На участие в конкурсе «Флагманы образования» подали более 10 тыс. заявок

Прием заявок на участие в новом сезоне конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» продолжается, на его сайте зарегистрировались более 10 тыс. человек.

Заявочная кампания началась 27 марта, для участия необходимо зарегистрироваться на сайте флагманыобразования.рф. Целью проекта является создание условий для выявления наиболее перспективных и мотивированных управленцев в сфере образования, педагогических работников и студентов с перспективой их входа в кадровый резерв федеральной, региональной или муниципальной систем образования.

«Год педагога и наставника – это время ярких событий для всей российской системы образования. Появляются новые идеи и проекты, обновляются уже существующие форматы профессионального взаимодействия. Один из значимых проектов, объединяющих тысячи участников, – это конкурс «Флагманы образования». Он дает возможность педагогам не только развиваться профессионально, но и строить управленческую карьеру. Значит кадровый потенциал сферы образования будет укрепляться. Уверен, что количество конкурсантов будет только расти», – сказал первый замглавы Минпросвещения России Александр Бугаев.

В орбите конкурса уже более 120 тыс. студентов, педагогов и управленцев в сфере образования со всей страны и количество конкурсантов с каждым днем растет.

«Подведены промежуточные итоги заявочной кампании проекта «Флагманы образования». Меньше, чем за месяц на сайте конкурса зарегистрировались более 10 тыс. участников из 89 регионов России и Байконура. Наибольшее число заявок поступило от амбициозных управленцев, педагогов и студентов из Москвы (711 заявок), Чеченской Республики (706 заявок), Петербурга (525 заявок), Свердловской области (490 заявок) и Московской области (379 заявок). Мы благодарим всех, кто проявил интерес к проекту», – сказал первый заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

В 2023 году в рамках проекта появилась линейка сервисов и инструментов для участников сообщества. Все опции ориентированы на профессиональное развитие. Управленцы, учителя и студенты могут получить экспертную, методическую, информационную поддержку своих проектов, найти экспертов под свои мероприятия и многое другое, заключил он.

Каждый зарегистрированный для участия в конкурсе получает возможность пройти входную диагностику, результаты которой не повлияют на дальнейшее прохождение этапов.