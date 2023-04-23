Местные власти решили наделить правом вводить меры соцпомощи семьям воинов СВО

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23 апреля, воскресенье | Последнее обновление — 11:17 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Киев начал вывозить оборудование с заводов Запорожья
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Европейские мореплаватели слали своим монархам как под копирку написанные доклады: дескать, золото и другие богатства новых стран можно присвоить, а местных жителей следует обратить в рабство, ведь существование в неволе для людоедов значительно лучше, чем свобода.
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В 1958 году с появлением реактивных Ту-104 открылись прямые рейсы из Москвы в Париж, Лондон, Амстердам и Рим. В самом начале 1970-х – во Франкфурт-на-Майне и Мюнхен. Число рейсов все возрастало, их география ширилась, а межгосударственных терок холодной войны как будто и не было.
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Россия, что царская, что советская, шагнула куда дальше по пути включения в себя территорий и народов. В нее можно было интегрироваться, не отказываясь ни от своего племени, ни от своей веры.
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Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Местные власти решили наделить правом вводить меры соцпомощи семьям воинов СВО
Поручение Мишустина: Местные власти могут получить право вводить меры соцпомощи семьям воинов СВО
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 17 мая подготовить поправки о праве местного самоуправления на разработку мер соцподдержки семей воинов СВО, сообщила пресс-служба кабмина.
По сообщению пресс-службы, Минтруду, Минюсту, Минфину, и Минэкономразвития до 17 мая поручено подготовить предложения о внесении изменений в законодательство, предусматривающих наделение органов местного самоуправления правом на разработку и реализацию мер социальной поддержки и помощи семьям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, передает РИА «Новости».
Ранее в Липецке создали особую систему персональных помощников семьям участников СВО.
Пригожин заявил о бунтах среди украинских боевиков в Часовом Яре и Константиновке
Пригожин: В Часовом Яре и Константиновке начались бунты боевиков ВСУ
В подконтрольных Украине Часовом Яре и Константиновке в ДНР начались бунты среди боевиков ВСУ, они «бросают оружие, встают и уходят», сообщил бизнесмен Евгений Пригожин.
По словам основателя ЧВК«Вагнер», боевики ВСУ начали бросать оружие и уходить из Часова Яра и Константиновки. Он призвал российских бойцов дать им пожить и не убивать «своими руками», передает РИА «Новости».
Ранее российский боец рассказал, что украинские военные бросают огромное количество оружия и боеприпасов при отступлении в Артемовске.
Стали известны подробности о найденном в Белгороде боеприпасе
«Известия»: Найденный в Белгороде боеприпас является авиабомбой ФАБ-500
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Обнаруженный саперами объект в Белгороде является авиационным боеприпасом ФАБ-500, сообщил источник.
По информации издания «Известия», авиабомбу должны перевезти на полигон взрывотехники Минобороны.
Как отметил начальник ГУ МЧС Сергей Потапов, найденный боеприпас, по экспертной оценке, не взрывоопасен, передает РИА «Новости».
«После завершения эвакуационных мероприятий мы будем поднимать с помощью автокрана и вывозить на специальный полигон в Яковлевский городской округ для уничтожения», – сказал он.
По словам начальника Белгородского управления ГО и ЧС Николая Лебедева, после извлечения авиационной бомбы осталась яма глубиной пять метров. Он пояснил, что сначала устранят повреждения коммуникаций, потом будут засыпать яму, восстановят пешеходную дорогу, «вернут все, как было».
Между тем, люди с рюкзаками и чемоданами возвращаются в квартиры, оцепление осталось только возле ямы.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области из-за обнаружения взрывоопасного предмета началась эвакуация 3 тыс. человек.
До этого Минобороны сообщило, что при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. По данным ведомства, в результате инцидента имеются повреждения жилых строений, жертв нет, проводится расследование.
Пушков отреагировал на канадских мужчин-министров на каблуках
Член комитета Совфеда Пушков назвал трансгендерным хайпом акцию министров Канады Hope in High Heels
Канадские министры под прикрытием акции Hope in High Heels занимаются трансгендерным хайпом, заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков.
