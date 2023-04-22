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Bloomberg: Евросоюз планирует запретить транзит ряда товаров через Россию
Bloomberg: Новый пакет санкций Евросоюза против России включит запрет на транзит ряда товаров
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Евросоюз планирует ввести запрет на транзит ряда товаров, в том числе на распространение многочисленных технологий, через территорию России в рамках нового, 11-го, пакета санкций, сообщает Bloomberg.
Агентство передает, что Польша, Эстония и Литва призывают ЕС ввести запрет на транзит через Россию товаров и технологий, которые могут быть использованы российской военной, авиационной и космической промышленностью, пишет «Коммерсант».
Кроме того, под санкции могут попасть танкеры и суда, которые не включают навигационные системы.
По данным источников агентства, в новый пакет санкций вряд ли будет включена госкорпорация «Росатом», из-за того, что ряд стран выступают против введения ограничений против компании.
Ранее агентство Киодо сообщило, что страны-представительницы G7 допускают введение запрета на экспорт в Россию почти на все товары.
Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции против России будут бить по мировой экономике и могут привести к всемирному кризису.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Европа испугалась новых санкций против России.
Эксперт: Всплытие американской подлодки по требованию Ирана стало унижением для США
Подводники дали оценку инциденту с подлодками США и Ирана в Ормузском проливе
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То, что дизельная подлодка заставила всплыть атомную – уже само по себе редкость. Если американская субмарина действительно вторглась в чужие территориальные воды, то в ответ Иран мог применить оружие, говорят опрошенные газетой ВЗГЛЯД подводники. В четверг в Тегеране заявили, что принудили всплыть атомную субмарину USS Florida в Ормузском проливе. В США отрицают, что их подлодка находилась в тех водах.
«Подлодка, а тем более атомная, для того и предназначена, чтобы не быть обнаруженной. Если в той части Ормузского пролива предписано ходить в надводном положении, то ВМС Ирана имели право принудить атомную подлодку США «Флорида» всплыть на поверхность. Для этого иранцы могли применить оружие. Все зависит от запретности, может, в ту акваторию вообще нельзя ходить и поэтому американцы были предупреждены», – считает Владимир Мамайкин, гендиректор Международной ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ и подводников, капитан 1 ранга.
Он особо отметил тот факт, что в принуждении к всплытию атомной субмарины USS Florida класса «Огайо» участвовала дизельная подводная лодка «Фатех». «Американские подлодки подобного класса созданы для того, чтобы не всплывать вообще. Это возможно только у себя дома, в порту или в пункте назначения. Поэтому если дизельная подлодка заставила всплыть атомную или отказаться от каких-то намерений – это редкий факт», – подчеркнул собеседник.
По его словам, иранцы могли дать американским подводникам «активный сигнал» о том, что они обнаружены, после этого нарушитель должен был, например, последовать правилам, предписывающим проходить данный участок в проливе в надводном положении. «Пока об этом инциденте очень мало информации. Но если всплытие было на самом деле, то это унижение для экипажа «Флориды». Я бы точно обиделся», – добавил капитан 1 ранга.
Мамайкин отметил, что реакция Штатов и их оправдание о ложности заявлений Ирана была предсказуемой. «Американцы никогда не брали на себя ответственность. Но больше правоты у иранцев. Они первыми выступили и имели на это право. В Ормузском проливе действительно что-то произошло. В ближайшее время обязательно появятся новые подробности произошедшего», – уверен собеседник.
В свою очередь Герой России, вице-адмирал, подводник Анатолий Шевченко добавляет, что если американская подлодка всплыла в территориальных водах Ирана – в зоне 12 миль от берега – то это было нарушением. «Основной закон подводных лодок – это скрытность действий. И если лодка была вынуждена всплыть, это не обязательно означает, что ее вынудили. Всякое бывает. Может, командир хотел узнать какую-то развединформацию. Причин может быть много», – подчеркнул Шевченко.
О том, что военно-морские силы Ирана принудили всплыть атомную подводную лодку США USS Florida класса «Огайо» за попытку пересечь Ормузский пролив, заявил в четверг командующий ВМС Исламской Республики Амир Шахрам Ирани. По его словам, американская подлодка приближалась к Ормузскому проливу в полной тишине под водой, когда иранская подлодка «Фатех» обнаружила ее и заставила выйти на поверхность, чтобы пересечь пролив в надводном положении. Подлодка, подчеркнул Ирани, пересекла территориальные воды Ирана в нарушение международного права.
