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
Подробности...

Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы доверяете информации в политических и исторических статьях из «Википедии»?
  • Да

  • Нет

  • Не читаю «Википедию»

  • Затрудняюсь ответить
Как вы относитесь к планам Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии?
  • С одобрением

  • С осуждением

  • С опасением

  • Другое (укажите свой вариант в комментариях)
Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Не изменилось
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Москва потребовала от Киева освободить наместника Киево-Печерской лавры Павла
    Анонсировано выступление Путина с большой речью о внешней политике Рогов: Украина закончила подготовку к контрнаступлению на запорожском фронте МИД отреагировал на арест Трампа Минпросвещения разработало учебник по украинскому языку
    Москва потребовала от Киева освободить наместника Киево-Печерской лавры Павла Вблизи Запорожской АЭС упал украинский ударный беспилотник Стало известно, в каких преступлениях обвиняют Трампа Сценарист «Вечернего Урганта» пошутил над смертью Владлена Татарского
    Посол Китая назвал риторическим приемом заявление о «безграничной дружбе» с Россией В Польше раскрыли тайную цель поездки Зеленского в Варшаву Основатель «Википедии» задумался о привлечении нейросети к написанию статей Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 млрд рублей

    Главная тема


    Какой рубль нужен России сейчас

    Запад против Востока


    WSJ: Макрон намерен потребовать от Си Цзиньпина ограничить поддержку России

    украинская пропаганда


    Приемный сын омбудсмена Львовой-Беловой из Мариуполя бегал за детьми со словами «съем москаленка»

    Тверской суд Москвы


    Актера Назарова оштрафовали за дискредитацию армии России

    Видео

    формирование авиабригад


    Танкам НАТО на Украине понадобилась советская авиация

    уличный бунт


    Как Грузия избежала украинизации

    рынок нефти


    Почему Запад так сильно недоволен действиями ОПЕК+

    давление Запада


    США используют Украину как оружие против Китая

    карикатура


    Западу надоедают Зеленский и Украина

    Бизнес-разбойник


    Владимир Прохватилов: Зеленский распродает Украину за бесценок

    «прост и доступен в общении»


    Герман Садулаев: Владлен верил в Победу и отдал за нее всё, даже жизнь

    Убийство военкора


    Общественное мнение: Владлен Татарский воевал и словом, и дело

    на ваш взгляд


    Вы доверяете информации в политических и исторических статьях из «Википедии»?

    Москва потребовала от Киева освободить наместника Киево-Печерской лавры Павла

    		   
    5 апреля 2023, 11:55
    Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
    Текст: Александра Юдина

    Москва требует скорейшего освобождения на Украине наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви Павла и предоставления ему медпомощи, следует из заявления спецпредставителя главы МИД России и посла по особым поручениям Геннадия Аскальдовича.

    В документе подчеркнуто, что в Москве глубоко переживают за судьбу владыки Павла, который находится под домашним арестом и в электронных кандалах, передает ТАСС.

    Также отмечается, что сама фигура митрополита стала для людей доброй воли образом мученика за православную веру, на чьем фоне верхом цинизма являются слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина является территорией самой большой религиозной свободы.

    «Требуем немедленного освобождения митрополита Павла и предоставления ему соответствующей медицинской помощи», – заявлено в документе.

    Напомним, украинская власть прямо пообещала «зачистить физически» православное духовенство, которое раньше относилось к Московскому патриархату. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк назвал церковь «гнойником», который придется «хирургически вырезать».

    В субботу суд в Киеве отправил наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла под домашний арест на два месяца и запретил ему общаться с верующими.

    Появилось видео уничтоженной колонны западной военной техники ВСУ
    Появилось видео пытавшейся атаковать российские позиции сожженной западной бронетехники ВСУ
    		   
    4 апреля 2023, 20:04
    Текст: Вера Басилая

    В Сети появилось видео сожженной западной бронетехники ВСУ, уничтоженной после попытки атаковать позиции российской армии, сообщили российские военкоры.

    На кадрах видно, как военные ВСУ едут на автомобиле, а по обе стороны дороги стоит уничтоженная западная бронетехника, сбоку от дороги видны подорвавшиеся на минах автомобили, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

     

    Ранее российские войска за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили 400 украинских военных.

