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Силуанов заявил о запуске в обращение цифрового рубля до конца года
Министр финансов Силуанов заявил о запуске в обращение цифрового рубля до конца года
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Министр финансов Антон Силуанов, выступая на марафоне «Знание», заявил о запуске в обращение в России цифрового рубля до конца этого года.
Это произойдет после принятия соответствующих законов, уточнил он.
«Сейчас развиваем цифровой рубль. Центробанк в этом году уже запустил эксперимент, а до конца года … запустит в обращение», – приводит его слова РИА « Новости».
Напомним, ан прошлой неделе стало известно, что ЦБ установил лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублями.
Глава Минобороны Эстонии назвал сроки начала контрнаступления Украины
Глава Минобороны Эстонии: Наступление украинской армии начнется через месяц
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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что наступление украинской армии начнется примерно через месяц, поскольку сейчас активным действиям на фронте мешает дождливая погода.
В пятницу Певкур принял участие в заседании контактной группы по Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии.
По его словам, может пройти еще примерно месяц, может быть, два, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении, причем если погода изменится, это может произойти и раньше, передает РИА «Новости».
По его словам, препятствием для наступления на данный момент является не отсутствие, например, танков Abrams, а именно погодные условия на Украине.
Певкур отметил, что украинцы, кроме средств противовоздушной обороны, испытывают большую потребность в боеприпасах. Есть также специфические потребности, в том числе в тяжелых грузовиках и прицепах для них. Также, по его словам, рассматривается вопрос о предоставлении Украине истребителей западного типа.
Напомним, СМИ со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы заявили, что Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время». Вашингтон усомнился в успехе украинского контрнаступления, в Европе тоже не ждут существенного прорыва.
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Политолог назвал подоплеку высказываний китайского посла в Париже
Политолог: Посла КНР на резкие заявления могла спровоцировать Прибалтика
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Слова посла КНР в Париже Лю Шайе про Крым и суверенитет стран СНГ не вписываются в привычные традиции китайской дипломатии и могут служить сигналом о начале их трансформации. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее посол Китая во Франции заявил, что Крым «изначально был российским», а статус постсоветских стран в международном праве неясен.
«Китай в своей политике и дипломатии всегда опирался на то, что суверенитет государства превыше, чем право нации на самоопределение. Именно исходя из этого Пекин отстаивает свою позицию в тайваньском вопросе, считая остров частью суверенного Китая и не иначе», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Сегодня мы увидели яркое подтверждение того, что вопреки всему, международные отношения не законсервированы, а продолжают развиваться и меняться в духе времени. По-видимому, та линия китайской политики, которая была затронута послом Поднебесной во Франции, в ближайшее время может претерпеть серьезные изменения и в самом Пекине», – полагает собеседник.
«Это первое публичное заявление представителя Китая по Крыму в таком ключе. На протяжении определенного времени мы уже наблюдаем формирование российско-китайского альянса. И официальное признание российской позиции по одному из самых важных для Москвы вопросов, может стать одним из его новых этапов», – отметил он.
«Что касается тезиса про суверенитет стран СНГ, то прежде, чем его оценивать, еще предстоит внимательно проанализировать слова китайского дипломата. Безусловно, оспаривание суверенности отдельных стран не входит в традиции китайской дипломатии. Однако слова посла могли быть вызваны тем, что ряд стран бывшего СССР, в частности прибалты, заняли абсолютно антикитайскую позицию в вопросе Тайваня», – рассуждает эксперт.
В свою очередь главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в Telegram-канале отметил, что «переоценивать значимость этих рассуждений посла не стоит, тем более видеть в них преддверие пересмотра официальной позиции КНР».
Вместе с тем, отмечает он, «одним из столпов международной политики второй половины ХХ века считалась неоспоримая незыблемость границ – как легли, так и легли, всё». «Сегодня мы наблюдаем полную и, по всем признакам, окончательную эрозию мирового порядка второй половины ХХ столетия, а это помимо всего прочего означает возвращение к более ранним практикам, при которых границы не считались священными догмами. Чему свидетельств немало, и данное высказывание посла КНР – в том ряду», – пишет эксперт.
Ранее посол КНР во Франции Лю Шайе в интервью телеканалу LCI заявил, что Крым изначально принадлежал России, перейдя Украинской ССР только после решения Никиты Хрущева, а постсоветские государства не обладают ясным и эффективным статусом.
Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что слова посла Китая стали «холодным душем для горячих голов на Западе, которые пребывают в горячечном антироссийском бреду». По его словам, руководство всех крупных держав мира прекрасно понимает, что возвращение полуострова в состав России было справедливым и закономерным историческим шагом на основе демократического волеизъявления.