USS Florida с управляемыми ракетами на борту была отправлена на Ближний Восток две недели назад, чтобы «помочь обеспечить региональную морскую безопасность и стабильность» в условиях растущей напряженности в отношениях с Ираном. Пентагон даже опубликовал фотографию этой подлодки во время прохода через Суэцкий канал на пути к Персидскому заливу. США обычно не раскрывают местонахождение своих подводных лодок, пока они находятся в море. Всего атомоход способен нести до 154 крылатых ракет «Томагавк» и развернут в составе 5-го флота США.
Подводная лодка «Фатех» весом 527 тонн является самой технологически совершенной иранской субмариной. Она была представлена в 2013 году, а вошла в состав флота в 2019 году. Эта подлодка считается первой полутяжелой иранской подводной лодкой и может оставаться под водой в течение 35 дней на глубине более 200 метров. Ее турбогенераторные двигатели развивают скорость от 11 до 14 узлов. Она оборудована 12 различными типами гидролокаторов, включая активные и пассивные.
«Фатех» способен обнаруживать все типы радиолокационных волн и телекоммуникационных сигналов, излучаемых кораблями, самолетами, подводными лодками и другими источниками – вплоть до водолазов.
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В ЕС заявили, что с новыми антироссийскими санкциями «покончено»
Чиновник ЕС признал, что с новыми антироссийскими санкциями «покончено»
В Евросоюзе закрепляется мнение, что с новыми антироссийскими санкциями «покончено», в них скоро будет «больше исключений, чем мер», сообщил неназванный европейский чиновник.
По его словам, в ЕС с введением санкций «закончили», так как в них скоро будет «больше исключений, чем мер», передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
По информации издания, многие европейские чиновники признают, что незатронутые санкциями сферы экономики России являются жизненно важными для самих стран ЕС.
Также в статье отмечается, что в ходе подготовки следующего пакета санкций рассматриваются только ограничения касательно расширения списка лиц и меры по ужесточению уже существующих санкций.
Тем временем стало известно, что специально созданная ЕС рабочая группа уже работает над поиском способов использования замороженных российских активов для восстановления Украины.
Россию обвинили в создании угрожающего США «треугольника смерти»
InsideOver: Россия, Северная Корея и Китай создали угрожающий США «треугольник смерти» в Тихом океане
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Россия создала опасный для Соединенных Штатов блок стран в Индо-Тихоокеанском регионе, куда вошли Китай и Северная Корея, сообщил эксперт Федерико Джулиани изданию InsideOver.
По его словам, этот «треугольник смерти» можно увидеть, если просто посмотреть на географическую карту в районе Тихого океана, передает РИА «Новости».
Издание подчеркивает, что Пхеньян и Москва только рады усилить давление на Вашингтон в этом районе, чтобы осложнить жизнь Белого дома.
В статье отмечено, что Кремль во время высокой напряженности в отношениях с НАТО даже начал масштабные учения в прибрежных районах Дальнего Востока, как бы поясняя, что хочет расширить свое военное присутствие в Тихом океане.
По мнению журналистов, «треугольник смерти» угрожает деятельности Штатов, так как участники, а именно Россия, Китай и Северная Корея, предприняли действия, вынуждающие американских военных пересмотреть свои оперативные планы.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что Россия и Китай твердо отстаивают основанный на международном праве миропорядок, основополагающие нормы и принципы международных отношений, базирующиеся на принципах Устава ООН, претворяют в жизнь подлинную многополярность.
Минченко: Китай перешел к «телефонной дипломатии» с США и Украиной
Политолог Минченко объяснил, почему Байден не может добиться телефонного разговора с лидером КНР
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КНР прибегает к телефонной дипломатии, превращая сам факт диалога с лидерами западных стран в демонстрацию своего отношения к ним. Любые партнеры Вашингтона могут стать персонами нон-грата для Китая. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Евгений Минченко. Ранее в Белом Доме рассказали о неудачных попытках президента США Джо Байдена поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином.