    Коментарии (47)
    Трепова рассказала, как получила статуэтку с бомбой
    «Фонтанка»: Треповой вручил статуэтку с бомбой таксист в Москве
    		   
    4 апреля 2023, 14:06
    Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Подозреваемая в подрыве петербургского кафе Дарья Трепова, при котором погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), заявила, что получила статуэтку с бомбой в Москве, сообщили источники.

    Трепова получила бюст со взрывным устройством внутри в Москве, сообщили источники «Фонтанки».

    По данным портала, она получила предмет от таксиста. Внутри статуэтки якобы была зашита сим-карта, а бомбу активировали на расстоянии.

    Отмечается, что Трепова действительно несколько раз посещала встречи с Татарским.

    2 апреля в петербургском кафе прогремел взрыв, погиб военный корреспондент Максим Фомин, пострадало более 40 человек, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

    Национальный антитеррористический комитет указал, что теракт разработали украинские спецслужбы с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана экстремистской). Трепова была активной сторонницей этой структуры, ее задержали по подозрению в причастности ко взрыву в кафе.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (82)
    Эксперты: Киев готовит боевую авиацию для удара по двум направлениям
    Военный эксперт Бартош: Украина собирает авиацию для весеннего контрнаступления
    		  
    4 апреля 2023, 14:16
    Фото: Nina Liashonok/Global Look Press
    Текст: Евгений Поздняков

    Заявление ВСУ о наличии пяти авиабригад вызывают сомнения, поскольку ранее в НАТО сообщали о гораздо меньших количествах переданной техники советского образца. Тем не менее все поставленные самолеты будут задействованы при попытке ВСУ перейти в контрнаступление. Об этом газете ВЗГЛЯД заявили военные эксперты Андрей Красноперов и Александр Бартош.

    «Вооруженные силы Украины заявляют о наличии пяти бригад истребителей. Это, вне всяких сомнений, серьезное утверждение, но я сомневаюсь в достоверности этой информации. В настоящее время Украине обещаны поставки авиации со стороны стран, которые ранее входили в организацию Варшавского договора. Однако речь идет о довольно небольших количествах», – сказал летчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов.

    «Возможно, противник решил посчитать общее число «хвостов», включив в него даже неисправные машины. Интересно, что ВСУ высказываются о советских истребителях МиГ-29 и Су-27 как об устаревших машинах. Это западная риторика, которая откровенно выражает пренебрежение к нашим самолетам», – отмечает эксперт.

    «В действительности данные машины до сих пор представляют собой надежную технику, и если Украина реально располагает озвученным количеством техники, то это угроза существенная. Однако вопрос о том, кому на них летать, никто не отменял. У ВСУ наблюдается нехватка профессиональных пилотов, обладающих опытом реальных воздушных столкновений», – подчеркивает собеседник.

    «Истребители, которые получает противник из стран НАТО, вряд ли будут использованы до начала контрнаступления. В целом авиация противника сейчас работает достаточно вяло. Думаю, в случае начала активных действий эти самолеты будут задействованы по двум направлениям: от Запорожья до Мелитополя и от Запорожья до Мариуполя», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Собственно, это и станет основным направлением наступления ВСУ. Однако, возможно и нанесение вспомогательных ударов, например, в районах Харьковской области и Донбасса. Тем не менее основные действия будут происходить на юге, в районах Приазовья и Причерноморья», – резюмирует Бартош.

    Ранее советник командования украинских воздушных сил (ВС ВСУ) Юрий Игнат заявил, что у ВС ВСУ имеются три бригады МиГ-29 и две бригады Су-27. По его мнению, «историческим шагом» стала первая поставка самолетов со стороны Польши. Тем не менее он отметил, что полученные машины являются советскими моделями четвертого поколения, что делает их «морально и физически устаревшими».

    Однако позже на официальном Telegram-канале ВС ВСУ вышло развернутое пояснение Игната по имеющимся в наличии истребителям. В нем он подчеркнул, что «передача польских и словацких МиГ-29 усилит возможности авиации в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопросы «контрнаступления» и «победы». «Для завоевания преимущества нам нужны современные многоцелевые самолеты с широким спектром вооружения», – пишет он.