Как указал депутат, другое дело то, что это не вписалось в геополитические каноны США, но от этого белое не станет черным, поэтому биться за справедливость сегодня могут лишь те страны, которые не отвергли традиционные ценности и настоящие демократические устои, а Россия и Китай в списке таких стран.
Как пишет РИА «Новости», эти заявления вызвали негодование в Прибалтике и на Украине. Так, украинский посол во Франции Вадим Омельченко в своем аккаунте в соцсети заявил, что у его китайского коллеги могут быть проблемы с географией. А глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что ждет от Пекина опровержения высказываний Лю Шайе.
«Замечания китайского посла во Франции по поводу международного права и суверенитета наций совершенно неприемлемы. Ожидаем пояснений от китайской стороны и полного опровержения данного заявления», – написал он в соцсетях.
О недоверии Китаю в вопросах мирного урегулирования ситуации на Украине заявил его литовский коллега Габриэлюс Ландсбергис. «Если кто-то до сих пор недоумевает, почему страны Балтии не доверяют Китаю в «посредничестве в мире на Украине», то вот китайский посол, утверждающий, что Крым – это Россия, а границы наших стран не имеют законной основы», – отметил он в соцсети.
Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахна сообщил СМИ, что вызовет посла Китая, чтобы получить разъяснения по поводу представителя Пекина во Франции о суверенитете стран бывшего Советского Союза. «Прискорбно, что представитель КНР придерживается таких взглядов. Такая позиция непонятна», – высказался он.
Напомним, посол Китая в Париже не впервые выступает с такими резкими высказываниями. В августе он заявил, что у украинского и тайваньского кризисов есть сходство – за ними «стоит черная рука, рука США». Он полагает, что в Вашингтоне обеспокоены потерей своего влияния в мире. При этом, как указал посол, большая часть развивающихся стран «не согласна» с группой западных стран в оценке украинского кризиса и не участвует в санкциях против России.
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Стало известно о наведении ВСУ переправ через Северский Донец под Красным Лиманом
Марочко: Киев наводит переправы через Северский Донец на Краснолиманском направлении
Украинские силовики возводят новые понтонные переправы через реку Северский Донец на Краснолиманском направлении, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко уточнил РИА «Новости», что работы ведутся вблизи населенных пунктов Закотное, Платоновка и Дроновка.
Ссылаясь на собственные источники, Марочко отметил, что переправы разной вместительности предназначены как для техники, так и для пехоты, а в районе переправ выставлены посты с охраной.
19 апреля Минобороны сообщило, что в районе населенного пункта Северск Малый Донецкой народной республики уничтожена наведенная ВСУ понтонная переправа через реку Северский Донец.
Медведев назвал последствия для G7 запрета на экспорт в Россию
Медведев: Страны G7 сами останутся без многих товаров, если запретят экспорт в Россию
Запрет на экспорт товаров в Россию странами G7, если такое решение будет утверждено, обернется зеркальными мерами со стороны Москвы и прекращением зерновой сделки, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По его словам, идея «недоумков из G7» о тотальном запрете экспорта товаров в Россию прекрасна тем, что подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны по наиболее чувствительным для G7 категориям, передает ТАСС. Медведев пояснил, что в этом случае для G7 закончится зерновая сделка и «многое другое, в чем они нуждаются».
Ранее G7 поддержала продление и расширение зерновой сделки.
Напомним, агентство Bloomberg сообщало, что в G7 обсуждается возможность полного запрета на большую часть экспорта в Россию. Между тем высокопоставленный представитель ЕС в Брюсселе опроверг эту информацию.
На Западе назвали главный страх Зеленского
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Украинский президент Владимир Зеленский боится, что наступление ВСУ провалится, несмотря на то, что проводится масштабная мобилизация, сообщает газета Financial Times.
В статье говорится, что еще зимой Украина начала набирать людей в вооруженные силы, правительство страны надеется, что удастся собрать около 40 тыс. солдат. При этом Киев боится, что количества военных не хватит, сообщает РИА «Новости».
Издание пишет, что неудача в случае наступления ВСУ заставит западные страны посадить Киев за стол переговоров с Москвой, чего опасаются украинские власти.
Напомним, СМИ со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы заявили, что Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время». Вашингтон усомнился в успехе украинского контрнаступления, в Европе тоже не ждут существенного прорыва.
Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. В годовщину воссоединения Крыма с Россией глава государства назвал это событие историческим выбором. Президент подчеркивал, что Россия сделает все для пресечения угроз безопасности полуострова, так как для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно сегодня.
Макрон призвал «не дать России победить»
Макрон призвал предотвратить расширение конфликта на Украине и победу России в нем
Нужно помочь Украине «выстоять» и не допустить победы России в конфликте, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Наша задача – помочь Украине выстоять всеми силами, не дать России победить», – заявил французский лидер. По его словам, также необходимо предотвратить расширение этого конфликта. Макрон обещал «сделать все» чтобы не допустить такого расширения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Parisien.