«КНР целенаправленно посылает США сигналы о том, что в их отношениях имеется ряд проблем, которые делают невозможным любой конструктивный диалог. Если учитывать, что ранее подобные трудности испытывал Владимир Зеленский, то можно утверждать о возникновении своеобразной «телефонной дипломатии» со стороны Пекина», – сказал Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«Вашингтон стал слишком часто использовать нравоучительный тон в отношении внешней политики КНР. Терпение Китая постепенно заканчивается, и уже сейчас мы можем заметить появление достаточно жестких ответов Поднебесной. В частности, недавно звучали заявления со стороны Пекина о том, что США не могут указывать ему на то, с кем поддерживать контакты, а с кем – нет», – подчеркивает эксперт.
«Следующими, кто не сможет дозвониться Си, могут быть лидеры ближайших союзников США. Например, с премьер-министром Канады Джастином Трюдо у главы КНР уже была неприятная история, связанная со сливом конфиденциальных данных западным коллегой. Это и может послужить поводом для того, чтобы разговор не состоялся», – резюмирует Минченко.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден по-прежнему хочет поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином. Тем не менее, никаких обновлений по потенциальной беседе двух лидеров с китайской стороны до сих пор нет.
Подчеркивается, что американская администрация верит в необходимость поддержания открытых каналов связи с Пекином и в важность отношений с учетом конкуренций двух стран.
Напомним, ранее Владимир Зеленский пытался провести беседу с Си Цзиньпином по телефону. Как заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, лидер КНР проведет беседу с президентом Украины только после того, когда «условия и время станут подходящими».
Между тем, в начале апреля президент Франции Эммануэль Макрон посетил Китай, где встретился с главой КНР Си Цзиньпином. Известно, что одной из наиболее главных тем обсуждения двух лидеров стала СВО. Макрон пытался изменить позицию Поднебесной по вопросу поддержки России, однако Пекин сохранил приверженность собственному мирному плану, который был поддержан и Москвой.
Напомним, 16 апреля также состоялся визит президента Бразилии Лулы да Силва в КНР. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сотрудничество двух стран может повлиять на роль Глобального Юга на международной арене.
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США прекратили полеты беспилотников Global Hawk над Черным морем
После инцидента с беспилотником Reaper США прекратили полеты БПЛА Global Hawk над Черным морем
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Американские стратегические беспилотники Global Hawk больше не выполняют полеты над акваторией Черного моря после инцидента с БПЛА Reaper, следует из данных портала Flightradar24 и сообщения источника.
Последний раз Global Hawk летал у берегов Крыма 21 марта, хотя прежде в период специальной военной операции России на Украине эти БПЛА совершали по восемь-десять разведывательных полетов в месяц над акваторией, передает РИА «Новости».
По данным Flightradar24, с 21 марта по 20 апреля Global Hawk трижды летали в воздушном пространстве Румынии на расстоянии от Крыма более чем 400 км (дальность их радиолокационных станций – 200 км).
Источник заявил, что Global Hawk совершили полеты 17 марта и 21 марта на дальности не ближе 140 километров от южного берега Крыма. По его мнению, США посчитали «дальнейшее продолжение полетов в этом районе нецелесообразным», поскольку на «такой дальности резко снижается объем получаемой БПЛА информации» и «появилась опасность потерять» Global Hawk, который «в разы дороже Reaper и насыщен самым передовым оборудованием».
Напомним, после падения MQ-9 Reaper 14 марта в Черное море в Вашингтоне заявили, что причиной крушения стал агрессивный маневр российского истребителя Су-27, который якобы задел винт аппарата. В Минобороны России указали, что американский БПЛА нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», которые Россия установила в связи с началом военной операции. Через несколько дней летчиков Су-27 представили к госнаградам, а затем министр обороны Сергей Шойгу наградил их орденами Мужества.
Bloomberg: Страны G7 обдумывают почти полный запрет на экспорт товаров в Россию
Bloomberg: Страны G7 изучают возможность почти полного запрета на экспорт товаров в Россию
Страны Группы семи (G7) изучают возможность введения «полного запрета на большую часть экспорта» товаров в Россию, пишут западные СМИ.
Источники Bloomberg сообщают, что обсуждение идет в преддверии запланированного на 19–21 мая саммита Группы семи в Хиросиме.
