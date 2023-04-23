Посольство России не подверглось нападениям в Судане

Посол России: Стороны конфликта в Судане не делали попыток напасть на посольство России в Хартуме

Стороны конфликта в Судане не делали попыток напасть на посольство России в Хартуме, но попали в камеры наблюдений вокруг здания дипмиссии во время столкновений, сообщил посол России в Судане Андрей Черновол.

По его словам, на посольство не нападали, был неприятный случай, когда суданские военные попали в камеры наблюдения, передает РИА «Новости». Черновол добавил, что российское посольство находится в районе, вокруг которого проходит линия соприкосновения.

Ранее Черновол рассказал, что всех россиян, кто был в зоне боевых действий в Судане, удалось забрать в посольство, кроме россиянки с ребенком в здании Нубийской митрополии.

Напомним, в Судане продолжаются бои между спецназом Судана и вооруженными силами страны. В результате столкновений погибли более 600 человек.