Напомним, СМИ утверждали, что Макрон велел организовать совместную работу с Китаем для выработки неких условий, которые впоследствии могли бы стать основой для мирных переговоров между Россией и Украиной.
Зеленский объяснил невозможность «отказаться от Бахмута»
Зеленский объяснил отказ Украины отводить войска из Артемовска нежеланием давать России плацдарм для наступления
Если Россия вытеснит вооруженные силы Украины из Артемовска (Бахмута), российские войска получат плацдарм для наступления, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский сказал, что Украина «не может отказаться от Бахмута», так как подобный шаг позволит России «расширить фронт». Он назвал ситуацию в городе сложной, но заверил, что ВСУ не собираются отступать. По словам Зеленского, если ВСУ потеряют Артемовск, следующими могут стать Краматорск и Славянск. Зеленский заверил, что войска Украины сейчас готовят контрнаступление, передает РБК со ссылкой на Al Arabiya.
Напомним, ВСУ в Артемовске находятся в оперативном окружении со стороны российских сил. Бои продолжаются в западных кварталах. Сообщалось, что ВСУ ежедневно теряют под Артемовском до 400 солдат.
Лавров: Россия не забудет и не простит невыдачу виз США российским журналистам
США показали, чего стоят их заявления о свободе слова, когда отказали в выдаче виз российским журналистам для участия в работе СБ ООН, этого Россия не забудет и не простит, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Самое главное, будьте уверены: не забудем, не простим», – сказал Лавров в видео, которое опубликовала в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА «Новости».
По его мнению, он знал, что «американские коллеги славятся такого рода вещами, но был уверен, что все-таки на этот раз, с учетом того внимания, которое было привлечено к их безобразному поведению, все будет иначе», но это ошибка.
Как указал Лавров, страна, которая себя называет самой сильной, самой умной, самой свободной, самой справедливой, струсила. Он отметил, что она сделала глупость, и «показала, чего стоят на самом деле ее клятвенные заверения о защите свободы слова, о доступе к информации и так далее».
Обращаясь к журналистам, Лавров добавил, что МИД России придется работать за российских журналистов, которым не выдали американские визы, «больше энергии проявлять, прикладывать больше сил, чтобы донести правду до мирового сообщества».
Глава российской дипломатии посоветовал им отслеживать то, что РФ там будет делать через свои каналы, и распространять правду. Он выразил убеждение, что «к ней будет гораздо больше интереса проявлено во всем мире, чем к той процеживаемой якобы информации, которую спускают на головы своим зрителям, слушателям, читателям наши западные коллеги».
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков назвал издевательством невыдачу российским журналистам виз для освещения работы Сергея Лаврова в мероприятиях в Нью-Йорке и пообещал, что ответ Вашингтону обязательно будет дан.
В воскресенье Мария Захарова сообщила, что за 40 минут до вылета в США российские журналисты так и не получили визы. По ее словам, ответ американского посольства о том, что оно «работает над этим», является манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.
Страны Балтии решили вызвать представителей КНР из-за заявлений посла Китая о Крыме
BNS: Литва, Латвия и Эстония решили вызвать представителей КНР из-за заявлений посла Китая во Франции о Крыме
Литва, Латвия и Эстония приняли решения о вызове дипломатических представителей Китая в своих странах для дачи разъяснений из-за заявления китайского посла во Франции Лю Шайе о Крыме, сообщили СМИ.
Представитель МИД Литвы Паулина Левицките отметила, что такое координированное решение о вызове в понедельник представителей Китая принято, передает ТАСС со ссылкой на BNS.
Ранее в Госдуме заявили, что слова посла Китая во Франции Лю Шайе о статусе Крыма являются холодным душем для западных стран.
Напомним, посол Китая во Франции Лю Шайе указал, что Крым изначально был в составе России и его передали Украине во времена Советского Союза.
Посла КНР в Париже попросили объявить персоной нон грата за слова о Крыме
Почти 80 европейских парламентариев в письме призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить китайского посла в Париже Лю Шайе персоной нон грата, пишет газета Monde.
В письме они отметили, что слова Лю Шайе о Крыме выходят за рамки приемлемого дипломатического дискурса, поскольку он «публично подтвердил, что бывшие советские республики не имеют никакого действующего статуса в международном праве», передает РИА «Новости».
Они также считают, что заявления китайского дипломата «нарушают международное право и должны рассматриваться как угроза безопасности европейских стран».
Ранее посол Китая во Франции Лю Шайе заявил, что Крым изначально был в составе России и его передали Украине во времена Советского Союза.