    Ранее представитель польского президента Марчин Пшидач подтвердил, что страна передала Украине несколько истребителей МиГ-29. Напомним, до этого в России заявляли, что поставка некоторыми странами НАТО авиации ВСУ повысит уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, но не повлияет на спецоперацию.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (25)
    Пользователи Twitter призвали Борреля переехать на работу в Киев после слов о «наказании России»
    Пользователи Twitter призвали Жозепа Борреля уйти в отставку и уехать в Киев после слов о «наказании России»

    4 апреля 2023, 14:51

    Текст: Вера Басилая

    Пользователи Twitter (ограничен в России) призывали главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля уволиться и переехать в Киев после слов о том, что Европа продолжит «навязывать России высокую цену», пока она не прекратит конфликт на Украине.

    «Высокую цену вы навязываете европейцам. Увольняйтесь или переезжайте в Киев, так как вы больше работаете на Зеленского, чем на европейских рабочих», – призвал один из комментаторов, передает РИА «Новости».

    «Сколько еще европейским гражданам придется пожертвовать ради прокси-конфликта США на Украине», – задался вопросом другой.

    «Америка втянула ЕС в этот бардак. Если начнется ядерная война, ЕС станет первой целью. США будут смотреть и улыбаться», – считает еще один пользователь.

    «Вы будете продолжать поддерживать Зеленского только до тех пор, пока вас, наконец, не заменит компетентный политик», – заявил другой читатель.

    Ранее Боррель заявил, что нужно экстренно закупить для Украины боеприпасов на 1 млрд евро, также нужно потратить еще столько же на те же цели, но в среднесрочной перспективе.

    Коментарии (0)
    Медведев: Оппозиция сладострастно наслаждается видом крови граждан России
    Дмитрий Медведев: Несистемная оппозиция казнит своих соотечественников
    		   
    4 апреля 2023, 16:01
    Фото: Артем Геодакян/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Несистемная оппозиция России, которой покровительствует Запад, занялась терроризмом, ее используют как расходный материал, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

    Запад не так давно заявлял, что несистемная оппозиция в России – это «честь и совесть эпохи», борцы с коррупцией, но теперь эти люди открыто взрывают и убивают людей, заявил Медведев в своем Telegram-канале.

    Теперь эта несистемная оппозиция казнит своих соотечественников, добавил зампред Совбеза. Он указал на подрыв кафе в Петербурге, при котором погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский) и пострадали десятки ни в чем неповинных людей.

    Медведев также напомнил о нападении на Брянскую область, в ходе которого террористы расстреляли машину с детьми.

    Исполнители терактов теперь заявляют, что их использовали – и вполне вероятно, так и есть на самом деле. Но это не избавит их от наказания, продолжил зампред Совбеза.

    По его словам, без возмездия остаются те, кто кормил и финансировал наемных убийц – несистемная оппозиция, которая «воюет против собственной страны» при активной поддержке с Запада, где о ней снимают фильмы, удостоенные ангажированных наград.

    «Видите их? Да, да, это наша так называемая непримиримая оппозиция, которая уже не первый год воюет против собственной страны при активной поддержке Запада, где о ней снимают пафосные фильмы, удостоенные ангажированных наград. Все эти вонючие ФБК* (признан экстремистским и запрещен в России) и МБХ-медиа, навальные, волковы, пономарёвы и прочие ходорковские (Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов, Леонид Волков, Илья Пономарев, Михаил Ходорковский признаны иноагентами в России) стали просто заурядными террористами и убийцами. Они сладострастно наслаждаются видом крови граждан России», – пишет Медведев. 

    По его словам, эти люди «истово присягнули тьме и террору» вместе с убийцами из «родного им киевского нацистского режима».

    Медведев подчеркнул, что с террористами не ведут переговоров, а «истребляют как бешеных собак» без лишних слов. «К ним не применимо прощение и сострадание. Именно это и есть высшая справедливость», – заключил зампред Совбеза России.

