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На Украине запретили символы Z и V на номерах машин
МВД Украины запретило символы Z и V на транспортных номерных знаках
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Правительство Украины запретило использовать на транспортных номерных знаках буквы Z и V, а также в словах, написанных кириллицей, вместо З, С, В, Ф.
В заявлении МВД Украины отмечается, что запрет не распространяется на номера для электромобилей. Вне закона теперь считаются буквы Z и V, запрещено их использование как отдельно, так и в словах, написанных кириллицей, вместо З, С, В, Ф. Это также касается надписей и изображений, коммунистической символики, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, передает РИА «Новости».
При этом, если знак изготовили до нового закона, нужно будет придумать новую комбинацию. Также на украинские номерные знаки запрещено наносить полное или сокращенное название органа госвласти; военные символы Украины и других стран или международных организаций; под запрет кроме прочего попали ненормативная лексика и дискриминационные по языковым, национальным, религиозным и расовым признакам надписи.
Напомним, в апреле 2022 года Верховная рада приняла законопроект о запрете использования символов Z и V.
МИД отреагировал на выдвинутые Киевом условия для запуска аммиакопровода в Одессу
Замглавы МИД Вершинин: В Москве отвергли выдвинутые Киевом условия по запуску аммиакопровода «Тольятти – Одесса»
В Москве отвергли стремления Киева выдвигать свои условия для реализации запуска аммиакопровода «Тольятти – Одесса», заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.
По его словам, в Москве аммиак всегда являлся частью выгодного для обеих сторон коммерческого проекта, выдвижение политических условий со стороны киевского режима недопустимо, передает РИА «Новости».
Также Вершинин напомнил, что с сентября 2023 года Киев доносит до Москвы некие политические требования, причем не напрямую, а через посредников.
«Они были разнообразные, мы их все отвергали, и сегодня отвергаем», – заключил он.
Напомним, запуск трубопровода Тольятти – Одесса для экспорта российских аммиачных удобрений не был осуществлен.
Пригожин сказал, до какого числа начнется контрнаступление ВСУ
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Вооруженные силы Украины готовы начать контрнаступление, и оно будет проведено до 15 мая, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время интервью журналисту Семену Пегову.
По его словам, армию Украины сдерживает сейчас плохая погода и, вероятно, внутренние проблемы, передает ТАСС.
«Может быть, 9 мая они нам дадут передохнуть, но до 15-го (мая) наступление будет вот просто 100%», – заявил Пригожин.
Также Пригожин призвал не бояться, что «кто-то придет на танках в Москву», отметив, что у ВСУ нет таких планов.
«Сегодня идет война. И никогда мир не остановится перед тем, чтобы расчленить Россию на части. И поэтому либо мы сейчас дадим отпор, либо страны под названием Российская Федерация, может оказаться, не будет. И поэтому сейчас надо сопротивляться», – отметил он.
По словам Пригожина, никто на Москву идти не собирается, бои будут идти за Артемовск. Основатель ЧВК напомнил, что все те, кто доходил до Москвы ранее, позже разворачивались.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идет подготовка к «захвату» Крыма одним маневром.
ВС России ударили крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ «Херсон»
Минобороны: ВС России ударили крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ «Херсон»
Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием морского базирования по командному составу группировки ВСУ «Херсон», сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В Telegram-канале Минобороны сообщается, что ВС России нанесли удар вечером в пятницу высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ «Херсон». Отмечается, что цель удара достигнута.
Ранее сообщалось, что ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска.
Bild: Германия готовит боевых байдарочников ВСУ для форсирования Днепра
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Киев намерен использовать малые оперативные спецподразделения на байдарках для форсирования реки Днепр, сообщили немецкие СМИ.
Bild со ссылкой на источник пишет, что Украина с января 2023 года закупает специальную технику и привлекает экспертов для форсирования Днепра.
Один из немецких инструкторов рассказал, что обучил около 40 украинских военных. В распоряжение Bild попали фотографии из тренировочного лагеря на востоке Украины, где спецназ ВСУ учат грести на байдарках и высаживаться в полном боевом снаряжении.
Киевский режим считает, что байдарки являются самым подходящим средством для форсирования Днепра, поскольку они бесшумные, имеют малые габариты, и их трудно заметить ночью. Кроме того, на борт каждой байдарки наносят специальное покрытие для того, чтобы их нельзя было обнаружить прибором ночного видения.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил газете ВЗГЛЯД, что Киев провоцирует половодье сбросом с ДнепроГЭС не только с целью затопления сельхозугодий в подконтрольных России районах, но и в качестве подготовки к форсированию Днепра.