Заявление посла Китая во Франции Лю Шайе о статусе Крыма является холодным душем для западных стран, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
У Киево-Печерской лавры произошел конфликт провокатора с гражданином Швейцарии
Провокатор у Киево-Печерской лавры с агрессией требовал у гражданина Швейцарии и чтеца Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) Самуила взять в руки украинский флаг, сообщили в Союзе православных журналистов.
В Союзе добавили, что провокатору объяснили, что Самуил является иностранным гражданином, тогда активист ушел, передает РИА «Новости».
Также сообщается, что провокаторам является Руслан Гетьман, он собирал деньги с жителей Тернопольской области от имени благотворительной организации.
Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк сообщил, что более 60 священников Украинской православной церкви (УПЦ) стали фигурантами уголовных дел.
Напомним, в МИД России заявили, что кампания Киева против УПЦ, принявшая ныне форму тотального запрета канонической церкви и давшая начало масштабной волне по захвату принадлежащих ей храмов, вышла на «абсолютно новый по циничности и лицемерию уровень».
Двое школьников разгромили кладбище в городе под Саратовом
МВД: Двое школьников разгромили кладбище в городе Балашов Саратовской области
Полиция установила причастность двух школьников к повреждению надгробий на кладбище в городе Балашов Саратовской области, сообщили в региональном главка МВД.
По данным полиции, в воскресенье утром сторож кладбища сообщил о повреждении надгробий.
По сообщению МВД, установлена причастность к совершению правонарушения двух несовершеннолетних 12 и 13 лет, которые пояснили, что опрокинули погребальные стелы из хулиганских побуждений, в отношении родителей составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП, передает РИА «Новости».
Администрация Балашовского района уточняет, что в ночь на воскресенье, накануне православного праздника Красная горка, акт вандализма произошел на старом Ветлянском кладбище, где злоумышленники осквернили и разрушили более 50 надгробий.
Ранее жителей Архангельска отдали под суд за сдачу надгробий в металлолом.
Российская ПВО сбила украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2»
За прошедшие сутки российские системы ПВО сбили ракету украинского оперативно-тактического комплекса «Гром-2», сообщили в Минобороны России.
Кроме того, сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, девять украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области, говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что Южная группировка войск ВС России на Донецком направлении за сутки уничтожила до 200 украинских военных, а также 15 единиц техники и два склада противника.
В Китае заявили об «охватившей планету дедолларизации»
CCTV заявил о стартовавшей дедолларизации и способности России устоять под ударом «финансовой бомбы» США
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США сбросили на Россию «финансовую бомбу», но не заставили Россию «рухнуть», при этом «дедолларизация охватила планету», заявили китайские СМИ.
Как заявил CCTV, в результате глобальной рыночной конкуренции статус США в торговле упал, в ответ Вашингтон принялся использовать торговый протекционизм и «продвигать волну «антиглобализма», передает РИА «Новости».
CCTV указывает, что США не извлекли уроков из снижения мировых долларовых резервов, которое началось в 2017 году. Вашингтон превратил финансовую систему в «оружие» против России, объявив в феврале 2022 года, что «запретит некоторым банкам России использовать международную систему расчетов SWIFT».
Но «даже удар этой «финансовой бомбы» не заставил рухнуть» Россию, которая «давно готовилась избавиться от доллара». Другие страны поняли, что «активы в долларах» являются «бомбой замедленного действия» и что «месть со стороны США можно пережить». Таким образом оказался пробит «последний слой бумаги», поддерживающий доллар.
Напомним, российский миллиардер Олег Дерипаска считает, что через пять лет доминирование доллара в мировых расчетах завершится. Глава Европейского центрального банка, экс-глава МВФ Кристин Лагард заявила об угрозе ведущим позициям доллара и евро.
Австралийский генерал описал три сценария украинского контрнаступления
Австралийский генерал Райан: У Киева есть три варианта действий в рамках весеннего контрнаступления
У вооруженных сил Украины есть три возможных варианта действий в рамках планируемого весеннего контрнаступления, заявил австралийский генерал в отставке Мик Райан.
Райан в интервью британской газете Daily Mail отметил, что, согласно первому сценарию, Киев может осуществить крупную атаку, бросив на нее все силы и ресурсы.
Второй вариант, по словам генерала, предполагает разделение украинских сил для одновременной атаки на юге и востоке, передает РИА «Новости».
Третий сценарий предусматривает несколько менее масштабных, не скоординированных между собой атак, считает Райан.
Со своей стороны отставной генерал США Стивен Твитти предположил, что Киев отдаст предпочтение третьему варианту, придерживаясь «тактики малых шагов».
Британские СМИ ранее писали, что если вооруженные силы Украины начнут «контрнаступление», они могут попасть в окружение, Киеву следует готовиться к худшему.