Обсуждается, что запрет на экспорт может предполагать ряд исключений, которые коснутся лекарственных препаратов, сельхозпродукции и продовольствия, передает ТАСС.
Представители G7 надеются, что члены ЕС также присоединятся к ограничениям.
При этом подчеркивается, что окончательное решение пока не принято.
Примечательно, что ранее в четверг неназванный европейский чиновник заявил американским СМИ, что в ЕС закрепляется мнение, что с новыми антироссийскими санкциями «покончено», поскольку в них скоро будет «больше исключений, чем мер».
У Google Maps в России возникли проблемы с построением маршрутов
Интернет-сервис Google Maps (карты Google) частично перестал показывать маршруты общественного транспорта в России
Интернет-сервис Google Maps (карты Google) частично перестал показывать маршруты общественного транспорта в России.
При попытке построить маршрут в Москве в некоторых случаях появляется сообщение: «Не удалось построить маршрут для общественного транспорта». Такая же проблема наблюдается и в других городах, например в Петербурге, Казани, Екатеринбурге, передает ТАСС.
Напомним, во вторник на компанию Google составили новый административный протокол за неудаление запрещенной информации.
НАСА опровергло сообщения о падении своего спутника под Киевом
НАСА опровергло сообщение киевских властей о падении в регионе американского спутника
Спутник НАСА, о падении которого предупреждало агентство, все еще находится на орбите, сообщило американское ведомство.
В НАСА заявили, что по-прежнему «отслеживают» спутник RHESSI, занимаясь этим вместе с Пентагоном. В атмосферу Земли космический аппарат должен войти около 03.50 мск с возможным отклонением на час. Подчеркивается, что «риск вреда кому-либо на Земле низок», передает РИА «Новости».
Напомним, в среду в НАСА сообщили, что спутник RHESSI, запущенный 21 год назад, упадет на Землю в ночь на 20 апреля. Вечером 19 апреля в небе над Киевом была яркая вспышка. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что она вызвана падением спутника НАСА. При этом примерно в то же время сообщалось о взрывах в нескольких городах Украины.
Еврокомиссия призвала страны ЕС отменить запрет импорта зерна с Украины
Вице-президент ЕК Дубровскис попросил Польшу, Венгрию, Болгарию и Словакию отменить запрет импорта зерна с Украины
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Вице-президент Еврокомиссии Валдис Дубровскис считает введенный Польшей, Венгрией, Болгарией и Словакией запрет импорта украинского зерна незаконным, сообщил министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая.
Дая рассказал, что прошло онлайн-заседание министров сельского хозяйства Румынии, Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии, в котором приняли участие еврокомиссары, передает РИА «Новости».
Дубровскис назвал решения по запрету импорта незаконными, они «противоречат соглашениям об ассоциации ЕС и Украины». В связи с этим Дубровскис «просит отменить» запрет, поскольку в противном случае «предложения Еврокомиссии нельзя будет применить».
Дая пожаловался, что из-за решения Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии выросли поставки украинского зерна в Румынию, это негативно скажется на местных фермерах.
По его словам, «еврокомиссары представили пакет помощи для пяти стран в виде 100 млн евро», средства выделены из резервного фонда ЕК. Кроме того, предложен «пакет регламентирования импорта с Украины». В соответствии с ним для зерна, кукурузы, семян подсолнечника, рапса вводится механизм остановки импорта до 5 июня. Если страны откажутся от односторонних запретов, механизм могут принять в течение пары дней.
Министры пяти стран призвали расширить список товаров, импорт которых будет приостановлен, и продлить период приостановки. Консенсуса достигнуть не удалось, ЕК решила перенести обсуждение на уровень премьер-министров.
Венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь заявил: «Венгрии стоило решительно выступить и защитить интересы своих фермеров, поскольку это выступление вынудило Еврокомиссию развернуться и принять меры». В результате, по его словам, «удалось добиться того, что все результаты», которые Венгрия «смогла предъявить касательно запрета на импорт украинских продуктов», она «сможет сохранить и дальше». Венгрия намерена «обеспечивать транзит, проверяя, чтобы украинские сельхозпродукты покинули страну».