Эксперт: ВС России нанесли удары по штабам и базам ВСУ
Военный аналитик Кнутов: ВС России нанесли удары по штабам и базам ВСУ с целью срыва наступления в Донбассе
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Вооруженные силы России нанесли массированные удары по штабам и базам украинской армии с целью срыва анонсированного Киевом наступления в Донбассе, рассказал военный аналитик, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Кнутов рассказал в беседе с «Московским комсомольцем», что ВКС России продолжили решение задач по срыву анонсированного Киевом наступления и 27-28 апреля нанесли массированные удары по объектам в ряде регионов Украины. Он уточнил, что наиболее успешно отработанной целью стал штаб в Николаеве, где в результате ракетного удара погибли несколько десятков украинских и натовских офицеров.
Он пояснил, что сейчас идет подготовка к наступлению, штабы работают круглосуточно, оттуда идет управление и руководство войсками киевского режима, которые должны будут действовать на разных направлениях, .поэтому удар по штабам перед наступлением срывает его или делает его дезорганизованным.
Кроме того, в ночь на пятницу ракетные удары ракетами большой дальности Х-101, Х-555 со стратегических ракетоносцев Ту-95МС были нанесены по Киеву, Днепропетровску, Кременчугу, по военным объектам в Николаевской, Полтавской и Черкасской областях.
Военный эксперт уверен, что ночные удары являются «элементом предупредительных мер», которые Россия сейчас принимает с целью срыва масштабного наступления Украины на юге и Донбассе. Он также выразил уверенность, что сочетание различных форм и методов применения тяжелой артиллерии, корректируемых планирующих авиабомб большой мощности, а также высокоточных крылатых ракет – это все позволяет в совокупности нанести противнику серьезный ущерб, ослабить силу наступления.
Он призвал не забывать, что ранее удары также наносились по местам складирования боеприпасов, горюче-смазочных материалов, местам скопления личного состава, боевой техники – это все вкупе способно помешать противнику успешно атаковать.
Кнутов также пришел к выводу, что последние удары по Украине показали, что ПВО противника в серьезных «дырах» и «проплешинах». Более того, у ПВО ВСУ пока нет эффективной защиты от наших крылатых ракет.
Напомним, в среду основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал предполагаемую дату контрнаступления ВСУ.
США начали размещать на Украине датчики ядерных взрывов
NYT: США развернули на Украине датчики для обнаружения радиационной активности
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США устанавливают сенсоры на территории Украины, способные фиксировать радиационную активность, определять место, силу и последствия ядерного взрыва, сообщила газета The New York Times.
Издание со ссылкой на группу экспертов по ядерным ЧС Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США пишет, что устанавливают сенсоры по всей Украине, передает РИА «Новости».
В США считают, что датчики помогут определить ответственную за возможный ядерный взрыв сторону, если оружие будет доставлено с помощью ракеты. Эксперты американского ведомства отметили, что в случае ядерной катастрофы на Украине анализ ученых доставят правительству США и центрам принятия решений на Украине для защиты здоровья и безопасности общественности.
Как напоминает газета, в ходе состоявшихся на текущей неделе в сенате слушаний руководитель Национального управления ядерной безопасности при Минэнерго Джилл Хруби упомянула, что США развернули на Украине сеть датчиков для обнаружения радиационной активности.
Ранее замминистра обороны США Каль заявил, что у России нет оснований применять ядерное оружие в конфликте на Украине.
До этого замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва следит за эволюцией доктринальных документов стран Запада, допускающих рост в них количества сценариев, разрешающих применение ядерного оружия, но российская доктрина не допускает двойных толкований.
Посол России в США Анатолий Антонов призвал американские власти вернуть все размещенное за границей ядерное оружие на родину.
Полянский: Россия решает проблемы украинок, у которых изымают детей в ЕС
Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил о проблемах украинских беженок в Европе с ювенальной юстицией
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Воровство детей у украинских беженок в европейских странах и их эксплуатация стала системной проблемой, которую не замечает Запад, а Россия пытается решить, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский напомнил в своем Telegram-канале, что во время председательства России в ООН, было проведено неформальное заседание СБ по «Формуле Арриа», по итогам которого было решено публиковать информацию с согласия заявителей о проблемах с отбором детей у украинских беженок. Они были опубликованы в англоязычных соцсетях с хэштэгом #EuropeStealsChildren, был также создан специальный почтовый ящик europestealschildren@gmail.com.
Первый зампостпреда России при ООН отметил, что по итогам месяца было получено много обращений не только от украинских беженок, что говорит о том, что воровство детей у уявимых слоев населения и их эксплуатация является системной европейской проблемой, которую на Западе не замечают.
Россия опубликовала обращения украинок Эмилии Журбы (Финляндия), Тамары Зандфос (Германия), Оксаны Буратевич (Германия), Юлии Панасенко (Испания), а также передали Генсекретарю ООН письмо от живущей в Великобритании польки Брыгиды Адамской. По рассказам этих женщин, отобранные у них дети находятся в приютах и содержатся в плохих условиях. Посольства их стран бездействуют, намекая на чувствительный «политический» контекст, заявил Полянский.
«Отмахнуться» от их проблем по-человечески очень сложно, хотя я прекрасно понимаю, что прямого отношения к нашей работе они не имеют. Судя по первым откликам, наши публикации наделали в этих странах много шума, очень хочется верить, что они поспособствуют возвращению детей матерям», – написал дипломат.
Полянский также считает, что без участия неравнодушных активистов и неправительственных организаций не обойтись, и в свою очередь пообещал передать полученную российскими дипломатами информацию.
Ранее украинские СМИ сообщили, что участились случаи изъятия детей из семей украинских беженцев ювенальными службами европейских стран, а также лишения украинцев родительских прав.
Правозащитница Шеслер рассказала газете ВЗГЛЯД, почему украинские беженцы оказались беззащитны перед ювенальной юстицией ЕС.
Взрыв прогремел в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве на юге Украины
Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины, к месту ЧП приехали скорые и полицейские, сообщило украинское издание «Страна.ua».
Украинские Telegram-каналы сообщают о сильном взрыве в Николаеве, до этого, по словам очевидцев, якобы произошла сильная перестрелка, передает РИА «Новости».
Также опубликовано видео скопления скорых и полицейских автомобилей на предполагаемом месте взрыва.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на пятницу ВКС России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ.
Беженка с Украины в поисках отношений разделась в британском телешоу
Bristol Post: Беженка с Украины в поисках романтических отношений разделась в эфире британского телешоу Naked Attraction
Беженка с Украины приняла участие в британском телешоу с обнаженными участниками о поиске партнера для романтических отношений Naked Attraction, сообщило издание Bristol Post.
Как сообщает издание, по правилам телешоу, главный герой Naked Attraction, которым в этот раз стала беженка с Украины Мария, должен выбрать одного из участников, чтобы после эфира вместе пойти на свидание и попробовать построить романтические отношения. Участники телешоу знакомятся, будучи обнаженными, и пытаются разговаривать на личные темы, чтобы лучше узнать друг о друге, передает РИА «Новости».
Во время эфире Мария заявила, что якобы была вынуждена переехать в Британию, так как опасалась за собственную жизнь. По ходу передачи девушка отвергла несколько претендентов на свидание, но в итоге согласилась составить пару одному из участников. Телешоу вышло в эфир в эту среду на телеканале Channel 4.
Ранее британки пожаловались на уводящих из семей супругов украинских беженок.
Появились кадры воздушного боя между российским и украинским дронами под Донецком
Опубликованы кадры, на которых запечатлено столкновение между российским и украинским дронами над полем на территории ДНР.
«Воздушный бой» велся в небе на Авдеевском направлении, передает Telegram-канал РИА «Новости».
Видно, как приблизившийся украинский дрон начинает летать вокруг российского, то опускаясь ниже, то уходя в сторону. Но в результате тарана украинский дрон все-таки был сбит, а российский коптер продолжил работу.
Ранее были опубликованы кадры того, как российский танк Т-72Б3 в ходе штурма Марьинки выдержал прямое попадание в лоб.
В США предупредили Украину о последствиях удара по Москве
Экс-разведчик ВС США Риттер: В случае удара ВСУ по Москве началась бы настоящая война и Киеву грозило бы разрушение
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В случае гипотетического удара Вооруженных сил Украины по Москве началась бы настоящая война и Киеву грозило бы разрушение, выразил мнение бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
По словам Риттера, США якобы пытаются предупредить власти Украины, что в случае нападения на Москву начнется настоящая война, и «вы все умрете». Он, в частности, выразил уверенность, что в случае удара Киева по Москве президент Украины Владимир Зеленский погиб бы в течение пары недель, передает РИА «Новости».
В ходе разговора бывший разведчик Вооруженных сил США упомянул бомбардировки Ирака американскими войсками. Он отметил, что в то время вооруженные силы США наносили удары не по энергетической инфраструктуре, а по зданиям парламента и другим важным для политической деятельности местам. С Киевом, считает бывший американский военный разведчик, случилось бы то же самое.
Напомним, в марте американский полковник рассказал о подготовке ВСУ к удару по России.
Украинские беспилотники повредили четыре цистерны с топливом в Севастополе
Глава Севастополя Развожаев заявил, что украинские БПЛА повредили четыре цистерны с топливом
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В результате атаки украинских БПЛА в Севастополе повреждены четыре цистерны, остальные были изолированы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В своем Telegram-канале он отметил, что в настоящее время пожар фактически локализован, бедствие не влияет на ход снабжения города топливом, так как те самые резервы не использовались для поставок топлива на автозаправки.
Также Развожаев отметил, что на данный момент специалисты Роспотребнадзора начали замерять показатели предельно допустимой концентрации загрязнений в воздухе на территории микрорайона Казачья Бухта.
Кроме того, глава Севастополя отметил героическую работу пожарных, которые действовали слаженно и быстро, подавляя пожар четвертого ранга. Он также заметил, что работы по тушению еще не окончены, но главное, что никто не пострадал.
Как отметила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская, все проведенные в микрорайоне замеры будут отражены на сайте Роспотребнадзора, передает ТАСС.
Ранее губернатор Севастополя сообщил о пожаре в районе Казачьей бухты из-за БПЛА, в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте горит резервуар с топливом.
В Сети сочли безумием слова главы ЕК о целях Украины
Пользователи Twitter призвали уволить фон дер Ляйен за слова «Украина сражается за всех нас»
Пользователи Twitter (ограничен в России) раскритиковали слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на саммите Global Citizen в Нью-Йорке о том, что Украина «сражается за всех нас», и призвали уволить ее.
Комментаторы отмечают, что «это не наш конфликт», и указывают, что на самом деле Украина сражается не за Европу, а за «глобалистов и военно-промышленный комплекс Запада», передает РИА «Новости».
«Хотите сражаться до последнего украинца, лицемеры. Жертвуете Украиной, вместо того, чтобы пытаться урегулировать конфликт», – написал один из пользователей.
«Боже, спаси нас от этого безумия», – поделился мнением еще один пользователь.
В заключение читатели предложили Урсуле фон дер Ляйен «вступить в армию Украины, пойти на фронт и сражаться».
«Она нужна им больше, чем нам. Пусть подаст в отставку», – сделали вывод пользователи.
Ранее британские СМИ сообщили, что глава ЕК фон дер Ляйен может досрочно покинуть пост ради назначения генсеком НАТО в октябре 2023 года.
Американский разведчик: США убегут с Украины
Экс-разведчик США Риттер: Американцы уйдут с Украины и оставят ее разбираться самостаятельно
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После того, как США бросят Украину, жители страны останутся сами по себе, заявил на YouTube-канале Judging Freedom офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
По его словам, Белому дома не придется иметь дело с ужасными последствиями, так как они просто убегут от схватки, как это произошло в Афганистане или Вьетнаме, передает РИА «Новости».
«Мы просто уходим и возвращаемся в американскую крепость, ну или натовскую, можно по-разному назвать. А люди, которые поставили на кон все, когда США заверили, что «будут рядом с вами, сражаться до конца плечом к плечу», и рискнули всем, что у них есть, оказываются сами по себе», – подчеркнул Риттер.
Также экс-разведчик напомнил, что политика Штатов в Афганистане закончилась позором и унижением, однако Вашингтон избежал платы за это.
«Достаточно было просто выключить телевизор, чтобы не видеть эти кадры. То же самое будет и с Украиной: когда мы уйдем, а мы обязательно уйдем, украинцы останутся сами по себе у разбитого корыта», – заключил Риттер.
Ранее официальный представитель экс-президента США Дональда Трампа Стивен Чжан заявил Daily Caller, что Белый дом «пытается одурачить американский народ за свой провальный вывод войск из Афганистана».
До этого Трамп обвинил нынешнего президента США Джо Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки».
Украинских солдат заставили писать рапорты о захоронении на позициях
Пленный: Украинских солдат заставляли писать рапорты с просьбой в случае гибели захоронить останки на боевых позициях
Украинских солдат заставляют писать рапорты начальству с просьбой в случае гибели произвести захоронение их останков на боевых позициях, рассказал военнослужащий 100-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Киндюк, попавший в плен на Кременском участке фронта в Донбассе.
Пленный рассказал, что украинских солдат заставляли писать рапорты с просьбой произвести захоронение их останков на боевых позициях. Украинский военнослужащий признался, что не знает, в каких целях это делалось. Он предположил, что дело в нежелании властей выплачивать родственникам погибшего компенсации под предлогом того, что погибший якобы пропал без вести. Киндюк уточнил, что сейчас его семье уже не приходят деньги, не смотря на то что он находится в плену, но, скорее всего, числится на Украине пропавшим без вести, передает РИА «Новости».
Накануне офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли 80% изначального состава. Ранее в Сети разошлись кадры переполненного военного кладбища в Днепропетровске.