    Напомним, Дарья Трепова, являвшаяся сторонницей ФБК**, подозревается в подрыве кафе в Петербурге, где погиб военкор Татарский. Национальный антитеррористический комитет отмечал, что подрыв готовили спецслужбы Украины, они привлекали агентов из числа сторонников ФБК.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    ** Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (35)
    У штаб-квартиры НАТО началась акция против вооружения Украины
    		   
    4 апреля 2023, 19:56
    Фото: Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярёв

    В Брюсселе у штаб-квартиры Североатлантического альянса, где собрались главы МИД блока, началась акция протеста против поставок оружия киевскому режиму.

    Всего там собралось порядка 50 человек, они протестуют с плакатами, в числе них – портрет российского военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского), погибшего при теракте в Петербурге, передает ТАСС.

    На портрете есть надпись Remember Vladlen («Помни Владлена»).

    Один из организаторов сообщил, что инициатором акции выступает ассоциация SOS Donbass, сообщила ее руководитель Анна Новикова. Целью движения является остановка вооружения Украины и призыв к диалогу с Москвой.

    Движение хочет напомнить миру, кто был зачинщиком войн в последние 74 года и кто настоящий агрессор, и показать, что нужно прекратить вооружение Украины.

    Коментарии (4)
    Офицера украинского спецназа Ясинского ликвидировали в Артемовске

    4 апреля 2023, 15:07

    Текст: Вера Басилая

    Офицер украинского спецназа «Сокол» и активист Евромайдана Денис Ясинский уничтожен в Артемовске (украинское название – Бахмут), сообщили СМИ.

    Украинский националист Ясинский получил осколочное ранение, в результате чего скончался, передает ФАН со ссылкой на Telegram-канал Readovka.

    Отмечается, что Ясинский был активистом Евромайдана и участником карательных операций, организованных киевским режимом в Донбассе.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы почти вплотную подошли к железнодорожной станции в центре Артемовска (Бахмут), ВСУ отступают в западную часть города.

    Коментарии (10)
    Билл Клинтон пожалел о принятом в 1994 году решении по Украине
    Билл Клинтон пожалел о решении заставить Украину отказаться от ядерного оружия
    		   
    5 апреля 2023, 09:59
    Фото: Chris Kleponis/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон на телеканале RTE заявил, что сожалеет о своем решении заставить Киев отказаться от ядерного оружия в 1994 году.

    Клинтон заявил, что чувствует личный вклад, так как заставил Киев согласиться на отказ от своего ядерного оружия, когда был подписан Будапештский меморандум, передает РИА «Новости».

    «Никто не верит, что Россия провернула бы этот трюк, если бы у Украины все еще было их оружие», – добавил Клинтон.

    Ранее на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом восстановить статус Украины как ядерного государства. В Кремле призвали не относиться к этому серьезно.

    Коментарии (34)
    ФСБ задержала в Нижнем Тагиле супругов за шпионаж для Украины
    УФСБ по Свердловской области: За шпионаж в интересах Украины на предприятии ОПК в Нижнем Тагиле задержаны супруги

    4 апреля 2023, 23:50

    Текст: Антон Никитин

    Оперативники ФСБ задержали супружескую пару за шпионаж, осуществляемый в интересах Украины, на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле, задержанные арестованы по ст. 275 УК РФ (госизмена), сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

    В пресс-службе УФСБ сообщили, что региональным управлением была пресечена противоправная деятельность супружеской пары, причастной к совершению госизмены в форме шпионажа на одном из предприятий ОПК региона. Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС.

    В ведомстве уточнили, что супруги, которых задержали в ходе спецоперации, за денежное вознаграждение передали спецслужбам Украины сведения военно-технического характера, которые могли быть использованы против Вооруженных сил России в условиях специальной военной операции.

    При обысках по месту жительства подозреваемых изъяты предметы шпионской деятельности.

    Задержанные в ходе допроса уже признались в передаче в адрес спецслужб Украины чертежей за вознаграждение, составившее около 100 тыс. рублей.

    Напомним, 17 января ФСБ задержала на границе России и Грузии подозреваемого в шпионаже в пользу Украины жителя одной из стран СНГ.

    Коментарии (24)
    Вблизи Запорожской АЭС упал украинский ударный беспилотник
    Командир подразделения ВС России: Украинский ударный беспилотник польского производства упал рядом с Запорожской АЭС
    		   
    5 апреля 2023, 07:50
    Фото: Sra Tyler Woodward/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Украинский ударный беспилотный летательный аппарат польского производства упал в непосредственной близости от Запорожской АЭС, сообщил командир подразделения Вооруженных сил России, обеспечивающего безопасность атомной электростанции.

    Командир подразделения ВС России сообщил, что украинский режим предпринял очередную попытку атаковать атомную электростанцию беспилотным летательным аппаратом производства Польши, несмотря на присутствие на АЭС сотрудников МАГАТЭ. Он уточнил, что вес аппарата составлял более двух килограммов, передает РИА «Новости».

    По словам российского военного, расположение обломков БПЛА может свидетельствовать о том, что целью атаки была инфраструктура Запорожской АЭС. Он заверил, что причины падения беспилотного аппарата устанавливаются специалистами.

    В понедельник постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что власти Украины по-прежнему не готовы поддержать инициативу генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по безопасности на Запорожской АЭС.

    Коментарии (15)
    Сенатор Цеков: Польше выгоден любой исход конфликта на Украине
    Сенатор Цеков объяснил, почему Польшу устроит поражение ВСУ на поле боя
    		  
    4 апреля 2023, 19:18
    Фото: Global Look Press
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сейчас Польша вовсю хозяйничает на Украине. Это касается вопросов трудовой миграции, транспорта, энергетики и других секторов экономики. А когда ВСУ проиграют на поле боя – Западная Украина сама попросится в состав Польши. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Сергей Цеков, комментируя заявление главы СВР Сергея Нарышкина о планах Варшавы получить контроль над западной частью Украины.

    «Варшава оказывает военную помощь ВСУ не просто так: в ответ поляки начинают вовсю хозяйничать на Украине, планируя поставки энергии с украинских АЭС, прорабатывают другие энергетические и транспортные проекты, получают гигантскую рабочую силу в виде миллионов беженцев. Варшава извлекает все выгоды из конфликта на Украине», – пояснил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

    «Поражение ВСУ на поле боя тоже выгодно Варшаве, пусть и в меньшей степени. В таком случае Западная Украина сама захочет войти в состав Польши в ожидании якобы европейского уровня жизни. Правда, в течение первых пары лет местные жители быстро разочаруются в отношении поляков к ним. Но это уже другой вопрос», – добавил собеседник.

    «Поэтому как бы не развивалась ситуация на Украине, Польша получает и получит свои выгоды в любом случае. Вопрос лишь в их размере и масштабах», – заключил Цеков.

    Напомним, во вторник директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в ходе визита в Минск заявил: получение контроля над западом Украины – бывшими «восточными кресами» – это мечта польских националистов, сообщает РИА «Новости».

    По его словам, Варшава считает, что «условием для реализации этой идеи является крах украинской государственности в результате военного поражения». «Поэтому польская власть выступает против мирного урегулирования конфликта на Украине», – подчеркнул Нарышкин.

    В январе бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривала вариант аннексии западной части Украины в самом начале проведения Россией СВО. Официальная Варшава назвала эти слова «российской пропагандой», но эксперты считают, что Сикорский просто сказал то, что у польских властей итак давно уже было в планах.

    При этом в середине марта польская дипломатия угодила в очередной скандал. Посол Варшавы в Париже допустил, что польской армии придется столкнуться с ВС России в случае, если ВС Украины будут разгромлены. Позже заявление дипломата дезавуировали, однако сделали это неуклюже. По мнению экспертов, в реальности Варшава вновь обозначила свои планы на украинский кризис – и в этом вопросе она расходится с другими партнерами по НАТО.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (13)
    В «России сегодня» рассказали, что о военкоре Татарском говорят в Германии
    Глава представительства «России сегодня» Феоктистов: Немецкие СМИ транслируют только одно высказывание Татарского

    4 апреля 2023, 16:09

    Текст: Ольга Никитина

    Немецкая пресса с пропагандистским уклоном рассказывает о гибели военкора Владлена Татарского в результате теракта в Санкт-Петербурге, сообщил глава представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергей Феоктистов.

