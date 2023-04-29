На Украине запретили символы Z и V на номерах машин

МВД Украины запретило символы Z и V на транспортных номерных знаках

Правительство Украины запретило использовать на транспортных номерных знаках буквы Z и V, а также в словах, написанных кириллицей, вместо З, С, В, Ф.

В заявлении МВД Украины отмечается, что запрет не распространяется на номера для электромобилей. Вне закона теперь считаются буквы Z и V, запрещено их использование как отдельно, так и в словах, написанных кириллицей, вместо З, С, В, Ф. Это также касается надписей и изображений, коммунистической символики, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, передает РИА «Новости».

При этом, если знак изготовили до нового закона, нужно будет придумать новую комбинацию. Также на украинские номерные знаки запрещено наносить полное или сокращенное название органа госвласти; военные символы Украины и других стран или международных организаций; под запрет кроме прочего попали ненормативная лексика и дискриминационные по языковым, национальным, религиозным и расовым признакам надписи.

Напомним, в апреле 2022 года Верховная рада приняла законопроект о запрете использования символов Z и V.



