В НАТО назвали условие членства в альянсе Украины

Столтенберг: Вопрос о членстве в НАТО для Украины не будет иметь значения, если она не победит

Вопрос о членстве в НАТО для Украины не будет иметь значения, если она не победит в военном конфликте, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии министерской встречи НАТО.

Он подчеркнул, что для этого НАТО оказывает и будет продолжать оказывать Украине значительную поддержку. При этом Столтенберг подчеркнул, что позиция НАТО «остается неизменной, и Украина станет членом НАТО», передает ТАСС.

Также генсек рассказал, что Швеция уже проводит интеграцию в военные структуры НАТО и не останется в одиночестве после приема Финляндии в альянс 4 апреля, хотя вступление Стокгольма может потребовать недель или месяцев.

Ранее в пятницу парламент Турции одобрил проект закона о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО.