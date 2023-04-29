В одно время с атакой на Севастополь над Крымом сбили два беспилотника

Полянский: Россия решает проблемы украинок, у которых изымают детей в ЕС

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил о проблемах украинских беженок в Европе с ювенальной юстицией

Воровство детей у украинских беженок в европейских странах и их эксплуатация стала системной проблемой, которую не замечает Запад, а Россия пытается решить, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский напомнил в своем Telegram-канале, что во время председательства России в ООН, было проведено неформальное заседание СБ по «Формуле Арриа», по итогам которого было решено публиковать информацию с согласия заявителей о проблемах с отбором детей у украинских беженок. Они были опубликованы в англоязычных соцсетях с хэштэгом #EuropeStealsChildren, был также создан специальный почтовый ящик europestealschildren@gmail.com.

Первый зампостпреда России при ООН отметил, что по итогам месяца было получено много обращений не только от украинских беженок, что говорит о том, что воровство детей у уявимых слоев населения и их эксплуатация является системной европейской проблемой, которую на Западе не замечают.

Россия опубликовала обращения украинок Эмилии Журбы (Финляндия), Тамары Зандфос (Германия), Оксаны Буратевич (Германия), Юлии Панасенко (Испания), а также передали Генсекретарю ООН письмо от живущей в Великобритании польки Брыгиды Адамской. По рассказам этих женщин, отобранные у них дети находятся в приютах и содержатся в плохих условиях. Посольства их стран бездействуют, намекая на чувствительный «политический» контекст, заявил Полянский.

«Отмахнуться» от их проблем по-человечески очень сложно, хотя я прекрасно понимаю, что прямого отношения к нашей работе они не имеют. Судя по первым откликам, наши публикации наделали в этих странах много шума, очень хочется верить, что они поспособствуют возвращению детей матерям», – написал дипломат.

Полянский также считает, что без участия неравнодушных активистов и неправительственных организаций не обойтись, и в свою очередь пообещал передать полученную российскими дипломатами информацию.

Ранее украинские СМИ сообщили, что участились случаи изъятия детей из семей украинских беженцев ювенальными службами европейских стран, а также лишения украинцев родительских прав.

Правозащитница Шеслер рассказала газете ВЗГЛЯД, почему украинские беженцы оказались беззащитны перед ювенальной юстицией ЕС.