Напомним, ряд стран ЕС объявили Украине зерновой бойкот, так как ЕС не предпринял никаких шагов для урегулирования ситуации с демпинговыми поставками украинской сельхозпродукции. Молдавские фермеры также потребовали ограничить ввоз зерна с Украины.
Премьер Австралии сообщил об обнаружении потопленного США в 1942 году судна с телами пленных
Премьер Австралии Альбанезе сообщил об обнаружении потопленного США в 1942 году судна с телами пленных
Японское судно Montevideo Maru во время Второй мировой войны было потоплено флотом США, в субботу корабль с останками 1060 пленных удалось обнаружить, сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.
Премьер написал, что на борту находились 1060 пленных и 850 австралийских военнослужащих, передает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети политика.
Японское судно было потоплено 1 июля 1942 года подлодкой США, погибли тогда более 1 тыс. пленных. Эта трагедия стала одной из крупнейших в истории Австралии.
Ранее сообщалось, что Австралия отправила Киеву автономные военные дроны Altius 600M, они выступают, в том числе в роли «камикадзе».
Лавров назвал безнадежным курс США на «крестовый поход» против интересов России
Курс США на «крестовый поход» против российской культуры, традиций и российских интересов безнадежен, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.
Лавров подчеркнул, что в этом «крестовом походе» Вашингтон выбрал в качестве наконечника «киевский нацистский режим, накачивая его все новыми системами вооружения», но это безнадежно, передает ТАСС.
Ранее Лавров направил приглашения руководителям внешнеполитических ведомств ряда стран, в том числе госсекретарю США Энтони Блинкену, принять участие в министерских заседаниях СБ ООН.
Экономист: Восточная Европа готова биться против украинского зерна
Экономист Лизан: Украинское зерно раскололо страны Западной и Восточной Европы
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Очевидно, что восточноевропейским странам и Еврокомиссии придется искать компромиссные решения по украинскому зерну. В противном случае под угрозой окажется механизм работы наднационального правительства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан. Ранее стало известно о том, что Польша собралась расширить список запрещенных к ввозу с Украины продуктов, а Еврокомиссия призвала страны ЕС отменить запрет импорта зерна с Украины.
«Украинское зерно, по сути, сломало ЕС и европейское разделение труда, которое заключалось в том, что на востоке Евросоюза традиционно выращивали зерновые культуры, а на западе их скармливали животным. Кроме того, эта ситуация разрушила привычную модель взаимодействия с наднациональным правительством. ЕК, в свою очередь, затягивает переговоры о запрете на ввоз, подыгрывая странам Западной Европы», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.
«Еврокомиссия в этом вопросе однозначно действовала слишком медленно. Как итог – государства стали принимать решения о запрете импорта без самой структуры. Теперь все вынуждены так или иначе договариваться между собой. В противном случае восточноевропейские страны начнут саботировать другие решения Еврокомиссии», – считает эксперт.
«Основной вопрос сейчас: на каких именно условиях удастся договориться. Украинское зерно уже, очевидно, надоело всем в Восточной Европе, и правительства будут биться за то, чтобы его полностью убрали с рынков. Я допускаю, что это может произойти. Либо ЕК введет жесткие квоты на украинскую продукцию. Также возможен сценарий с еще большими компенсациями со стороны ЕК для возмещения потерь фермеров. В конечном счете Еврокомиссия может просто выкупить все зерно. Будем смотреть за ходом переговоров», – заключил Лизан.
Ранее польские СМИ сообщили, что власти рассматривают возможность запрета на импорт с Украины не только зерна, но и других продуктов. Среди прочего, отмечает радиостанция RMF FM могут оказаться «мягкие фрукты, яйца, птица, сахар и мед». По информации источников издания, каждая из стран, запретивших импорт украинского зерна, хочет ввести дополнительные ограничения. Так, Болгария планирует запретить ввоз с Украины муки и масла, а Венгрия – муки, меда и птицы.
Напомним, Еврокомиссия призвала страны ЕС отменить запрет импорта зерна с Украины. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Дубровскис считает введенный восточноевропейскими странами запрет импорта украинского зерна незаконным. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая после онлайн-заседания министров сельского хозяйства Румынии, Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии, в котором приняли участие еврокомиссары.