В своем Telegram-канале он отметил, что канадские политики в женских туфлях этого даже не скрывают. Они признают, что занимаются трансгендерным хайпом, а не защитой женщин от насилия.
«Все предельно ясно с этими «защитниками», – резюмировал Пушков.
Немцы возмутились требованием Зеленского к ВСУ
Читатели Die Welt возмутились требованием Зеленского к ВСУ «вернуть территории»
Читатели издания Die Welt раскритиковали заявление украинского президента Владимира Зеленского о постановке перед ВСУ задачи «вернуть» потерянные за время СВО территории.
Один из комментаторов отметил, что в случае, если так называемое контрнаступление окажется неудачным, это станет концом Украины, и только в этом случае, «наконец, на повестке дня появятся мирные переговоры», передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.
«Несмотря на массированное снабжение Украины оружием, у нее нет ресурсов для достижения столь амбициозной цели», – подчеркнул другой комментатор.
Еще один пользователь отметил, что быстрое мирное соглашение было бы важнее, нежели возвращение утраченный территорий.
«Не имеет значения, какие приоритеты декларирует этот человек. Единственное, что имеет значение, какие приоритеты ему ставит Запад», – заметил другой.
Другой читатель добавил: в случае, если ВС России удастся прорваться в Артемовске и на Кременском направлении, это будет означать конец контрнаступления Зеленского.
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России сорвали попытки ВСУ перейти в наступление на четырех направлениях.
До этого стало известно, что российские войска поразили штаб группировки ВСУ «Бахмут», а в районах Тернов и Тоненького поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады теробороны.
ВС России ликвидировали подполковника украинской погранслужбы в Запорожье
Российские военные уничтожили подполковника спецназа погранслужбы Украины Александра Очеретнюка в Запорожской области.
Отмечается, что украинские военные проводили разведку боем на территории, где базировались бойцы 291-го мотострелкового полка и 22-й бригады спецназа российских военных, передает ФАН со ссылкой на Telegram-канал ANNA-News.
Во время боя бойцы ВСУ потеряли несколько бронемашин и десятки военных, в числе которых был и Александр Очеретнюк.
Издание полагает, что подполковник был убит попаданием снаряда противотанкового ракетного комплекса по бронемашине.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что возросшая активность украинских диверсантов на Запорожском направлении говорит о готовности ВСУ к контрнаступлению в этом регионе.
Генерал ВСУ посоветовал украинским войскам воспользоваться тактикой нацистов
Украинский генерал Кривонос предложил ВСУ при наступлении использовать тактику нацистов
Рассуждая о том, как украинским войскам нужно наступать на российские позиции, экс-заместитель командующего сил специальных операций вооруженных сил Украины генерал Сергей Кривонос привел в пример действия нацистов в 1941 году.
Кривонос сказал, что при обороне «тысяча окопов» окажется «пшиком», если в них не будет солдат. Он заявил, что из-за этого в 1941 году не сработала «Линия Сталина», немцам «в течение двух-трех дней» удалось преодолеть окопы и «продолжить свое наступление». Как заявил Кривонос, вооруженные силы Украины должны «наступать там, где не будет русских в этих окопах»,
При этом Кривонос признал сильное превосходство российских войск над украинскими в способности возводить укрепления на местности, поскольку Москва всегда уделяла особое внимание оборонительным сооружениям, а вот на Украине эту область игнорировали, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, СМИ со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы заявил, что Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время». Вашингтон усомнился в успехе украинского контрнаступления, в Европе тоже не ждут существенного прорыва.
Россия решила зеркально ответить на массовую высылку дипломатов из Берлина
МИД: Москва даст зеркальный ответ на решение Берлина о массовой высылке российских дипломатов
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Россия даст зеркальный ответ на решение Берлина, который решил массово выслать российских дипломатов, заявили в МИД.
По информации ведомства, Москвой принято решение о зеркальной высылке из России германских дипломатов и сокращении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в России, сообщается на сайте российского дипведомства.
В МИД отметили: действия немецких властей указывают на то, что Берлин выбрал курс на разрушение.
«Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение», – подчеркнули в ведомстве.
Как отметили в дипведомстве, германская сторона неоднократно заверяла в нежелании афишировать этот сюжет, но нарушила свои же обещания, поставив в известность представителей СМИ, регулярно используемых для организации «контролируемых утечек и информационных» вопросов.
Также в министерстве уведомили, что посол Германии Гезу Андреаса фон Гайра осведомлен о том, что Россия ответит на решение немецких властей о высылке российских дипломатов.
Bild: Россия решила выслать 34 немецких дипломата
Bild: Россия высылает 34 из примерно 90 работающих в Москве немецких дипломатов
Российская сторона высылает 34 из приблизительно 90 работающих в Москве дипломатов Германии, сообщила газета Bild.
Источники газеты указали, что примерно треть из числа работающих в России немецких дипломатов будет выслана, передает ТАСС.
Максимальное число сотрудников дипломатических представительств ФРГ в России также будет значительно ограничено.
Ранее МИД России принял решение зеркально ответить на высылку своих дипломатов, уведомив работников посольства Германии о необходимости покинуть Россию.
До этого Берлин принял решение выслать из страны 20 российских работников дипмиссии.
Премьер Австралии сообщил об обнаружении потопленного США в 1942 году судна с телами пленных
Премьер Австралии Альбанезе сообщил об обнаружении потопленного США в 1942 году судна с телами пленных
Японское судно Montevideo Maru во время Второй мировой войны было потоплено флотом США, в субботу корабль с останками 1060 пленных удалось обнаружить, сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.
Премьер написал, что на борту находились 1060 пленных и 850 австралийских военнослужащих, передает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети политика.
Японское судно было потоплено 1 июля 1942 года подлодкой США, погибли тогда более 1 тыс. пленных. Эта трагедия стала одной из крупнейших в истории Австралии.
Ранее сообщалось, что Австралия отправила Киеву автономные военные дроны Altius 600M, они выступают, в том числе в роли «камикадзе».
Москва озвучила ответ на высылку дипломатов из Берлина
Москва озвучила решение по ответным мерам на высылку дипломатов из Берлина
МИД России принял решение зеркально ответить на высылку своих дипломатов, уведомив работников посольства Германии о необходимости покинуть Россию.
Об этом сообщила представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале в субботу, добавив, что более 20 дипломатов Германии высылают из Москвы.
Ранее сообщалось, что Берлин принял решение выслать из страны 20 российских работников дипмиссии.
Раскольники после захвата храма в Киевской области надругались над Библией
УПЦ: Захватившие храм в Киевской области раскольники надругались над Библией
Раскольники из ПЦУ, захватившие Покровский храм канонической Украинской православной церкви в селе Требухов Киевской области, совершили кощунственные действия над Библией и сняли это на видео, сообщили в УПЦ.
В сообщении УПЦ говорится, что агрессивные сторонники раскольничьей ПЦУ после захвата Покровского храма села Требухов Киевской области вынесли оттуда Библию и другую церковную литературу, которую назвали мусором, и говорили другие кощунственные слова, передает РИА «Новости».
Ранее в УПЦ сообщили, что Покровский храм в селе Требухов Киевской области в субботу захватили раскольники из ПЦУ при помощи военных.
Напомним, на Украине возбудили уголовные дела против 60 священников УПЦ, семерым иерархам вынесли приговор.
В МИД России заявили, что кампания Киева против УПЦ, вышла на «абсолютно новый по циничности и лицемерию уровень».
Журналист Шахназаров назвал «скотством» слова Вайкуле о памятниках погибшим советским солдатам
Журналист Шахназаров назвал скотством слова Вайкуле о памятниках погибшим советским солдатам
Журналист Михаил Шахназаров возмутился «скотским» высказыванием певицы Лаймы Вайкуле о памятниках советским солдатам, погибшим в Великую Отечественную войну.
Шахназаров задал пару риторических вопросов у себя в Telegram-канале.
