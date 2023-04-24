Пушилин рассказал об истории ДНР на марафоне «Знание.Первые»

Донецкие ополченцы, отстаивавшие независимость ДНР – это простые рабочие и служащие, которые защищали республику с оружием в руках, заявил врио главы региона Денис Пушилин на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые».

Врио главы ДНР выступил перед молодыми людьми с темой «Новые регионы России: жизнь на передовой». Он рассказал молодым людям об основных этапах непростой истории республики – от первых протестов весной 2014 года до воссоединения региона с Россией в 2022 году, сообщается на сайте общества «Знание».

В 2014 году Евромайдан перерос в полноценный государственный переворот, и оставаться в стороне было невозможно, потому что у нас пытались отобрать все, что для важно и ценно для жителей региона, сказал Пушилин.

По словам врио главы ДНР, становление государственности в молодой республике проходило сложно, но люди, которые взяли на себя тяжелый труд по организации жизни в новом регионе России, горели желанием сделать все возможное.

Пушилин отметил самоотверженность донецких ополченцев, защищавших независимость ДНР с первых дней образования республики. Простые рабочие и служащие с оружием в руках отстаивали право Донбасса самому определять свое будущее. Правду об этих трагических событиях рассказывали только российские журналисты и военкоры, тогда как иностранные новостные агентства никак не высказывались о происходящем в Донбассе.

Пушилин подчеркнул лицемерие Запада и в отношении Минских соглашений.

«Без зазрения совести западные политики говорят, что Минские соглашения были нужны только для того, чтобы насытить Украину оружием. И при этом давайте вспомним, сколько санкций они ввели против России якобы за неисполнение этих самых соглашений. Выглядит как абсурд и цинизм, но на самом деле это умысел. Россия сильная и независимая никому не нужна, и противник сделает все, чтобы уничтожить ее в том виде, в котором она для него опасна. Но это им не нужна Россия, а нам нужна. Нам в ней жить и потом передавать следующим поколениям. Вот в чем смысл того, что мы делаем сейчас», – сказал он.

По его мнению, именно с этой точки зрения следует рассматривать начало СВО: сработав на упреждение, Россия спасла Донбасс от полного уничтожения и не позволила Западу навязать свои правила игры.

Пушилин тепло отозвался о бойцах, которые сегодня держат удар на фронтах ради будущего России, и назвал их героями, о которых потом напишут книги и снимут фильмы.

«Считаю, что награды, которые сегодня они получают, важны не только для них. Еще больше медали и ордена важны для их детей и внуков – они должны стать своеобразной прививкой следующим поколениям, чтобы в ситуации, если России будет угрожать опасность, уже новые поколения встали на защиту своей Родины», – указал врио главы региона.