Дубровскис заявил, что решения по запрету импорта «противоречат соглашениям об ассоциации ЕС и Украины». В свою очередь Дая пожаловался, что из-за решения Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии выросли поставки украинского зерна в Румынию, это негативно скажется на местных фермерах.
По его словам, «еврокомиссары представили пакет помощи для пяти стран в виде 100 млн евро», средства выделены из резервного фонда ЕК. Кроме того, предложен «пакет регламентирования импорта с Украины». В соответствии с ним для зерна, кукурузы, семян подсолнечника, рапса вводится механизм остановки импорта до 5 июня. Если страны откажутся от односторонних запретов, механизм могут принять в течение пары дней.
Министры пяти стран призвали расширить список товаров, импорт которых будет приостановлен, и продлить период приостановки. Консенсуса достигнуть не удалось, ЕК решила перенести обсуждение на уровень премьер-министров.
Венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь заявил: «Венгрии стоило решительно выступить и защитить интересы своих фермеров, поскольку это выступление вынудило Еврокомиссию развернуться и принять меры». В результате, по его словам, «удалось добиться того, что все результаты», которые Венгрия «смогла предъявить касательно запрета на импорт украинских продуктов», она «сможет сохранить и дальше». Венгрия намерена «обеспечивать транзит, проверяя, чтобы украинские сельхозпродукты покинули страну».
Напомним, ряд стран ЕС объявили Украине зерновой бойкот, так как ЕС не предпринял никаких шагов для урегулирования ситуации с демпинговыми поставками украинской сельхозпродукции. Молдавские фермеры также потребовали ограничить ввоз зерна с Украины.
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Польша собралась расширить список запрещенных к ввозу с Украины продуктов
RMF FM: Польша планирует запретить импорт с Украины фруктов, яиц, птицы, сахара и меда
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Польские власти рассматривают возможность запрета на импорт с Украины не только зерна, но и целого ряда других продуктов питания, сообщают польские СМИ.
Как сообщает польская радиостанция RMF FM со ссылкой на источники в Брюсселе, в список запрещенных к ввозу с Украины планируется включить «мягкие фрукты, яйца, птицу, сахар и мед».
По информации источников радиостанции, каждая из стран, запретивших импорт украинского зерна, хочет ввести дополнительные ограничения. Так, Болгария планирует запретить ввоз с Украины муки и масла, а Венгрия – муки, меда и птицы, передает РИА «Новости».
Как ожидается, этот вопрос будет рассматриваться на следующей неделе министрами сельского хозяйства стран ЕС. Не исключаются и переговоры на более высоком политическом уровне.
Напомним, ряд стран ЕС объявили Украине зерновой бойкот. Еврокомиссия называла запрет на ввоз зерна с Украины незаконным и просила Болгарию, Венгрию, Польшу и Словакию отменить соответствующие решения.
Глава Duracell в России подтвердил информацию об уходе бренда
Глава Duracell Коротаев подтвердил информацию об уходе бренда из России
Генеральный директор Duracell в России Юрий Коротаев подтвердил подлинность письма, в котором сообщил об уходе компании с российского рынка.
По его словам, письмо является подлинным, однако дополнительных комментариев он дать не может, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Подъем».
При этом Коротаев отметил, что экологические проекты останутся, проговариваются детали.
Ранее официальный дилер Duracell сообщил, что не получал уведомлений о прекращении работы компании в России.
До этого Минпромторг скорректировал перечень товаров для параллельного импорта и направил его на регистрацию в Минюст: расширена номенклатура по BMW и Siemens, в перечень также планируется включить Lego, а исключить Duracell и Merries.
ЕС подготовил 16 тыс. солдат и направил 600 млн боеприпасов для Киева
Евросоюз обеспечил тренировку 16 тыс. бойцов ВСУ и передал Киеву 600 млн разных боеприпасов, включая ракеты, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
В своем Twitter (запрещен в России) он отметил, что проинформировал присутствующих на заседании контактной группы по обороне Украины о том, что более 16 тыс. военных уже подготовлены, также более 600 млн единиц боеприпасов и ракет переданы, передает ТАСС.
Ранее генсек Йенс Столтенберг заявил, что общая поддержка Украины со стороны стран-членов НАТО превысила 150 млрд евро.