«Интересно, а она упадет еще ниже? Или все границы скотства пройдены и пробиты?» – написал журналист.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Лайму Вайкуле человеком с атрофированным художественным вкусом.
Напомним, Вайкуле усомнилась в художественной ценности памятников павшим в Великой Отечественной. Советская и российская эстрадная певица Илона Броневицкая назвала слова Вайкуле отработкой латвийского бюджета на свои концерты и «хаосом мысли».
Оператор рассказал, как Путин решил сесть за руль при поездке в Мариуполь
Оператор: Путин должен был ехать на пассажирском месте, но сам сел за руль
Решение президента Владимира Путина самому сесть за руль во время поездки по Мариуполю было незапланированным, предполагалось, что он сядет на пассажирское сиденье, рассказал сопровождавший президента оператор в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».
По словам оператора, после того, как президент решил сам поехать за рулем, и дал команду водителю выйти из автомобиля, ему пришлось сесть сзади, где должен был находиться изначально Путин, передает ТАСС.
Команде людей, которые обеспечивали безопасность первого лица, пришлось работать с колес и быстро строить маршрут движения.
Напомним, 19 марта президент России Владимир Путин посетил Мариуполь. В город глава государства прибыл на вертолете. За рулем автомобиля он проехал по городу, посетив несколько районов.
Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал Путину о строительстве и восстановительных работах в Мариуполе и окрестностях.
Владимир Путин также пообщался с жителями Мариуполя в микрорайоне «Невский» и заглянул домой к одной из семей по их приглашению.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что поездкой в Мариуполь показал Западу решимость добиться победы.
В Германии отреагировали на заявление МИД России о высылке дипломатов
МИД ФРГ: Берлин принял к сведению заявление МИД России о высылке дипломатов
Германия и Россия обсуждали комплектование своих зарубежных представительств, с этим был связан прямой перелет из Москвы в Берлин и обратно, ФРГ приняла к сведению заявление представителя российского МИД, сообщил источник в Министерстве иностранных дел Германии.
Источник в дипведомстве Германии отметил, что немецкое правительство и российская сторона несколько недель контактировали по вопросам укомплектования соответствующих дипломатических представительств за рубежом, с этим был связан прямой перелет из Москвы в Берлин и обратно, передает ТАСС.
Агентство dpa сообщило, что российский самолет в субботу вылетел из Москвы и приземлился в Берлине. Утверждалось, что у борта было специальное дипломатическое разрешение. СМИ отмечали, что речь идет о рейсе, касающемся дипломатов.
Ранее сообщалось, что Берлин решил выслать 20 сотрудников посольства России в Германии.
В МИД России посчитали решение о высылке дипломатов выбором курса на разрушение отношений, и пообещали зеркальный ответ.
Сын Пескова подтвердил службу в ЧВК «Вагнер» в зоне СВО
Сын Пескова Николай рассказал о службе на передовой и о медали «За отвагу»
Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Николай объяснил причину своего решения отправиться на специальную военную операцию, и рассказал, за что получил медаль «За отвагу».
По словам Николая, он, действительно, отслужил в зоне спецоперации в составе артиллерийского экипажа РСЗО «Ураган» в составе ЧВК «Вагнер». Он сказал, что посчитал долгом отправиться на спецоперацию, многие его друзья тоже поехали, чтобы оказать помощь российским военным. Песков-младший заявил, что не смог сидеть в стороне, пишет «Комсомольская правда».
Николай Песков рассказал, что семья его поддержала, а отец сразу одобрил решение отправиться на передовую. По его словам, он обратился к папе, чтобы узнать, как правильно связаться с ЧВК, с чем тот ему и помог.
Николай подтвердил, что в зоне СВО у него была другая фамилия, «красивая и русская». Иногда он звонил жене и отцу, и говорил, что все в порядке.
Кроме того, по его словам, после Нового года их экипаж наградили за один «интересный выезд», он получил медаль «За отвагу».
Также Николай признался, что постоянно думает о своих боевых товарищах, и какая-то его часть «хочет обратно к ним».
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, что сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Николай служил заряжающим в расчете «Урагана» под чужим именем, и проявил мужество и героизм.
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