Генпрокурор предложил регламентировать проверки бизнеса полицией

Генпрокурор России Краснов предложил регламентировать проверки бизнеса полицией

Генпрокурор России Игорь Краснов считает, что в условиях поддержки государством бизнеса и снижения административного давления необходимо регламентировать полицейские проверки предпринимателей, об этом он заявил, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

По его словам, достижения зачастую обесцениваются вмешательством в хозяйственную деятельность сотрудников полиции. Краснов напомнил, что проводимые внепроцессуальные проверки без регистрации сообщений о преступлении не входят в число основных задач по охране правопорядка, являются подменой функции контролирующих ведомств, передает ТАСС.

Он отметил, что требования моратория на проверки бизнеса, согласования проверок с прокурором на органы полиции не распространяются.

Краснов отметил, что по итогам мероприятий возбуждаются административные производства и за последние два года составлено свыше 65 тыс. таких протоколов.

«За каждым из них общение предпринимателя с человеком в форме. Уверен, вы понимаете, что это такое», – сказал Краснов, отметив, что «очевидно, что данная ситуация нуждается в дополнительной регламентации».

Он добавил, что соответствующее предложение направил президенту России Владимиру Путину.

Краснов заявил также, что, формируя планы проверок (на 2023 год), принимались предложения исключительно в отношении объектов, создающих угрозу причинения вреда и в результате на текущий год их санкционировано менее 100 тыс., что втрое меньше, чем на 2022 год.

При этом прокуроры отказывают почти в 70% внеплановых проверок бизнеса контролерами, а в Республике Адыгея и Республике Алтай, Рязанской и Омской областях и ряде других регионов было отклонено более 80% внеплановых проверок.

«Разумеется, это совокупный результат, достигнутый благодаря последовательной позиции главы государства о недопустимости проверок бизнес-структур с низким профилем риска, установленному правительством мораторию (на проверки бизнеса), принятию Федеральным Собранием необходимых законов, ну и, конечно, работе прокуроров», – заметил генпрокурор.

«Поддержка экономики находится в прямой связи с созданием благоприятных условий для развития бизнеса. И если рассматривать его как движение вперед, то очевидно, нам нужна прямая, ровная, свободная дорога, – отметил Краснов. – Поэтому важной задачей надзора остается снижение административной нагрузки на бизнес».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме заявил, что бизнес нужно не штрафовать, а предупреждать нарушения, минимизировать проверки и снизить административную нагрузку.