    Феоктистов в эфире радио Sputnik отметил, что для немецкой прессы «это, конечно, не новость номер один», но тем не менее об этом сообщается. Он отметил, что фигурируют в сюжетах обе точки зрения: и российская (об украинском следе), и украинская (в Киеве заявляют о своей непричастности).

    О Татарском немецкие СМИ рассказывают, что у него было много подписчиков в Telegram-канале. Причем, по словам Феоктистова, во всех средствах массовой информации «показывают то самое легендарное обращение Татарского: «Всех победим…». Татарского называют «военным блогером» и «сторонником Кремля», однако мало кто упоминает, что он уроженец Макеевки, заметил глава представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине.

    «В общем и целом, они довольно нейтрально рассказывают – такой-то факт случился, терроризм – это ужасно и так далее», – добавил Феоктистов.

    Напомним, 2 апреля в кафе в Петербурге произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский). Пострадали еще 40 человек, включая троих несовершеннолетних.

    Президент Владимир Путин наградил Фомина орденом Мужества посмертно.

    Коментарии (0)
    США объявили о новой военной помощи Украине
    США объявили о выделении Украине новой военной помощи на 2,6 млрд долларов

    4 апреля 2023, 19:07

    Текст: Ольга Иванова

    США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 2,6 млрд долларов, сообщила пресс-служба Пентагона.

    В заявлении говорится, что в пакет помощи будут включены боеприпасы для ПРО Patriot, РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, а также боеприпасы для комплексов NASAMS и танков, а также средства борьбы с беспилотниками, передает ТАСС.

    Решение о выделении новой военной помощи Украине подписал президент США Джозеф Байден.

    Ранее западные СМИ сообщали, что власти Украины просят конгрессменов убедить администрацию президента США Джо Байдена включить авиационные кассетные бомбы в новый пакет военной помощи со стороны Соединенных Штатов.

    Коментарии (10)
    Раскольники на Украине пытались захватить два храма УПЦ в Хмельницкой области
    Сторонники раскольничьей ПЦУ пытались захватить два храма УПЦ в Хмельницкой области

    4 апреля 2023, 21:08

    Текст: Вера Басилая

    Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) ворвались на территории храмов УПЦ в Хмельницкой области, и попытались пытались захватить их, сообщила украинская организация «Союз православных журналистов».

    В частности, раскольники зашли на территорию храма в районе Гречаны в Хмельницком и потребовали отдать им ключи от здания. Другие сторонники ПЦУ прибыли в Свято-Воздвиженский мужской монастырь в Староконстантинове. Сообщается, что на защиту церквей от раскольников вышло большое количество прихожан и мирян, а также священники, передает ТАСС.

    Ранее депутаты Хмельницкого горсовета лишили Украинскую православную церковь права пользоваться земельным участком на территории захваченного собора УПЦ.

    Напомним, сторонники раскольнической Православной церкви Украины захватили кафедральный собор в городе Хмельницком. Перед этим мужчина, переодетый в военную форму вооруженных сил Украины, пытался сорвать богослужение

    Коментарии (4)
    Российские войска за сутки уничтожили 400 украинских военных
    		   
    4 апреля 2023, 15:54
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Ольга Иванова

    Российские войска за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили 400 украинских военных, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубица Д-20, говорится в Telegram-канале МО.

    На Краснолиманском направлении уничтожено до 225 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

    На Донецком направлении за сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

    На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новоселка Донецкой народной республики, Орехов и Щербаки Запорожской области. Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также одна гаубица Д-20.

    На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожено до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

    Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 96 районах.

    Кроме того, уничтожены три склада с артиллерийскими боеприпасами противника в районах населенных пунктов Огурцово Харьковской области, Курахово Донецкой народной республики и Орехов Запорожской области. В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

    Средствами противовоздушной обороны перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Красногоровка Донецкой народной республики и Каховка Херсонской области.

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 405 самолетов, 228 вертолетов, 3651 беспилотный летательный аппарат, 415 зенитных ракетных комплексов, 8534 танка и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4501 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 9292 единицы специальной военной автомобильной техники.

    Накануне сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 460 украинских военных.

    Коментарии (5)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •